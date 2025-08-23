A crezut că este o glumă! Cât a putut să plătească o turistă pentru o cursă de 1,5 km cu taxiul, în Zagreb

O turistă din Noua Zeelandă a rămas uluită, în momentul în care a aflat cât a putut să plătească pentru o cursă de 1,5 km cu taxiul, în Zagreb, Croația. Aflată în vacanță în orașul european, turista a vrut să ajungă rapid la o anumită destinație, așa că a preferat să solicite un taxi. Dar nota de plată finală pentru cursă i-a dat peste cap bugetul pentru concediu.

Carol Cowan, o turistă din Noua Zeelandă, a avut parte de o experiență pe care, probabil, nu o va uita vreodată. Aflată la Zagreb, Croația, turista a avut nevoie să se deplaseze cu taxiul până la o anumită destinație din orașul european. Distanța a fost de circa 1,5 kilometri. Totuși, surpriza uriașă a venit atunci când a trebuit să achite cursa.

Concediul în Zagreb a ajuns un real coșmar pentru turistă, după ce a luat un taxi de la Gara Centrală din oraș, în luna mai 2025. La finalul cursei, taximetristul i-a cerut suma de 185 de euro. Turista a protestat, iar taximetristul i-a propus suma finală de 150 de euro. Pentru că femeia nu avea bani cash suficienți, a fost nevoită să plătească cu cardul. Șoferul a chemat o altă persoană care avea POS, pentru a face tranzacția.

Totuși, atunci când tranzacția a avut loc, turista a plătit 1.506 euro, cu mult peste suma inițială de 150 de euro. Practic, jumătate din suma pe care o avea alocată vacanței sale a reprezentat cursa cu taxiul. Din cauza acestui fapt, a fost nevoită să își întrerupă vacanța din Zagreb și să se întoarcă acasă.

După această experiență, bărbatul a ajuns să fie anchetat, însă nu pentru suma uriașă cerută pentru cursa de 1,5 kilometri. În cele din urmă, femeia a primit o parte din bani înapoi, dar nu întreaga sumă.

În Croația, șoferii de taxi își pot stabili singuri tarifele, fără să aibă loc altfel de verificări, deoarece acestea nu sunt reglementate prin lege, arată Fanatik.

