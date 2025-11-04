A doua zi a Operațiunii Jupiter 4. Prejudicii de MILIOANE de lei și acuzații de camătă, delapidare, violarea vieții private

A doua zi a Operațiunii Jupiter 4 a început cu peste 200 de percheziții domiciliare. Astfel, marți sunt puse în executare 68 mandate de aducere în mai multe județe ale țării. Prejudiciul estimat depășește 16 milioane de lei. Sunt cercetate infracțiuni diverse, între care delapidare, violarea vieții private, furt, abuz în serviciu.

Este cea de-a doua zi a operațiunii „JUPITER 4”.

Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, în cadrul Operațiunii „JUPITER 4”, astăzi, 4 noiembrie, se desfășoară 42 de acțiuni operative, în cadrul cărora au loc 211 percheziții domiciliare, fiind puse în executare 68 mandate de aducere în mai multe județe ale țării.

Aceste activități au ca scop identificarea și tragerea la răspundere a persoanelor implicate în activități ilegale, precum și prevenirea efectelor negative ale acestora asupra societății, prejudiciul estimativ este de 16.011.512,04 lei, 250.000 euro, 283.000 dolari.

Dosarele instrumentate vizează infracțiuni de evaziune fiscală, delapidare, contrabandă, contrafacere, infracțiuni de falsificare de instrumente oficiale, fals material în înscrisuri oficiale, fals informatic, fals în înscrisuri sub semnătură privată, violarea vieții private, abuz în serviciu, infracțiuni silvice, camătă, abuz de încredere, înșelăciune,furt calificat, nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Infracțiuni de mediu

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de urmărire penală și ofițerii de poliție judiciară din cadrul IGPR – Direcţia Ordine Publică – Serviciul Protecţia Fondului Forestier şi Piscicol, cu sprijinul poliţiştilor din cadrul IPJ Maramureş au pus în executare 8 mandate de percheziție domiciliară peraza județului Maramureş şi 8 mandate de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de furt de arbori, tăiere fără drept de arbori, transportul cu orice mijloace de transport al materialelor lemnoase neînsoţite de avizul de însoţire a materialelor lemnoase sau fără provenienţă legală,folosirea fără drept sau cu nerespectarea reglementărilor specifice a dispozitivului special de marcat, introducerea, modificarea sau ștergerea datelor informatice în sistemul informațional integrat pentru păduri, rezultând date necorespunzătoare adevărului, fals intelectual, omisiunea sesizării, sustragerea sau distrugerea de probe ori de înscrisuri, răzbunare pentru ajutorul dat justiției, cauzându-se un prejudiciu de aproximativ 71.000 RON.

În fapt, s-a reţinut faptul că, în cursul lunilor mai şi iulie 2025, mai multe persoane fizice, cu complicitatea personalului silvic din cadrul Ocolului Silvic Alpina Borşa R.A., au tăiat, fără drept, şi sustras mai mulţi arbori din fondul forestier national administrat de Ocolul Silvic Plaiurile Heniului R.A., suprafaţa în cauză fiind parte din Parcul Naţional Munţii Rodnei – zonă de protecţie integrală în care sunt interzise orice fel de tăieri sau intervenţii antropice.

Într-o altă cauză, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de urmărire penală și ofițerii de poliție judiciară din cadrul IGPR – Direcţia Ordine Publică – Serviciul Protecţia Fondului Forestier şi Piscicol, cu sprijinul poliţiştilor din cadrul IPJ Bistriţa-Năsăud au pus în executare 4 mandate de percheziție domiciliară pe raza județului Bistriţa-Năsăud şi 4 mandate de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de folosirea dispozitivelor speciale de marcat fără drept sau cu nerespectarea reglementărilor specifice în vigoare, tăiere fără drept de arbori, furt de arbori, fals informatic, deţinerea în depozite de către operatorul economic sau comerciant a unui volum total de materiale lemnoase pentru care diferenţa în plus sau în minus dintre volumul stocului fizic şi volumul stocului scriptic, înregistrat în sistemul informaţional integrat pentru păduri, depăşeşte 20% raportat la stocul scriptic, dar nu mai puţin de 10 metri cubi, la momentul constatării faptei, fals intelectual, complicitate la fals intelectual, uz de fals, ruperea de sigilii și omisiunea sesizării, cu un prejudiciu de aproximativ 300.000 RON.

