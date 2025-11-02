Prima pagină » Știri externe » Tinerii care au fost ademeniți de o „pastilă minune” pentru slăbit. Cât este de toxică, de fapt

Tinerii care au fost ademeniți de o „pastilă minune" pentru slăbit. Cât este de toxică, de fapt

02 nov. 2025
Tinerii care au fost ademeniți de o „pastilă minune” pentru slăbit. Cât este de toxică, de fapt

O nouă „pastilă minune” care promite pierderea rapidă în greutate, a devenit virală pe platforma VPN Russia. Numită „Molecule”, pastila este prezentată drept un produs pe baza „ingredientelor naturale”, cum ar fi rădăcina de păpădie și extractul de semințe de fenicul.

Jurnaliștii de la ziarul rus Izvestiya au trimis pastile pe care le-au cumpărat online pentru testare și au descoperit că acestea conțineau o substanță toxică numită sibutramină, interzisă în multe țări.

Tinerii ademeniți de o „pastilă minune”

Inițial, pastila era utilizată drept antidepresiv în anii 1980, ulterior studiile au descoperit că sibutramină crește riscul de atacuri de cord și accidente vasculare cerebrale – în timp ce are efecte ușoare privind pierderea în greutate.

Tinerilor din Rusia le-a apărut tot mai des texte în feed precum  „Ia Molecule și uită că există mâncare” și „Vrei să stai în spatele clasei în haine supradimensionate?”

Clipurile video arătau frigidere pline de cutii albastre cu holograme și etichete „Molecule Plus”.

În scurt timp au început să explodeze comenzile, iar adolescenții împărtășeau experiența și efectele benefice ale pastilei pe rețelele de socializare.

Imediat au apărut și efectele nocive

Relatări despre efectele adverse nocive nu au întârziat să apară. Tinerii au început să raporteze anxietate severă și gânduri negative obsesive. Alți utilizatori TikTok au menționat pupile dilatate, tremor și insomnie. Și cel puțin trei elevi ar fi ajuns în spital.

În aprilie, o elevă din Chita, Siberia, a avut nevoie de îngrijiri spitalicești după o supradoză de Molecule. Conform rapoartelor locale, ea încerca să slăbească rapid, la timp pentru vară.

Achiziționarea și vânzarea de sibutramină fără rețetă este o infracțiune. Însă acest lucru nu a împiedicat persoanele fizice și întreprinderile mici să îl vândă online – adesea în doze mai mari decât medicamentele legale – și fără a necesita rețete.

Pastilele neautorizate costă aproximativ 6-7 lire sterline (8-9 dolari) pentru o cantitate de 20 de zile – mult mai ieftin decât injecțiile recunoscute pentru slăbit, cum ar fi Ozempic, care pe piața rusă se vând cu 40-160 de lire sterline (50-210 dolari) per injecție lunară.

