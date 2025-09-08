8 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Marian Cozma ar fi împlinit 43 de ani/ Ziua internaţională pentru alfabetizare

Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 8 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Marian Cozma a fost un talentat handbalist român, component al echipei naționale și al cluburilor Dinamo București și MKB Veszprém din Ungaria. Născut pe 8 septembrie 1982 la București, a debutat la Dinamo, unde s-a remarcat prin forța și determinarea sa, devenind rapid unul dintre cei mai promițători jucători români. În 2006 s-a transferat la Veszprém, una dintre cele mai puternice echipe europene, unde a câștigat trofee importante și a devenit foarte iubit de suporteri. Era unul dintre cei mai înalți jucători de handbal (2,11 m), fapt care îl făcea extrem de vizibil pe teren și greu de înfruntat ca pivot. Cariera sa a fost însă brusc întreruptă pe 8 februarie 2009, când a fost ucis în urma unui atac violent într-un club din Veszprém, tragedie care a șocat lumea sportului. Moartea lui Marian Cozma la doar 26 de ani a lăsat un gol imens în handbalul românesc și internațional. Este comemorat ca un simbol al pasiunii și al sacrificiului pentru sport, iar memoria lui continuă să fie cinstită atât în România, cât și în Ungaria.

Ziua internațională pentru alfabetizare este sărbătorită anual pe 8 septembrie și are scopul de a atrage atenția asupra importanței alfabetizării la nivel global. Instituită de UNESCO în 1966, această zi evidențiază nevoia de a asigura accesul la educație pentru toate categoriile de populație, pentru a combate analfabetismul și a promova incluziunea socială. Tema fiecărui an subliniază aspecte diferite ale alfabetizării, precum alfabetizarea digitală, educația pentru adulți sau integrarea persoanelor vulnerabile. Ziua internațională pentru alfabetizare reamintește că alfabetizarea nu este doar o abilitate de bază, ci un drept fundamental, esențial pentru dezvoltarea personală, economică și socială a fiecărei comunități. Este celebrată printr-o varietate de activități educaționale și culturale la nivel global.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1157: Regele Richard I al Angliei 🇬🇧♛ cunoscut și sub numele de Richard Inimă-de-Leu datorită reputației sale de mare lider militar

🎂1870: Prințesa Maria 🇷🇴♛ singurul copil al Regelui Carol I al României și al Reginei Elisabeta. S-a îmbolnăvit de scarlatină la București, când o epidemie bântuia capitala. A fost transportată la Castelul Peleș pentru tratament, unde a decedat. Avea mai puțin de 4 ani

🎂1925: Peter Sellers 🇬🇧🎬 rămâne în memoria cinematografului mondial pentru rolul său din Un grădinar face carieră (Being There), 1979, unde a jucat alături de Shirley MacLaine. Anterior a jucat în Pantera roz (1963)

🎂1940: Marioara Tănase 🇷🇴🎤 A fost căsătorită cu tatăl Anamariei Prodan. A decedat într-un accident rutier, la doar 29 de ani. Este înmormântată în Cimitirul Bellu, Aleea Artiștilor

🎂1941: Nae Lăzărescu 🇷🇴📺 A format un cuplu comic alături de Vasile Muraru

🎂1941: Dan Coe 🇷🇴⚽️ A fost căpitanul Rapidului, a contribuit substanțial la câștigarea titlului din 1967 și a jucat pentru națională în 41 de meciuri. Cariera sa bogată a fost completată de o viață tumultuoasă care s-a sfârșit brusc în 1981. A fost găsit spânzurat în apartamentul său din Köln. Avea 40 de ani. Trăia în Germania având statut de refugiat politic

🎂1951: Béla Markó 🇷🇴🗣

🎂1856: Ion Bianu 🇷🇴📖 fondatorul și organizatorul Bibliotecii Academiei

🎂1968: Ștefan Nanu 🇷🇴⚽️

🎂1971: Martin Freeman 🇬🇧🎬 cel mai bine cunoscut pentru rolul lui Tim Canterbury din serialul britanic The Office, ca Dr. Watson în Sherlock sau ca Bilbo Baggins din trilogia lui Peter Jackson Hobbitul

🎂1971: David Arquette 🇺🇸🎬 Provine din familia de actori Arquette. A devenit cunoscut pentru rolurile sale din ultima parte a anilor 1990, când a jucat în mai multe filme de Hollywood, înclusiv seria Scream

🎂1973: Petre Marin 🇷🇴⚽️

🎂1974: Bobby Păunescu 🇷🇴🎥 regizor, producător, scenarist și om de afaceri

🎂1979: Pink 🇺🇸🎤 Calitățile ei vocale au fost comparate cu cele ale lui Janis Joplin, unul dintre idolii săi. În 2013 a fost desemnată Femeia Anului 2013 de către revista Billboard

🎂1982: Marian Cozma 🇷🇴🤾🏻‍♂️ În momentul desfășurării Campionatului Mondial de Handbal 2009, era cel mai înalt handbalist de la această competiție și din lume (2,11 m) fiind poreclit de colegi „Păsărilă”. În noaptea de 7 spre 8 februarie 2009, se afla în discoteca Patriota Lokal, orașul maghiar Veszprém, împreună cu alți colegi, pentru a sărbători nașterea copilului unuia dintre colegii săi. A avut loc o altercație, Cozma fiind atacat de un grup de trei romi, fiind înjunghiat de trei ori, inclusiv în inimă. Această plagă i-a cauzat decesul, la 26 de ani