Din actele dosarului a rezultat faptul că, în perioada august 2024 – octombrie 2025, 5 persoane fizice, 3 persoane juridice (operatori economici cu obiect de activitate în exploatarea, depozitarea, prelucrarea şi comercializarea de materiale lemnoase), împreună cu angajaţi din cadrul Ocolului Silvic Maieru R.A., au tăiat, fără drept, şi sustras material lemnos din fondul forestier national, de pe raza judeţului Bistriţa – Năsăud. In cadrul aceleiași operațiuni, într-un alt dosar penal, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de urmărire penală și ofițerii de poliție judiciară din cadrul IPJ Maramureş – Serviciul de Ordine Publică – Biroul pentru Protecţia Fondului Forestier şi Piscicol au efectuat acte de urmărire penală (citarea şi audierea a 3 inculpaţi și punerea în aplicare a unor măsuri asiguratorii) într-o cauză în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tăiere fără drept de arbori șifurt de arbori în formă continuată, respectiv complicitate și instigare la aceste infracțiuni.

În fapt, s-a reținut că, în perioada 15.01.2018 – 14.02.2018, 16.04.2018 – 14.10.2018, administratorul uneiîntreprinderi individuale, i-a determinat pe angajații săi să taie în mod nelegal 1665 de arbori nemarcați din specia rășinoase, în volum total de 1107,859 mc, în valoare de 319.900,29 lei din fondul forestier național proprietatea Primăriei Borșa, creând astfel un prejudiciu total de 543.830,49 lei (223.930,2 lei reprezintă valoarea funcțiilor pădurii nerealizate). În datele de 18.01.2018, 27.01.2018, 06.02.2018, 08.02.2018, 19.04.2018, 25.04.2018, 01.05.2018, 25.05.2018, 08.06.2018, 15.06.2018, 19.06.2018, 27.06.2018, 04.07.2018, 06.07.2018, 13.07.2018, 19.07.2018, 25.07.2018, 27.07.2018, 03.08.2018, 10.08.2018, 22.08.2018, 01.09.2018, 07.09.2018, 13.09.2018, 20.09.2018, 21.09.2018, 27.09.2018, 28.09.2018 și 12.10.2018, în baza aceleiași rezoluții infracţionale administratorul întreprinderii individuale, cu ajutorul angajaților săi a sustras o parte din arborii tăiați nelegal, în volum total de 874,92 mc (la fiecare transport efectuat, pe lângă materialul lemnos tăiat legal din cele două partizi primite în exploatare, a fost transportat şi materialul lemnos tăiat ilegal, totodată, cantitatea de material lemnos menționată în fiecare aviz ca fiind transportată fiind mai mică decât cea transportată în mod real).

Infracțiunile au fost săvârșite în contextul existenței a două autorizații de exploatare pentru partizi contractate de întreprinderea individuală. Fondul forestier național proprietatea Primăriei Borșa, situat în cantonul silvic nr. 5 Șesuri, făcea parte în perioada ianuarie – octombrie 2018 din aria naturală protejată de interes național Parcul Natural Munții Maramureșului.

Persoanele menționate au fost încurajate în continuarea activității infracționale de pasivitatea angajaților Ocolului Silvic Alpina Borșa (șeful de district și pădurarul titular de canton) care, deși au constatat cel mai târziu la data de 22.05.2018 că aceștia efectuau tăieri ilegale, nu le-au solicitat oprirea activității infracționale și nu au luat măsurile legale care se impuneau (prejudiciul produs cu complicitatea personalului silvic este de 225.325,120 lei).

De asemenea, într-o altă cauză, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de urmărire penală și ofițerii de poliție judiciară din cadrul IPJ Maramureş – Serviciul de Ordine Publică – Biroul pentru Protecţia Fondului Forestier şi Piscicol au efectuat acte de urmărire penală (citarea şi audierea unor suspecţi și punerea în aplicare a unor măsuri asiguratorii) într-o cauză în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tăiere fără drept de arbori și transport de material lemnos, în volum de peste 10 m3, neînsoțit de documente specifice în formă continuată, respectiv complicitate și instigare la aceste infracțiuni.

În fapt, s-a reținut faptul că, în perioada 22.02.2022 – 19.06.2022, reprezentanţii și angajații unei societăţi comerciale au tăiat şi sustras fără drept 4006 de arbori de diferite specii, ce nu prezentau amprenta vreunui dispozitiv silvic de marcat, din partida constituită pe terenul cu vegetaţie forestieră situat în U.B. I Vişeu, proprietatea Asociaţiei Composesorale Vişeu de Sus – Vişeu de Mijloc şi autorizată în favoarea societăţii comerciale menționate și au defrișat fără drept o suprafaţă din U.B. I Vişeu, pentru realizarea unui drum de tractor construit ilegal.

