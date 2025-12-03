A cheltuit 90.000 euro pe 100 de operații estetice, inspirat de Michael Jackson: „Vreau să am cele mai mari buze din lume”

Stefan Streubel, un tânăr de 32 de ani din Germania, a cheltuit deja 90.000 de euro pe peste 100 de intervenții estetice. Scopul său este să arate „cât mai artificial posibil”. El s-a mutat recent din Stuttgart la Köln pentru a-și continua transformarea, relatează publicația germană Focus Online.

Streubel a trecut prin multe proceduri, chiar și liposucție la bărbie și obraji, lifting facial, îndepărtarea aluniţelor, transplant de păr, corectarea dinților și micșorarea stomacului. La fiecare patru până la șase luni, el face injecții cu botox și își umple obrajii și nasul cu fillere.

„Vreau să am cele mai mari buze din lume”, a declarat Streubel pentru sursa citată.

Alte dorințe ale lui includ un „Brazilian Butt Lift” pentru a-și mări posteriorul și remodelarea feței prin șlefuirea osului sprâncenei.

Tânărul spune că a fost inspirat de Michael Jackson încă din copilărie. „Dorința mea de a-mi face prima operație la nas a apărut când aveam 13 sau 14 ani”, a mărturisit el.

Unii îl critică dur pentru intervențiile sale estetice, în timp ce alții îi sugerează să caute ajutor psihologic. „Am primit de toate, de la oameni care îmi spun să mă sinucid până la amenințări cu moartea”, a declarat Streubel pentru Focus Online.

De altfel, Streubel speră ca acțiunile sale să transmită un mesaj:

„Fiecare om ar trebui să poată trăi așa cum dorește – fără frică, fără justificări, fără rușine. Atâta timp cât nu rănește pe nimeni, fiecare ar trebui să facă ce vrea”.

