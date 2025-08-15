Prima pagină » Actualitate » Concediu de coșmar pentru un turist, în India. Cum a ajuns la un pas de moarte din cauza unui selfie. S-a ales și cu amendă

Concediu de coșmar pentru un turist, în India. Cum a ajuns la un pas de moarte din cauza unui selfie. S-a ales și cu amendă

15 aug. 2025, 08:59, Actualitate
Concediu de coșmar pentru un turist, în India. Cum a ajuns la un pas de moarte din cauza unui selfie. S-a ales și cu amendă
Concediu de coșmar pentru un turist, în India / foto: colaj Envato

Un turist în vârstă de 50 de ani a avut parte de o vacanță de coșmar, în India. A ajuns la un pas de moarte din cauza unui selfie. În cele din urmă, bărbatul s-a ales și cu o amendă usturătoare.

Un bărbat în vârstă de 50 de ani a avut parte de o vacanță de coșmar, în India. Din dorința de a avea o amintire specială, în rezervația din Karnataka, India, a făcut un gest care i-ar fi putut costa viața. În plus, s-a ales și cu o amendă usturătoare.

Cu gândul de a-și face amintiri superbe, un turist de 50 de ani a mers în India, pentru a vizita mai multe obiective culturale și naturale. Totuși, concediul lui s-a transformat imediat într-un moment de supraviețuire, atunci când a pătruns într-o zonă restricționată, ca să își facă un selfie.

Concediu de coșmar pentru un turist, în India: a ajuns călcat în picioare de un elefant, după ce a încercat să își facă un selfie cu el

Turistul a pătruns într-o zonă forestieră restricționată care face parte din rezervația din Karnataka. A sfidat regulile și a intrat direct în zona respectivă, fără să se gândească ce ar putea să se întâmple. În momentul în care a încercat să își facă un selfie cu un elefant aflat în rezervație,  a realizat că vacanța lui ar putea să se termine în acel punct. A fugit din calea animalului, iar momentul atacului elefantului a fost surprins de alți vizitatori.

În încercarea de a scăpa de furia animalului, turistul fuge, însă se împiedică și cade pe sol. Atunci, a fost călcat în picioare de elefant de câteva ori, îndepărtându-i și câteva articole vestimentare. Apoi, animalul sălbatic se retrage. De teamă că ar putea sfârși tragic, bărbatul se ridică de la sol și fuge pentru a se salva. A scăpat cu viață din calea elefantului și a ajuns la spital, cu răni serioase.

În momentul în care incidentul a avut loc, elefantul consuma morcovi, pe marginea drumului. Bărbatul a pătruns în zona lui, pentru a-și face o fotografie cu animalul, folosindu-se de blițul telefonului. Acesta ar fi fost motivul care ar fi determinat animalul să atace. Pentru gestul turistului, amenda a fost de peste 200 de euro. De asemenea, bărbatul de 50 de ani a fost nevoit să filmeze un videoclip în care își recunoaște vina, arată The Mirror.

Autorul recomandă:

Unde a fost găsit ceasul de 200.000 de euro furat de la un turist elvețian care vizita MARSILIA