Până în prezent valoarea prejudiciului total cauzat este estimată la 493. 471,55 lei, din care 290.277.38 lei reprezintă valoarea pagubei, iar suma de 203.194,17 lei reprezintă valoarea funcţiilor nerealizate ale pădurilor.

Infracțiunile au fost săvârșite în contextul existenței unei autorizații de exploatare pentru o partidă contractată de societatea comercială menționată.

Transporturile de material lemnos sustras erau efectuate fără documente justificative.

Angajații acționau în modul descris mai sus la solicitarea administratorului societății menționate și cu încurajarea altui angajat al aceleiași societăți, care verifica constant lucrările efectuate de angajați și îi asigura că activitatea acestora nu va fi sancționată legal, raportat și la calitatea acestuia de angajat al Ocolului Silvic Composesoral S.R.L.

Terenul cu vegetaţie forestieră situat în U.B. I Vişeu,făcea parte în anul 2022 din aria naturală protejată de interes național Parcul Natural Munții Maramureșului.

Infracțiunile de transport de material lemnos, în volum de peste 10 m3, neînsoțit de documente specific, tăiere fără drept de arbori și furt de arbori au fost realizate de angajații persoanei juridice în realizarea obiectului acesteia de activitate.

EVAZIUNE FISCALĂ

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE – DGPMB au pus în executare 14 mandate de percheziție domiciliară în (București – 8, Dâmbovița – 6) și 9 mandate de aducere, într-un dosar penal privind infracțiunea de evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimativ de 8.500.000 lei.

Din probele administrate rezultă că, P.N.D., în perioada 2023-2025 în calitate de administrator al societății S.C.S. SRL a evidențiat în documentele contabile și a declarat organelor fiscale achiziții de bunuri/servicii care nu au la bază operațiuni reale după cum urmează: de la C.C.L SRL în valoare totală de 6.227.334 lei și 1.183.194 lei TVA, de la M.P.C. SRL în valoare totală de 1.812.709 lei și 344.414 lei TVA, de la U.D.&R.C. SRL în valoare totală de 4.562.160 lei, precum și 866.810 lei TVA, de la A.D.C. SRL în valoare totală de 4.168.389 lei, precum și 791.993 lei TVA, de la A.C. SRL în valoare totală de 3.362.904 lei, precum și 638.952 lei TVA, de la C.R.A.S. SRL în valoare totală de 1.083.983 lei, precum și 205.956 lei TVA, de la C.C. SRL în valoare totală de 2.093.610 lei din care 397.784 lei TVA, de la R.E.C. SRL în valoare totală de 1.051.643 lei din care 201.001 lei TVA

Totodată, P.N.D. în perioada 2024-2025 în calitate de administator al societății R.C. SRL a evidențiat în documentele contabile și a declarat organelor fiscal achiziții de bunuri/servicii care nu au la bază operațiuni reale după cum urmează: de la C.R.A.S. SRL în valoare totală de 1.033.604 lei din care 196.385 lei TVA, de la A.D.C. SRL – CUI 50377148 în valoare totală de 885.436 lei din care 168.233 lei TVA, de la R.E.C. SRL – CUI 50915638 în valoare totală de 1.738.374 lei din care 337.433 lei TVA.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă TribunalulBistrița Năsăud și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICEBistrița Năsăud au pus pun în executare 4 mandate de percheziție domiciliară în județul Bistrița Năsăud și 5 mandate de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuneade evaziune fiscală.

În fapt, se reţine că, în perioada 2014 – 2025, cinci persoane domiciliate pe raza judeţului Bistriţa-Năsăud, una dintre acestea în calitate de administrator al unei întreprinderi individuale, iar celelalte 4 în calitate de persoane fizice, au achiziţionat animale (cabaline) de la diverse persoane fizice sau juridice pe care ulterior le-au comercializat la abatoarele deținute de societăţi comerciale din judeţele Maramureş, Suceava, Braşov şi Botoşani, obţinând venituri pe care nu le-au declarat organelor fiscale.

Până în prezent, s-a stabilit un prejudiciu parţial de 824.548 lei, urmând ca după efectuarea percheziţiilor domiciliare şi ridicarea documentelor de la toate societăţile unde au fost abatorizate animalele, să se stabilească prejudiciul pentru întreaga activitate infracţională.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Brașov au pus în executare 4 mandate de percheziție domiciliară în județul Brașov și 1 mandat de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de 263.783 lei.

