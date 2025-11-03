Prima pagină » Video » S-a declanșat Operaţiunea JUPITER 4. 78 de percheziții au loc în ţară. Printre infracţiuni se află contrabanda şi evaziunea fiscală

S-a declanșat Operaţiunea JUPITER 4. 78 de percheziții au loc în ţară. Printre infracţiuni se află contrabanda şi evaziunea fiscală

Adina AnghelescuRuxandra Radulescu
03 nov. 2025, 08:28, Video
S-a declanșat Operaţiunea JUPITER 4. 78 de percheziții au loc în ţară. Printre infracţiuni se află contrabanda şi evaziunea fiscală

Parchetul General anunţă declanşarea Operaţiunii Jupiter 4. La această oră au loc 78 de percheziţii în mai multe judeţe din ţară, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a Inspectoratului General al Poliţiei Române. Dosarele vizează infracţiuni de contrabandă, evaziune fiscală, delapidare, înşelăciune, contrafacere, furt, ameninţare, hărţuire, inducerea în eroare a organelor judiciare, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, uz de armă fără drept, braconaj, contrabandă calificată şi infracţiuni silvice.

Potrivit procurorilor, operaţiunea JUPITER „reflectă determinarea fermă a instituţiilor statului de a acţiona unitar şi eficient împotriva tuturor formelor de criminalitate”.

„Printr-o colaborare strânsă între procurori şi poliţişti, se asigură o reacţie rapidă şi coordonată, capabilă să descurajeze activităţile ilegale şi să consolideze încrederea cetăţenilor în autoritatea legii. Operaţiunea JUPITER reprezintă un exemplu concret de cooperare interinstituţională eficientă şi de angajament comun în protejarea comunităţii şi apărarea valorilor statului de drept”,,

se arată în comunicat. IGPR anunţă că acţiunile urmăresc documentarea activităţii infracţionale a persoanelor cercetate, recuperarea prejudiciilor şi indisponibilizarea bunurilor obţinute din săvârşirea de infracţiuni sau deţinute ilegal. Persoanele depistate vor fi aduse la audieri şi e posibil să aibă loc reţineri în aceste cauze.

Conform IGPR, acțiunile urmăresc documentarea activității infracționale a persoanelor cercetate, recuperarea prejudiciilor și indisponibilizarea bunurilor obținute din săvârșirea de infracțiuni sau deținute ilegal.

Persoanele depistate vor fi conduse la audieri, în vederea luării măsurilor legale în fiecare cauză.

„În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, astăzi, se desfășoară mai multe acțiuni, la nivel național, pentru combaterea infracțiunilor economico-financiare, la regimul armelor și a faptelor de natură judiciară.

Astfel, astăzi, 3 noiembrie, polițiștii, sub supravegherea procurorilor de caz, efectuează 78 de percheziții domiciliare, în cadrul unor acțiuni operative, pentru tragerea la răspundere a persoanelor implicate în comiterea de fapte penale și protejarea comunității de activitățile ilegale.

Activitățile sunt efectuate în cadrul unor dosare penale în care se fac cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de contrabandă, evaziune fiscală, delapidare, inducerea în eroare a organelor judiciare, înșelăciune, contrafacere, furt, amenințare, hărțuire, nerespectarea regimului armelor și al munițiilor, uz de armă fără drept, braconaj, contrabandă calificată și infracțiuni silvice.

Acțiunile urmăresc documentarea activității infracționale a persoanelor cercetate, recuperarea prejudiciilor și indisponibilizarea bunurilor obținute din săvârșirea de infracțiuni sau deținute ilegal.

Persoanele depistate vor fi conduse la audieri, în vederea luării măsurilor legale în fiecare cauză.

Activitățile de astăzi se desfășoară în contextul măsurilor luate la nivelul Poliției Române, pentru combaterea infracționalității de orice fel.