🎂1986: João Moutinho 🇵🇹⚽️

🎂1989: Avicii 🇸🇪🎧 În 2012, 2013 s-a clasat pe locul 3 în topul anual ”Top 100 DJs” publicat de către revista DJ Magazine. S-a sinucis la 28 de ani

Decese 🕯

🕯️1895: Adam Opel 🇩🇪🚗fondatorul companiei de automobile Opel

🕯️1943: Julius Fučík 🇨🇿✒️ scriitor și jurnalist ceh. În scrierile sale, exprimă o atitudine militantă, umanistă. Erou național al Cehoslovaciei în lupta de eliberare împotriva fascismului, a murit executat de naziști

🕯️1947: Victor Horta 🇧🇪📐 arhitectul european cheie al mișcării artistice Art Nouveau

🕯️1949: Richard Strauss 🇩🇪🎼 compozitor și dirijor, strălucit reprezentant al muzicii cu program. A dirijat la operele din Berlin, München, Viena

🕯️2004: Dan Spătaru 🇷🇴🎤 A fost o personalitate a lumii muzicale românești care a rezistat timpului. A știut să își respecte publicul prin ținuta elegantă pe care o avea tot timpul, indiferent de circumstanțe. În 1967, la Varadero, în Cuba, bate recordul la aplauze, 16 minute şi 19 secunde de aplauze neîntrerupte, performanță menționată în Cartea Recordurilor în dreptul numelui său. Peste zece mii de oameni au fost prezenți la înmormântarea sa

🕯️2009: Aage Niels Bohr 🇩🇰🔬 laureat Nobel în 1975 pentru cercetările asupra descrierii conform mecanicii cuantice a nucleonilor care orbitează într-o picătură în rotație și oscilație

🕯️2022: Elisabeta a II-a 🇬🇧♛ regină a Regatului Unit al Marii Britanii și a Irlandei de Nord. A trăit 96 de ani

Evenimente📋

📋🇷🇴⛽️ Ziua petrolistului (sărbatorită, din 1990, la inițiativa Federației Sindicatelor Libere și Independente Petrom); se desfășoară sub patronajul Sfintei Maria, aleasă drept protectoare a petroliștilor

📋🔠 Ziua internaţională pentru alfabetizare

📋✒️ Ziua Internațională a Solidarității Jurnaliștilor, ziua execuției jurnalistului ceh Julius Fučík în 1943

📋🇲🇰 Macedonia de Nord – Ziua Independenţei (1991)

Calendar 🗒

🗒1380: Bătălia de la Kulikovo-diferite principate ruse unite sub comanda Cneazului Moscovei Dmitri Donskoi înving armatele Hoardei de Aur sub comanda lui Mamai, oprindu-le înaintarea

🗒1495: A început domnia lui Radu cel Mare în Țara Românească

🗒1504: David, capodoperă a sculpturii renascentiste, creată în marmură între 1501 și 1504 de artistul italian Michelangelo, este dezvelită în Piazza della Signoria din Florența

🗒1514: Bătălia de la Orșa-în una dintre cele mai mari bătălii ale secolului, lituanienii și polonezii înving armata rusă

🗒1636: Este fondată Universitatea Harvard

🗒1655: Varșovia cade fără rezistență în fața unei mici forțe aflate sub comanda lui Carol al X-lea al Suediei în timpul „Potopului”, fiind astfel prima dată când orașul este capturat de o armată străină

🗒1888: La Londra este găsit corpul celei de-a doua victime a lui Jack Spintecătorul, Annie Chapman

🗒1941: Începerea blocadei Leningradului, lichidată definitiv la 27 ianuarie 1944

🗒1944: Al doilea război mondial: Londra este lovită pentru prima dată de rachetele germane V-2

🗒1954: Americanul Jonas Edward a realizat primul vaccin împotriva poliomielitei; la 12 aprilie 1955, vaccinul a început să fie comercializat pe piața americană

🗒1959: România a fost inclusă în componența Comitetului pentru examinarea problemelor dezarmării, instituit în baza unui acord între cele patru mari puteri (SUA, Marea Britanie, Franța, URSS)

🗒1966: Primul episod al serialului Star Trek a fost difuzat la NBC

🗒1975: Ia ființă compania de transport aerian LAR (Liniile Aeriene Române)

🗒1991: În urma unui referendum, Republica Macedonia și-a declarat independența față de Iugoslavia

🗒1994: Are loc, la Berlin, ceremonia plecării trupelor aliate (americane, britanice și franceze) prezente în Berlinul de Vest după anul 1945

🗒1994: Un Boeing 737 cu 132 de oameni la bord s-a prăbușit în apropiere de aeroportul internațional Pittsburgh

🗒2009: La 74 de ani de la primele autoturisme Ford produse în România (București, Floreasca), noua uzină de la Craiova a început producția de serie cu o autoutilitară de clasă medie, Ford Connect

🗒2016: NASA lansează OSIRIS-REx, prima sa misiune de întoarcere pe Terra cu o probă de sol recoltată de pe suprafața unui asteroid

🗒2022: Charles, Prinț de Wales devine rege al Regatului Unit, urcând pe tron la moartea mamei sale, regina Elisabeta a II-a. Regina a murit la Castelul Balmoral din Scoția, după o domnie de peste 70 de ani. Charles și-a asumat numele de domnie Charles al III-lea