Din actele dosarului rezultă că, în perioada 2019 – 2024 reprezentanţii unei societăţi ar fi omis să evidenţieze în contabilitate operaţiuni economice şi veniturile aferente obţinute.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Reșița și ofițerii de poliție judiciară din cadrul IGPR – SICE Caraș Severin au pus în executare 3 mandate de percheziție domiciliară în județul Caraș Severin și 1 mandatde aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimativ de 100.000 de lei.

Se reține faptul că, o societate comercială nu și-a îndeplinit obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă TribunalulConstanța și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICEConstanța au pus în executare 3 mandate de percheziție domiciliară în județul Constanța și 1 mandat de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de 150.000 lei.

Din actele dosarului rezultă că, în fapt, în intervalul 2019 – 2023, suspectul G. R. în calitate de administrator la S.C. ”Q.H.K.” SRL Constanța a omis evidențierea în actele contabile a veniturilor în suma de 307.920 lei, provenite din prestări servicii în domeniul construcțiilor, iar prin aceasta, a diminuat baza impozabilă.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița și ofițerii de poliție judiciară din cadrul IGPR – SICE Dâmbovița au pus în executare 3 mandate de percheziție domiciliară în județul Dâmbovița și 1 mandat de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de 144.379 lei.

În actul de sesizare se menționează că, în perioada iulie 2021-mai 2022, unicul asociat și administrator al societății T.T. S.R.L., cu intenție și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a omis să evidenţieze în actele contabile ori în alte documente legale ale societății veniturile în sumă totală de 4.173.473,71 lei (echivalentul în lei prin convertire din GBP) realizate din comercializarea unor mărfuri pe teritoriul altor țări și a omis să evidențieze, calculeze și să declare, în actele contabile impozitulul pe profit în sumă totală de 114.639 lei, scopul urmărit fiind sustragerea de la îndeplinireaobligaţiilor fiscale.

De asemenea, aceeași persoană, cu intenție, a refuzat nejustificat să prezinte organelor fiscale din cadrul A.J.F.P.D.documentele financiar-contabile ale societății, în scopul împiedicării verificărilor financiar-fiscale, mai precis împiedicarea efectuării unei inspecții fiscale, în termenul legal de 15 zile împlinit la data de 22.10.2024 de la comunicarea somațiilor.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa și ofițerii de poliție judiciară din cadrul IGPR – SICE Constanţa au pus în executare 2 mandate de percheziție domiciliară în județul Constanţa şi 1 mandat de aducere, într-un dosar penal privind infracțiunea de evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimativ de 107.214 lei.

S-a reţinut faptul că, în perioada 01.03.2022 -25.08.2024, numitul N.G., în calitate de administrator al SC X SRL, la diferite intervale de timp şi în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, a reţinut şi nu a plătit, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadenţă prevăzut de lege, impozitele şi contribuțiile cu reţinere la sursă (impozit pe veniturile din salarii, CAS asiguraţi, CASS asiguraţi şi impozit alte surse).

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara și ofițerii de poliție judiciară din cadrul IGPR – SICE Timiş au pus în executare 2 mandate de percheziție domiciliară în județul Timiş și 1 mandat de aducere, într-un dosar penal privind infracțiunea de evaziune fiscală, cu un prejudiciu în cuantum 712.000 lei.

În actul de sesizare se arată că, urmare a unei verificări efectuate la o societate comercială având ca obiect de activitate principal activități de protecție și gardă, reprezentată prin administrator I.M.N., s-a stabilit faptul că societatea menționată anterior figurează cu impozite și contribuții cu reținere la sursă declarate și exigibile după perioada 01.03.2022, din cele prevăzute în anexa din Legea nr. 241/2005, care sunt scadente la plată și au depășit termenul de plată de 60 zile.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Tulcea și ofițerii de poliție judiciară din cadrul IGPR – SICE Tulcea au pus în executare 2 mandate de percheziție domiciliară în judeţul Tulcea și 1 mandat de aducere, într-un dosar penal privind infracțiunea de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 53.000 lei.

S-a reţinut faptul că, persoana cercetată a reţinut, şi nu a virat către bugetul de stat, sumele reprezentând impozitele şi contribuţiile cu reţinere la sursă.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Petroşani și ofițerii de poliție judiciară din cadrul IGPR – SICE Hunedoara au pus în executare 2mandate de percheziție domiciliară în județul Hunedoara și 1 mandat de aducere, într-un dosar penal privind infracțiunea de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de 15.000 lei.