Pe parcursul zilei, în funcție de evoluția anchetei în fiecare caz, Poliția Română va oferi informațiile ce pot fi făcute publice”,  a transmis IGPR.

Ministerul Public: „Operațiunea „JUPITER” reflectă determinarea fermă a acționa împotriva tuturor formelor de criminalitate”

„Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, în cadrul operațiunii „JUPITER 4”, în cursul zilei de astăzi, 3 noiembrie 2025, se desfășoară 78 de percheziții domiciliare în mai multe județe din țară, având ca obiectiv identificarea și tragerea la răspundere a persoanelor implicate în activități ilegale, precum și pentru prevenirea impactului acestor activități asupra comunității.

Dosarele instrumentate vizează infracțiuni de contrabandă, evaziune fiscală, delapidare, înșelăciune, contrafacere, furt, amenințare, hărțuire, inducerea în eroare a organelor judiciare, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, uz de armă fără drept, braconaj, contrabandă calificată și infracțiuni silvice.

Operațiunea „JUPITER” reflectă determinarea fermă a instituțiilor statului de a acționa unitar și eficient împotriva tuturor formelor de criminalitate. Printr-o colaborare strânsă între procurori și polițiști, se asigură o reacție rapidă și coordonată, capabilă să descurajeze activitățile ilegale și să consolideze încrederea cetățenilor în autoritatea legii.

Operațiunea „JUPITER” reprezintă un exemplu concret de cooperare interinstituțională eficientă și de angajament comun în protejarea comunității și apărarea valorilor statului de drept.

Vom continua să oferim detalii pe parcursul desfășurării operațiunii, în vederea asigurării transparenței și informării publicului despre evoluția acțiunilor întreprinse”. a transmis Ministeru Public.

FOTO: captura Poliția Română

Recomandarea autorului:

