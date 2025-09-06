6 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Roger Waters împlinește 82 de ani/ Moare Burt Reynolds

Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 6 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Roger Waters este un muzician, compozitor și textier britanic, cunoscut mai ales ca membru fondator al legendarei trupe de rock progresiv Pink Floyd. Născut la 6 septembrie 1943 în Surrey, Anglia, Waters a devenit vocea principală creativă a formației după plecarea lui Syd Barrett, contribuind decisiv la albume emblematice precum The Dark Side of the Moon (1973), Wish You Were Here (1975), Animals (1977) și The Wall (1979). Stilul său se remarcă prin versuri profunde, cu tentă socială și politică, dar și prin concepte muzicale ambițioase, transformate adesea în adevărate spectacole vizuale. După despărțirea de Pink Floyd, Waters și-a continuat cariera solo cu albume precum The Pros and Cons of Hitch Hiking (1984), Amused to Death (1992) sau Is This the Life We Really Want? (2017). Este recunoscut pentru pozițiile sale politice ferme și adesea controversate, susținând cauze umanitare și criticând nedreptățile sociale și conflictele armate.

Burt Reynolds a fost un actor, regizor și producător american, considerat una dintre marile figuri ale cinematografiei din anii ‘70 și ‘80. Născut la 11 februarie 1936 în Lansing, Michigan, Reynolds a devenit cunoscut pentru farmecul său carismatic, umorul natural și imaginea de bărbat seducător. Cariera sa a luat avânt odată cu rolurile din filme precum Deliverance (1972), The Longest Yard (1974), Smokey and the Bandit (1977) sau The Cannonball Run (1981), care l-au transformat într-un simbol al filmelor de acțiune și comedie ale vremii. A avut și o apreciată carieră în televiziune, apărând în seriale ca Gunsmoke și Evening Shade. Deși a cunoscut suișuri și coborâșuri profesionale, Burt Reynolds a rămas iubit de public pentru naturalețea și energia sa. În 1997, și-a dovedit din nou talentul dramatic în Boogie Nights, rol pentru care a primit nominalizare la Oscar. A murit pe 6 septembrie 2018, la vârsta de 82 de ani, lăsând în urmă o moștenire bogată în istoria Hollywood-ului.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1757: Gilbert du Motier de La Fayette 🇫🇷⚔️ cunoscut simplu sub numele de Marchizul de La Fayette, renumit pentru faptele sale de arme din timpul Războiului de Independență al SUA

🎂1766: John Dalton 🇬🇧⚗️ fizician și chimist, a făcut prima descriere a cecității cromatice (daltonism), de care suferea

🎂1817: Mihail Kogălniceanu 🇷🇴🗣 cel de-al treilea prim-ministru al României (1863), după Unirea din 1859 a Principatelor Dunărene în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, și mai târziu a servit ca ministru al Afacerilor Externe sub domnia lui Carol I. A fost de mai multe ori ministru de interne în timpul domniilor lui Cuza și Carol

🎂1819: Nicolae Filimon 🇷🇴✒️ cunoscut pentru crearea personajului Dinu Păturică, eroul primului roman realist românesc, Ciocoii vechi și noi, apărut în 1863

🎂1943: Roger Waters 🇬🇧🎸🎤 basistul dar și principalul compozitor și textier al Pink Floyd în perioada 1964 – 1985. După despărțirea de Pink Floyd a început o carieră solo

🎂1947: Sylvester James Jr. 🇺🇸🎤 You Make Me Feel (Mighty Real) – 1978

🎂1955: Emanoil Savin 🇷🇴🗣 A fost primar al orașului Bușteni în trei mandate consecutive (2004-2008, 2008-2012, 2012-2016), iar la alegerile locale din 9 iunie 2024 a fost ales pentru al patrulea mandat

🎂1966: Emil Boc 🇷🇴🗣 prim-ministru între 2008-2012. La alegerile locale din 2024 a obținut un nou mandat de primar al Clujului, după cele obținute în 2004, 2008, 2012, 2016, 2020

🎂1967: Macy Gray 🇺🇸🎤

🎂1971: Dolores O’Riordan 🇬🇧🎤 a condus trupa de rock The Cranberries timp de 13 ani. S-a înecat în cada din baia camerei de hotel când se afla sub influența alcoolului, la 46 de ani

🎂1972: Idris Elba 🇬🇧🇸🇱🎬

🎂1974: Nina Persson 🇸🇪🎤 The Cardigans

🎂1983: Pippa Middleton 🇬🇧🧖🏻‍♀️ personalitate mondenă, sora mai mică a ducesei Catherine de Cambridge

🎂1986: Hristu Chiacu 🇷🇴⚽️

Decese 🕯

🕯️1566: Suleiman Magnificul 🇹🇷 instituia și promulga legi economice, sociale, financiare și juridice. Aceste legi dure au dăinuit și după moartea sa o lungă perioadă de timp. În perioada domniei sale cultura otomană s-a dezvoltat mai ales în domeniul artelor, literaturii și arhitecturii