Raportat la actele procedurale efectuate în cauză a rezultat faptul că, în perioada martie 2022-decembrie 2023, reprezentanții unei societăţi comerciale au reținut și nu au vărsat către bugetul de stat suma de 15.000 lei reprezentând obligații fiscale cu reținere la sursă.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor și ofițerii de poliție judiciară din cadrul IGPR – SICE Bihor au pus în executare 2 mandate de percheziție domiciliară în județul Bihor, într-un dosar penal privind infracțiunea de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de 450.000lei.

S-a reţinut faptul că, reprezentanţii societăţii comerciale NFS S.R.L., în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat, în perioada 2023 –prezent, au omis înregistrarea în evidenţele contabile ale societăţii operaţiunile comerciale efectuate, respectiv veniturile realizate ca urmare a vânzării de autovehicule.

DELAPIDARE

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Ilfov au pus în executare 7 mandate de percheziție domiciliară (București – 4, Ilfov – 2 , Călărași -1) și 4 mandate de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de delapidare, cu un prejudiciu de aproximativ 98.000 lei.

În actul de sesizare se arată că, în cursul anului 2025, numitul Z.V., angajat în cadrul SC L. SRL, a procedat în repetate rânduri la însușirea mai multor băuturi alcoolice, prejudiciind astfel societatea angajatoare.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Argeș au pus în executare 4 mandate de percheziție domiciliară în județul Argeș, într-un dosar penal privind infracțiunide delapidare și deturnare de fonduri, cu un prejudiciu de aproximativ 664.800 lei.

Din materialul probator rezultă că, în perioada ianuarie -noiembrie 2024, persoane din cadrul organelor de conducere de la nivelul C.E.,,P.U.D.A.I.” din mun. Pitești, și-au însușit pe nedrept sume de bani provenite de la bugetul de stat, cu titlul de salarii, prime și sporuri, peste limita legală admisă de prevederile legale în vigoare, efectuând plăți cu alte destinații decât cele stabilite prin contractele de finanțare.

De asemenea, în cursul anului 2023, s-a constatat că, pentru o parte din fondurile virate de la bugetul local al UATM Pitești, acordate prin finanțare de bază de la bugetul de stat, a fost schimbată destinația fără respectarea prevederilor legale.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Gherla și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Cluj_au pus în executare 3 mandate de percheziție domiciliară în județul Cluj și 1 mandat de aducere, într-undosar penal privind infracțiunea de delapidare.

În fapt, se reține că, în perioada 2023-2024, funcționari publici din cadrul F. G., în exercitarea atribuţiilor de serviciu, şi-au însușit pentru sine sau pentru alţii produse electronice, constând în laptop, televizor, telefon, în sumă totală de 21.400 lei.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Hunedoara și ofițerii de poliție judiciară din cadrul IGPR – SICE Hunedoara au pus în executare 3mandate de percheziție domiciliară în județul Hunedoara și 1 mandat de aducere, într-un dosar penal privind infracțiunide delapidare, cu un prejudiciu de 98.670 lei.

Din probatoriul administrat rezultă că, în urma efectuării unui control financiar-contabil de către compartimentul specializat din cadrul Primăriei C. la A.P.C., în perioada 30.07.2024 – 30.09.2024, s-a constatat faptul că fondul de rulment existent în evidențele asociației în sumă de 35.000 lei și fondul de reparații existent în evidențele asociației în sumă de 63.670,69 lei, nu se regăsesc nici în contul bancar al asociației și nici în casieria asociației, existând suspiciunea că suma a fost delapidată de către președintele, cenzorul și administratorul asociației.

CONTRABANDĂ

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Alexandria şi ofiţeri de poliţie din cadrul Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Teleorman au pus în executare 1 mandat de percheziție domiciliară într-un dosar penal având ca obiect infracțiuni de contrabandă calificată şi nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

S-a reţinut faptul că, o persoană a cumpărat o armă din afara României şi a introdus-o, fără drept, în ţară.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Roşiorii de Vede şi ofiţeri de poliţie din cadrul Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase

Teleorman au pus în executare 1 mandat de percheziție domiciliară într-un dosar penal având ca obiect infracțiuni de contrabandă calificată şi nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

La data de 16.10.2025 s-a constatat de către organele de poliţie faptul că, numitul B.F. deține în mod ilegal, la adresa de domiciliu din Roșiorii de Vede, o armă cu aer comprimant supusă autorizării.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Zimnicea şi ofiţeri de poliţie din cadrul ServiciulArme, Explozivi și Substanțe Periculoase Teleorman au pus în executare 1 mandat de percheziție domiciliară într-un dosar penal având ca obiect infracțiuni de contrabandă calificată şinerespectarea regimului armelor și munițiilor.

