FOTO. Ce a pățit o familie de români la plaja Aliki, din Thassos. Cum au găsit mașina după doar câteva ore

Concediu ratat pentru o familie de români, în Grecia. Aceasta a trăit o experiență foarte neplăcută și a povestit totul pe Facebook.

O situație absolut neplăcută pentru o familie de români. Aceștia au mers în Grecia, crezând că se vor bucura de o vacanță de vis, însă totul s-a transformat rapid într-un adevărat coșmar.

Românii au ales să meargă la plaja Aliki din Thassos, dar când s-au întors, după numai două ore, au avut un real șoc. Aceștia și-au găsit mașina spartă și banii din ea le-au fost furați, precum și o ladă frigorifică. Hoții au acționat rapid, se pare, și i-au lăsat pe români fără nu mai puțin de suma de 2.000 de euro.

Românii și-au expus pățania pe pagina de Facebook Forum Thassos, unde au primit sute de comentarii.

„Bună ziua! Azi am fost la plaja Aliki, când ne-am întors am găsit mașina spartă, ne-au fost furați 2000 de euro și o ladă frigorifică”, au scris românii pe pagina de Facebook menționată.

„Ciudat sa lași 2000 euro intr-o mașina de 1500 euro”, „Regula zero: nu se lasă bani sau alte obiecte de valoare in mașină! Bine, nu prea inteleg ce-au avut cu lada frigorifică: ori era plină cu bere ori era măcar de-aia „electrica„? Atunci s-ar explica” sau „Mă iertați, dar nu pot crede că îi trece cuiva prin minte să lase atâția bani în mașină. Desigur, puteau sparge mașina și fără sa aibă nimic de valoare în interior!”, au fost doar câteva dintre sutele de comentarii care au curs pe seama acestui subiect.