Citește și

VIDEO Prețul carburanților CREȘTE fără oprire. Au fost înregistrate trei creșteri la pompă, doar în ultima săptămână
10:36
Prețul carburanților CREȘTE fără oprire. Au fost înregistrate trei creșteri la pompă, doar în ultima săptămână
FLASH NEWS Trump se opune Pentagonului. Președintele SUA refuză să dea rachete Tomahawk Ucrainei
09:31
Trump se opune Pentagonului. Președintele SUA refuză să dea rachete Tomahawk Ucrainei
VIDEO CUTREMUR de 6,3 în Afganistan. Cel puțin 10 persoane au murit
09:23
CUTREMUR de 6,3 în Afganistan. Cel puțin 10 persoane au murit
FOTO-VIDEO Radu Mazăre, fostul primar al Constanței, a adus elemente TRADIȚIONALE din România în resortul său exotic din Madagascar. Cum arată sauna din complexul de 4 stele
05:00
Radu Mazăre, fostul primar al Constanței, a adus elemente TRADIȚIONALE din România în resortul său exotic din Madagascar. Cum arată sauna din complexul de 4 stele
EXCLUSIV Întrebat de Gândul despre puciul din USR, când l-a dat afară pe Nicușor Dan, Drulă răspunde că nu este adevărat. Nicușor Dan îl susține acum la Primăria Capitalei
17:41
Întrebat de Gândul despre puciul din USR, când l-a dat afară pe Nicușor Dan, Drulă răspunde că nu este adevărat. Nicușor Dan îl susține acum la Primăria Capitalei
FOTO-VIDEO Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, surprins la inaugurarea-spectacol a Marelui Muzeu al Egiptului. Oficialul este în Egipt să semneze un memorandum în domeniul Apărării
05:00, 02 Nov 2025
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, surprins la inaugurarea-spectacol a Marelui Muzeu al Egiptului. Oficialul este în Egipt să semneze un memorandum în domeniul Apărării
Mediafax
Scandal uriaș după dezvăluirea care a șocat Franța: Care era de fapt parola muzeului Luvru
Digi24
ANALIZĂ Feriți-vă de anglo-saxoni! De ce Rusiei îi place să invoce un trib medieval când vorbește despre Occident
Cancan.ro
Cristian Botgros a decis să spună adevărul lui! Ce a făcut Andreea Cuciuc înainte să moară fulgerător și de ce el s-a comportat ciudat la înmormântarea ei
Prosport.ro
FOTO. Jucătoarea care și-a pus silicoane: „Altele au sânii mai mari. Ai mei sunt falși!”
Adevarul
Noul Donbas al Ucrainei. Cum se transformă Transcarpatia, regiunea de la granița cu România unde trăiesc și mulți etnici români, într-un centru industrial
Mediafax
Donald Trump nu va furniza, momentan, rachete Tomahawk Ucrainei
Click
Cea mai înfricoșătoare pădure din lume se află în Transilvania și a devenit subiect în presa internațională: „Mulți au intrat aici și nu au mai ieșit”
Digi24
O dinastie în loc de o președinție. Revoluția MAGA vrea să-i supraviețuiască lui Donald Trump: se caută un succesor
Cancan.ro
Ce mesaje i-a trimis medicul Ștefania Szabo lui Daniel Balaș. Fostul preot le-a făcut publice: 'Nu sunt bine deloc'
Ce se întâmplă doctore
Cine își mai aduce aminte de Ioana Maria Moldovan? Acum e total schimbată, la 43 de ani! În trecut, a fost implicată într-un scandal major
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Descopera.ro
Avertisment CLAR: Lumea întreagă, BOMBĂ cu CEAS
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Descopera.ro
Cercetătorii susțin că au găsit dovada absolută că nu trăim într-o simulare
VIDEO Ion Cristoiu: „Incredibil! Președintele României e folosit de USR pe post de prezervativ electoral”
10:29
Ion Cristoiu: „Incredibil! Președintele României e folosit de USR pe post de prezervativ electoral”
EXTERNE Proteste violente în Mexic, după asasinarea unui primar în timpul sărbătorii „Día de los Muertos“. Manifestanții au luat cu asalt Palatul Guvernului
10:14
Proteste violente în Mexic, după asasinarea unui primar în timpul sărbătorii „Día de los Muertos“. Manifestanții au luat cu asalt Palatul Guvernului
TURISM MOCĂNIȚA de la Sovata, bijuteria ascunsă a Transilvaniei. Turiștii străini sunt de-a dreptul fermecați peisajul desprins din basme: A fost ceva de vis
10:13
MOCĂNIȚA de la Sovata, bijuteria ascunsă a Transilvaniei. Turiștii străini sunt de-a dreptul fermecați peisajul desprins din basme: A fost ceva de vis
EDUCAȚIE Elevii se întorc la cursuri, după o săptămână de vacanță. MAI își anunță prezența în apropierea școlilor
10:04
Elevii se întorc la cursuri, după o săptămână de vacanță. MAI își anunță prezența în apropierea școlilor
ULTIMA ORĂ Firmele fraților Micula, apropiați ai lui Bolojan, sunt vizate de Operațiunea Jupiter – susțin surse pentru Bihoreanul
10:01
Firmele fraților Micula, apropiați ai lui Bolojan, sunt vizate de Operațiunea Jupiter – susțin surse pentru Bihoreanul
ANALIZA de 10 „Alo? Aici serviciul clienți al Kremlinului. Cu ce vă putem fi de folos?” Brokeri vamali fentează SANCȚIUNILE impuse Rusiei și facilitează importurile în vreme de război. Cum pot fi câștigate miliarde de dolari, pe rute „alternative”, când Occidentul crede că a pus semnul „interzis”
10:00
„Alo? Aici serviciul clienți al Kremlinului. Cu ce vă putem fi de folos?” Brokeri vamali fentează SANCȚIUNILE impuse Rusiei și facilitează importurile în vreme de război. Cum pot fi câștigate miliarde de dolari, pe rute „alternative”, când Occidentul crede că a pus semnul „interzis”