S-a constatat faptul că, numitul M.S.V. a cumpărat din Bulgaria, fără autorizaţie, o armă de foc, iar pe data de 17.11.2023 a introdus-o în România, în mod fraudulos.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoșani și ofițerii de poliție judiciară din cadrulSICE Botoșani, au pus în executare 3 mandate de percheziție domiciliară pe raza județului Botoșani, într-un dosar penal privind comiterea unor infracțiuni de contrabandă.

Din probele administrate a rezultat că, numitul C. A. cu domiciliul în comuna C., jud. Botoşani, achiziţionează cantităţi ce depăşesc 10.000 de tigarete, provenite din activitatea de contrabandă, pe care le depozitează în diferitelocaţii de pe raza localităţii și pe care le comercializează ulterior la punctul de lucru al S.C. C.D. S.R.L prin intermediul gestionarei, numita F.S.

Totodată, acesta distribuie importante cantităţi de ţigarete către diferite persoane în vederea comercializării.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vânju Mare și ofițerii de poliție judiciară din cadrul IGPR – SICE Mehedinți au pus în executare 2 mandate de percheziție domiciliară în județul Mehedinți, într-un dosar penal privind comiterea unor infracțiuni de contrabandă.

Din probatoriul administrat în cauză a rezultat faptul că, începând cu luna august 2025, două persoane colectează, dețin și comercializează cantități de produse din tutun provenite din contrabandă, pe care le depozitează în două imobile de pe raza comunei Punghina, județul Mehedinți.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Dorohoi și ofițerii de poliție judiciară din cadrul IGPR – SICE Botoşani au pus în executare 1 mandat de percheziție domiciliară în județul Botoşani, într-un dosar penal privind infracțiunea de contrabandă.

Raportat la actele procedurale efectuate în cauză se reține că, numiţii C.D. și C.S. comercializează alcool, țigări, motorină și produse din carne, provenite din contrabandă.

CONTRAFACERE

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sector 2 și ofițerii de poliție judiciară din cadrul IGPR – SICE Sector 2 au pus în executare 17 mandate de percheziție domiciliară (București – 8, Ilfov – 9) și 10 mandate de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de contrafacere și infracțiuni prevăzute de codul fiscal.

Din materialul probator rezultă că, Autoritatea Vamală Română a sesizat organele de urmărire penală în legătură cu comercializarea unor articole de îmbrăcăminte și parfumerie asupra cărora există suspiciuni de încălcare ale unor drepturi de proprietate intelectuală la anumite standuri din C.C.D.R.. În același loc, există suspiciunea că se comercializează țigarete.

Totodată, s-a semnalat și faptul că sunt efectuate transporturi de parfumuri, țigarete și alte bunuri către Italia, Franța și Germania, în zilele de vineri, fără a fi menționată modalitatea de transport.

De asemenea, dintr-un denunț primit prin poșta electronică, rezultă faptul că la aceleași standuri din complexul comercial antemenționat se comercializează tutun provenit din contrabandă.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Urziceni și ofițerii de poliție judiciară din cadrul IGPR – SICE Ialomiţa au pus în executare 2 mandate de percheziție domiciliară în județul Ialomiţa și 1 mandat de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de contrafacere.

Din actele dosarului rezultă faptul că, în data de 24.09.2025, numitul N.G. a fost depistat la punctul de lucru din com. Bărbulești cu mai multe articole vestimentare ce purtau însemnele unor firme de renume.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad și ofițerii de poliție judiciară din cadrul IGPR – SICE Arad au pus în executare 2 mandate de percheziție domiciliară în județul Arad, într-un dosar penal privind infracțiuni de contrafacere.

Se reţine faptul că, numitul S.G.A. a fost depistat în Piaţa Obor din municipiul Arad, oferind spre comercializare articole de îmbrăcăminte şi parfumuri purtătoare de însemne ale mărcilor înregistrate, existând suspiciuni că ar fi produse contrafăcute.

INFRACȚIUNI DE FALS

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Piatra Neamț și ofițerii de poliție judiciară din cadrul IGPR – SICE Piatra Neamț au pus în executare 3mandate de percheziție domiciliară în județul Neamț, într-un dosar penal privind infracțiuni de falsificare de instrumente oficiale și fals material în înscrisuri oficiale.