Sursă foto: colaj Envato – caracter ilustrativ

Mediafax
Vremea în România până la mijlocul lunii septembrie
Digi24
VIDEO Amenzi de până la 100.000 de lei pentru cei care construiesc fără autorizație, în propria curte, garaje, șoproane sau alte anexe
Cancan.ro
BREAKING | Soția unui fotbalist de la Craiova, ruptă cu bătaia într-un supermarket: 'Am fost lovită și după ce am leșinat'
Prosport.ro
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
Adevarul
15 august, Sfânta Maria Mare. Tradiții și ce nu este bine să faci de Adormirea Maicii Domnului. Ce semnifică Paștele verii
Mediafax
Adormirea Maicii Domnului, cinstită de ortodocşi pe 15 august. Tradiţii şi obiceiuri de Sfânta Maria Mare
Click
Horoscop rune 15 august - 1 septembrie. Zodiile ce vor depăși orice greutate în următoarele 2 săptămâni și vor primi sprijin neașteptat din partea destinului. Vor fi răsplătite pentru răbdarea lor
Wowbiz
Accident grav pe Autostrada Soarelui! Nouă mașini au fost implicate, iar traficul blocat. Breaking news
Antena 3
Lana câștigă o avere ajutând femei să afle dacă soții lor sunt infideli: E șocant cât de repede cedează. Care este metoda ei
Digi24
All-inclusive pe bani publici. O primărie din Argeș face cursuri de mii de euro cu angajații, la mare. Primar: „Merită, sunt banii mei”
Cancan.ro
Cum se simte soția lui Alexandru Raicea, după ce a fost bătuta în supermarket. Cine sunt agresorii ei
Ce se întâmplă doctore
Iubita lui Mircea Badea a făcut furori într-un costum de baie minuscul! Arată senzațional la plajă
observatornews.ro
Alertă de caniculă în 24 de judeţe şi în Capitală. Temperaturile vor ajunge până la 37°C
StirileKanalD
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
KanalD
Un bărbat din Reșița a murit ars de viu, după ce baraca în care se adăpostea a ars ca o torță
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Prima mașină electrică cu 1000 de km autonomie a fost înmatriculată în România
Descopera.ro
Cum slăbești și mănânci bine în același timp? Trucul negreșit!
Capital.ro
Contul bancar devine obligatoriu în România! Se dau amenzi între 3.000 – 10.000 de lei dacă nu ai card
Evz.ro
Angajații care vor fi supuși testului poligraf. Vor fi făcuți de râs în public
A1
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Stirile Kanal D
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Kfetele
Ce s-a întâmplat, de fapt, în videoclipul în care o tânără este ucisă de o orcă? A făcut înconjurul lumii!
RadioImpuls
Răsturnare totală de situație! Planul concurentului din Casa Iubirii după discuția cu Veronica: "Am zis să încerce să vadă că nu îi vreau răul". Ce vrea să facă Andrei 
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța face autostopul. Oprește lupul...
Descopera.ro
Un mineral nou de pe Marte ar putea rezolva un mister vechi de 20 de ani
POLITICĂ Pastila lui Cristoiu de la ora 10:00: Megalomania lui Donald Trump va face ca întâlnirea din Alaska să fie un fiasco
10:36
Pastila lui Cristoiu de la ora 10:00: Megalomania lui Donald Trump va face ca întâlnirea din Alaska să fie un fiasco
ECONOMIE Economiștii critică schimbarea taxei pe cifra de afaceri cu un IMPOZIT pe cheltuieli intra-grup: „Ca și cum pui sigla Mecedes pe un Logan fără frâne”
09:40
Economiștii critică schimbarea taxei pe cifra de afaceri cu un IMPOZIT pe cheltuieli intra-grup: „Ca și cum pui sigla Mecedes pe un Logan fără frâne”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Principala VICTIMĂ a acestui război nu este Ucraina, ci Europa”
09:35
Ion Cristoiu: „Principala VICTIMĂ a acestui război nu este Ucraina, ci Europa”
EXTERNE TENSIUNI majore în Serbia. Protestatarii anti-Vucic au devastat sediul partidului de guvernământ din Novi Sad: „S-a dus”
09:34
TENSIUNI majore în Serbia. Protestatarii anti-Vucic au devastat sediul partidului de guvernământ din Novi Sad: „S-a dus”
ACTUALITATE Accidente în lanț de Sfânta Maria, pe Autostrada Soarelui și pe A3. Trafic restricționat spre litoral și munte
09:21
Accidente în lanț de Sfânta Maria, pe Autostrada Soarelui și pe A3. Trafic restricționat spre litoral și munte
ACTUALITATE DNA extinde ancheta privind locurile de veci din Ghencea Militar 3. Generali și artiști, în vizorul procurorilor militari
09:15
DNA extinde ancheta privind locurile de veci din Ghencea Militar 3. Generali și artiști, în vizorul procurorilor militari