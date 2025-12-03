A fost aleasă cea mai bună pizza din Europa și nu este făcută în Italia

A fost aleasă cea mai bună pizza din Europa și nu este făcută în restaurantele din Italia. Asttfel, European Pizza Show, o competiție organizată la Londra a pus în evidență o mică pizzeria din Bruxelles, Belgia. Ea a câștigat titlul de „cel mai bun producător european de pizza”, scrie DHnet.

Deși Belgia este cunoscută pentru cartofii prăjiți, se pare că țara excelează și la pizza. O mică pizzeria din Schaerbeek, denumită Biga, tocmai a strălucit la European Pizza Show, de la Londra. Acolo, Nicola Falanga a câștigat titlul de „Cel mai bun producător european de pizza” la categoria contemporană.

Preparatul a cucerit juriul. Pentru a o realiza, pizzerul a utilizat faimosul său aluat special, realizat din cereale străvechi și făinuri integrale, apoi maturat mult timp pentru a-și dezvălui finețea. De asemenea, aluatul a fost deosebit de bine hidratat, rezultatul unei cercetări constante.

Pe această bază, s-a adăugat o garnitură construită în jurul a trei sosuri diferite de roșii. A fost adăugată și apă de roșii fermentată Piennolo, aplicată delicat cu un spray, un pesto crocant pentru textură, dar și o spumă ușoară de mozzarela de bivoliță.

„O pizza care reprezintă viziunea mea asupra creativității: tehnică, alegerea cu grijă a ingredientelor și dorința de a surprinde”, a scris pizzerul pe Instagram.

„Fiecare element este conceput pentru a crea o explozie de gust, aromă și textură care spune povestea ideii mele de bucătărie contemporană. Mulțumiri imense celor care mă susțin în fiecare zi și celor care cred în calitate și inovație,” a spus câștigătorul distincției.