Din actul de sesizare rezultă că, în luna iulie 2023, reprezentanta unei Întreprinderi Individuale din jud. Neamţ a înstrăinat unei persoane fizice domiciliată în jud. Suceava un autoturism, folosind manopere frauduloase, respectiv prin falsificarea de documente şi aplicarea ştampilei ce imită ştampila oficială a Direcţiei Taxe şi Impozite, mai mult de atât, autoturismul în cauză figura sub sechestru din data de 10.09.2021.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina și ofițerii de poliție judiciară din cadrul S.I.C Olt au pus în executare 2 mandate de percheziție domiciliară pe raza județului Olt, privind săvârșirea infracțiunilor de fals informatic și violarea vieții private.

În perioada august – decembrie 2024, autori necunoscuți au creat conturi false de tik tok cu datele de identificare ale persoanei vătămate, postând fotografii și clipuri în care aceasta este prezentată în ipostaze indecente.

INFRACȚIUNI DE SERVICIU

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Deva și ofițerii de poliție judiciară din cadrul IGPR – SICE Hunedoara au pus în executare 4 mandate de percheziție domiciliară în județul Hundoara, într-un dosar penal privind infracțiuni de abuz în serviciu, cu un prejudiciu aproximativ de 180.000 lei.

Raportat la actele procedurale efectuate în cauză, în baza contractului de lucrări încheiat între Ș.C. SRL, având ca asociat unic C. L. și beneficiarul SC T.J.F. SRL, identificată prin, Ș.C. SRL a decontat nejustificat o manoperă în valoare de 180.466,30 lei către SC T.J.I.F. SRL, în condițiile în care entitatea nu avea personal de specialitate angajat și nu deținea documente justificative al societății în perioada iunie — decembrie 2023 fiind administratorul societății.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Gherla și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Cluj_au pus în executare 3 mandate de percheziție domiciliară în județul Cluj și 1 mandat de aducere, într-un dosar penal privind infracțiunea de abuz în servciu.

În fapt, se reține că, din conținutul plângerii penale reiese că numitul L.V. în calitate de primar al C.F.G. a înlocuit cele trei poduri din lemn care trec peste canalul din satul N. cu unele metalice fără autorizație de construcție și fără să fie prinse în bugetul local.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova și ofițerii de poliție judiciară din cadrul IGPR – SICE Dolj au pus în executare 11 mandate de percheziție domiciliară (5 în judeţul Olt, 4 în judeţul Dolj şi 2 în judeţul Sibiu) și 4 mandate de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de abuz în serviciu şi fals.

În actul de sesizare se menţionează faptul că, la data de 03.04.2024, personalul din cadrul Policlinicii TOMED a întocmit în fals 3 fişe de aptitudine – medicina muncii, acordând aviz favorabil pentru lucru la înălţime unor persoane care nu s-au prezentat la clinică.

CAMĂTĂ

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București și ofițerii de poliție judiciară din cadrul S.I.C Călărași au pus în executare 14 mandate de percheziție domiciliară în județului Călărași și Giurgiu, într-un dosar penal privind infracțiuni de camătă.

Raportat la actele procedurale efectuate în cauză rezultă că, persoana vătămată a formulat o plângere prin care a reclamat faptul că a primit mai multe amenintări cu acte de violentã, vizându-l atât pe aceasta, cât si pe membrii familiei sale, de la două persoane, pe fondul unui conflict preexistent între membrii a două familii din Orasul B.

Totodată, într-o perioadă a cărei întindere nu poate fi determinatã la acest moment, cele două persoane vizate au oferit imprumuturi bănesti mai multor persoane, cu dobândă, deși nu erau autorizați în acest sens. Ulterior, au exercitat diverse forme de constrângere asupra unora dintre aceștia, pentru a-i determina să restituie dobânzi care atingeau si valoarea de 100%.

INFRACȚIUNI CONTRA PATRIMONIULUI PRIN NESOCOTIREA ÎNCREDERII

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău și ofițerii de poliție judiciară din cadrul IGPR – SICE Buzău au pus în executare 4 mandate de percheziție domiciliară (2 în județul Buzău, 1 în judeţul Prahova şi 1 în judeţul Ilfov) şi 1 mandat de aducere, într-undosar penal privind infracțiunea de abuz de încredere, cu un prejudiciu de 250.000 euro.

Din actele dosarului a rezultat faptul că, în cursul lunii aprilie 2025, T.G.E. SRL, în calitate de utilizator și Unicredit Leasing Corporation SRL, în calitate de finanțator, au încheiat trei contracte de leasing financiar având ca obiect o linie de formare prin procesul de suflare MIS2, o linie prevăzută pentru extragerea și turnarea sub presiune a sticlei și 2 roboți multifuncționali, iar după rezilierea contractelor utilizatorul nu a mai restituit bunurile de mai sus.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vălenii de Munte și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Prahova au pus în executare 21 mandate de percheziție domiciliară (Prahova – 15, Iași – 4, Dâmbovița – 2), într-un dosar penal privind infracțiuni de înselăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată, cu un prejudiciu de aproximativ 530.180 lei.

