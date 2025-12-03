Prima pagină » Actualitate » A fost aleasă cea mai bună pizza din Europa și nu este făcută în Italia

03 dec. 2025, 19:08, Actualitate
sursa foto: Instagram

A fost aleasă cea mai bună pizza din Europa și nu este făcută în restaurantele din Italia. Asttfel, European Pizza Show, o competiție organizată la Londra a pus în evidență o mică pizzeria din Bruxelles, Belgia. Ea a știgat titlul de cel mai bun producător european de pizza”, scrie DHnet.

Deși Belgia este cunoscută pentru cartofii prăjiți, se pare că țara excelează și la pizza. O mică pizzeria din Schaerbeek, denumită Biga, tocmai a strălucit la European Pizza Show, de la Londra. Acolo, Nicola Falanga a știgat titlul de Cel mai bun producător european de pizza” la categoria contemporană.

Preparatul a cucerit juriul. Pentru a o realiza, pizzerul a utilizat faimosul său aluat special, realizat din cereale străvechi și făinuri integrale, apoi maturat mult timp pentru a-și dezvălui finețea. De asemenea, aluatul a fost deosebit de bine hidratat, rezultatul unei cercetări constante.

Pe această bază, s-a adăugat o garnitură construită în jurul a trei sosuri diferite de roșii. A fost adăugată și apă de roșii fermentată Piennolo, aplicată delicat cu un spray, un pesto crocant pentru textură, dar și o spumă ușoară de mozzarela de bivoliță.

„O pizza care reprezintă viziunea mea asupra creativității: tehnică, alegerea cu grijă a ingredientelor și dorința de a surprinde”, a scris pizzerul pe Instagram.

Fiecare element este conceput pentru a crea o explozie de gust, aromă și textură care spune povestea ideii mele de bucătărie contemporană. Mulțumiri imense celor care susțin în fiecare zi și celor care cred în calitate și inovație,” a spus câștigătorul distincției.

Cum să prepari pizza în 15 minute. Rețetă pentru un aluat omogen cu 5 ingrediente