🕯️1990: Tom Fogerty 🇺🇸🎸 (Creedence Clearwater Revival) 48 de ani, TBC

🕯️1998: Akira Kurosawa 黒澤 明 🇯🇵🎥 important regizor, producător și scenarist japonez, considerat unul dintre cei mai de valoare artiști din țara sa, și printre numele mari ale cinematografiei universale. Rashomon (1951), Cei șapte samurai (1954)

🕯️2004: Grigore Gheba 🇷🇴🧮 general de armată și profesor de matematică. A scris peste 30 de culegeri de probleme de matematică, tipărite în peste 6 milioane de exemplare

🕯️2007: Eva Crane 🇬🇧🐝 cercetătoare și autoare de cărți despre albine și creșterea albinelor. Specialistă în fizică nucleară, ea s-a îndreptat înspre domeniul apiculturii, călătorind în mai mult de 60 de țări, adeseori în condiții primitive

🕯️2007: Luciano Pavarotti 🇮🇹🎼 Legendă a muzicii de operă, a fost singurul tenor care a vândut mai mult de 100 de milioane de înregistrări

🕯️2017: Nicolae Lupescu 🇷🇴⚽️ a jucat în echipa națională de fotbal a României la Campionatul Mondial de Fotbal din Mexic, din 1970, performanță pentru care în 2008 a fost decorat cu Ordinul „Meritul Sportiv” clasa a III-a. Este tatăl lui Ionuț Lupescu

🕯️2018: Burt Reynolds 🇺🇸🎬 a câștigat Globul de Aur pentru cel mai bun actor în rol secundar și a fost nominalizat la Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru rolul regizorului de filme pentru adulți Jack Horner din Boogie Nights (1997)

🕯️2019: Robert Mugabe 🇿🇼🗣 dictator al Republicii Zimbabwe. A trăit 95 de ani

🕯️2020: Bruce Williamson 🇺🇸🎤 a fost unul din soliștii vocali ai trupei The Temptations. Deces cauzat de Covid, la 49 de ani

🕯️2021: Jean-Paul Belmondo 🇫🇷🎬 De la mijlocul anilor 1960, a fost timp de două decenii, ca actor de comedie și erou de filme de acțiune, unul dintre starurile de succes ale cinematografiei europene

🕯️2022: Valeria Seciu 🇷🇴🎭 La începutul anilor 1990 a înființat și condus Teatrul Levant, una dintre primele instituții independente de gen apărute după căderea regimului comunist

Calendar 🗒

🗒1863: La Londra a intrat în funcțiune primul metrou din lume, linia Metropolitană, între Paddington și Farringdon, tracțiunea fiind realizată cu o mașina cu aburi

🗒1885: Sub presiunea naționaliștilor bulgari, Rumelia Orientală și-a proclamat unirea cu Principatul Bulgariei

🗒1901: Anarhistul Leon Czolgosz îl împușcă fatal pe președintele american William McKinley (va muri la 14 septembrie), la Pan-American Exposition în Buffalo, New York

🗒1930: Președintele ales democratic al Argentinei, Hipólito Yrigoyen, este îndepărtat de la putere printr-o lovitură militară de stat

🗒1940: Sub presiunea lui Ion Antonescu, Regele Carol al II-lea abdică în favoarea fiului său, Mihai. Începe cea de-a doua domnie al lui Mihai (1940-1947), sub dictatura Conducătorului Ion Antonescu

🗒1941: Naziștii le-au impus evreilor cu vârsta mai mare de 6 ani să poarte câte o insignă galbenă cu Steaua lui David

🗒1946: George Enescu și soția sa, Maria Cantacuzino, părăsesc definitiv România ajutați de Yehudi Menuhin

🗒1951: Scriitorul american William S. Burroughs își împușcă și ucide soția accidental, atunci când, la o petrecere, vrea să adapteze scena din William Tell fiind în stare de ebrietate

🗒1955: Grupuri de turci din Istanbul i-au atacat pe grecii din oraș, ucigând 13, rănind peste 30 și distrugând peste 5.000 de case și prăvălii grecești

🗒1983: URSS recunoaște că a doborât avionul de pasageri KAL-007 sud coreean, declarând că piloții nu au știut că era un avion civil atunci când a încălcat spațiul aerian sovietic

🗒1991: Leningrad ia din nou numele său istoric de Sankt Petersburg

🗒1997: La Londra au loc funeralile Prințesei Diana. Peste un milion de oameni pe străzi și peste 2,5 miliarde de oameni din întreaga lume au urmărit transmisia televizată

🗒2011: Noul stadion Arena Națională a fost inaugurat cu un meci al echipei naționale a României împotriva reprezentativei Franței, scor 0-0

CITEȘTE ȘI:

5 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Michael Keaton împlinește 74 de ani/ Se sting Ivan Patzaichin și Ion Caramitru

4 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Beyoncé împlinește 44 de ani/ 19 ani de la decesul lui Steve Irwin

3 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Maria Ciobanu împlinește 88 de ani, Charlie Sheen face 60