Din materialul probator, s-au efectuat cercetări faţă de reprezentanţii unei societăţi comerciale care, în execuţia unor contracte de lucrări încheiate cu o unitatea administrativ teritorială au indus în eroare beneficiarul, în sensul că au executat lucrările fără respectarea condiţiilor tehnice impuse.

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca și ofițerii de poliție judiciară din cadrul IGPR – SICE Cluj au pus în executare 4 mandate de percheziție domiciliară în județul Cluj, într-un dosar penal privind infracțiuni de înselăciune, cu un prejudiciu estimat la189.280 lei.

În fapt, se reține că, la momentul încheierii mai multor contracte, când făptuitorul V.A.L. a indus în eroare societatea SC P.L.R.I. SA, prin determinarea acesteia din urmă în a acorda creditele aferente cumpărării fiecărui autovehicul, fără ca făptuitorul să aibă intenția de a restitui suma de bani creditată.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgoviște și ofițerii de poliție judiciară din cadrul IGPR – SICE Dâmbovița au pus în executare 3 mandate de percheziție domiciliară în județul Dâmbovița și 1 mandat de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de înselăciune, cu un prejudiciu aproximativ de 24.040 lei.

În actul de sesizare se menționează că, au fost înşelate mai multe persoanele privind realizarea unor lucrări de tâmplărie sau dulgherie ce urmau a fi executate la casele acestora.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Zalău și ofițerii de poliție judiciară din cadrul IGPR – SICE Sălaj au pus în executare 1 mandat de percheziție domiciliară în judeţul Sălaj şi 1 mandat de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de înşelăciune, cu un prejudiciu estimativ de 283.000 dolari.

S-a reţinut faptul că, în perioada 2021 – 2022, persoana vătămată I.E. a fost indusă în eroare de către numitul M.V.C., care, prin manopere dolosive, a determinat-o să-i remită, cu titlu de împrumut, suma de 125.000 dolari, sub pretextul unor investiţii profitabile, ulterior, amăgind persoana vătămată sub diverse motive şi solicitându-i şi alte sume de bani pentru derularea unor proiecte care în realitate nici nu au fost iniţiate, pentru câştigarea încrederii persoanei vătămate fiind folosite mai multe înscrisuri falsificate.

FURT CALIFICAT

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Luduş și ofițerii de poliție judiciară din cadrul IPJ Mureş – Serviciul de Ordine Publică au pus în executare 15 mandate de percheziție domiciliară şi 8 mandate de aducere, într-un dosar penal privind infracțiunile de furt calificat şi deţinerea sau folosirea de către persoane neautorizate a setcilor, năvoadelor, voloacelor, prostovoalelor, varselor, vintrilelor, precum şi a altor tipuri de unelte de pescuit comercial, cu un prejudiciu de 15.000 lei.

S-a reţinut faptul că, în perioada 30 mai – 01 iunie 2025, mai multe persoane de sex masculin au pătruns cu ambarcațiuni gonflabile, au desfășurat plase de tip setci (monofilament) pe luciul apei și au sustras cantități mari de pește de producție autohtonă, în special crap.

Atât plasele, cât și peștele sustras, au fost transportate cu un autoturism la domiciliul unei persoane din imediata apropiere a lacurilor, unde a fost împărțit între persoanele care au participat la comiterea furtului.

Activitatea infracțională a continuat şi după perioada mai sus indicată, existând indicii că, şi în prezent, se sustrage peşte în aceeași modalitate.

NERESPECTAREA REGIMULUI ARMELOR ȘI MUNIȚIILOR

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Hunedoara şi ofiţeri de poliţie din cadrul Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Hunedoara au pus în executare 1 mandat de percheziție domiciliară într-un dosar penal având ca obiect infracțiuneade nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

S-a constatat faptul că, o persoană de sex masculin percheziţionată de organele de poliţie deţine, fără drept, o armă letală de tip pistol, aspect sesizat de fosta sa concubină, faţă de care acesta are emis un ordin de protecție şi care, în prezent, locuiește pe raza judeţului Bistrita-Năsăud.

Operațiunea „JUPITER” contribuie la consolidarea eforturilor instituțiilor de aplicare a legii pentru combaterea fenomenului infracțional la nivel național, prin acțiuni coordonate și eficiente care vizează destructurarea rețelelor implicate în activități ilegale.

