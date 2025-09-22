Prima pagină » Actualitate » A fost CANONIZAT cuviosul Gherasim Iscu, ultimul stareț al mănăstirii Tismana. La slujba de sfințire au venit credincioși din toată țara

A fost CANONIZAT cuviosul Gherasim Iscu, ultimul stareț al mănăstirii Tismana. La slujba de sfințire au venit credincioși din toată țara

22 sept. 2025, 18:46, Actualitate
A fost CANONIZAT cuviosul Gherasim Iscu, ultimul stareț al mănăstirii Tismana. La slujba de sfințire au venit credincioși din toată țara
FOTO - Captură video

Biserica Ortodoxă Română (BOR) l-a canonizat, duminică, pe cuviosului Gherasim Iscu, ultimul stareț al mănăstirii Tismana, devenind sfânt. El va fi prăznuit de Crăciun, pe 25 decembrie. La slujba de sfințire au venit credincioși din toată țara, care au putut să se închine la moaștele Sfântului Nicodim, ctitorul mănăstirii Tismana.

Osemintele sfântului Gherasim nu au fost descoperite deocamdată. El și-a găsit sfârșitul în temnițele comuniste, în 1951, iar trupul său a fost dus, cel mai probabil, la o groapă comună de lângă penitenciarul Târgu Ocna.

Fostul stareț Gherasim Iscu a condus mănăstirea Tismana până a fost arestat de comuniști, ulterior lăcașul devenind unul de maici. La închisoarea Târgu Ocna, l-a întâlnit pe unul dintre torționarii săi, care i s-a spovedit. Ambii au murit în noaptea de 25 spre 26 decembrie, de tuberculoză. Starețul avea 39 de ani.

„Sfântul Cuvios Mărturisitor Gherasim Iscu nu a trăit foarte mult. El l-a mărturisit pe Cristos, a primit moartea unui mărturisitor pentru credință, pentru adevăr, într-o perioadă destul de tulbure pentru țara noastră”, a precizat pentru Știrile Pro TV Marius Răsceanu, consilier eparhial la Mitropolia Olteniei.

În acest an, când Patriarhia sărbătorește 100 de ani de la înființare, BOR a canonizat 16 sfinți, potrivit sursei citate.

Citește și

POLITICĂ După ce a contestat legea care înăsprește manifestațiile fasciste, Nicușor Dan condamnă antisemitismul cu prilejul Roș Hașana 5786-Anul Nou Iudaic
18:33
După ce a contestat legea care înăsprește manifestațiile fasciste, Nicușor Dan condamnă antisemitismul cu prilejul Roș Hașana 5786-Anul Nou Iudaic
ACTUALITATE GAFA Portugaliei, după ce a recunoscut Palestina ca stat. A afișat steagul Sudanului în postarea de felicitări
17:36
GAFA Portugaliei, după ce a recunoscut Palestina ca stat. A afișat steagul Sudanului în postarea de felicitări
POLITICĂ USR-ul sare în apărarea Dianei Buzoianu, după ce senatorul Daniel Zamfir s-a pronunțat în favoarea demiterii acesteia: „Un pretext pentru scandal”
17:14
USR-ul sare în apărarea Dianei Buzoianu, după ce senatorul Daniel Zamfir s-a pronunțat în favoarea demiterii acesteia: „Un pretext pentru scandal”
ACTUALITATE Evaziune fiscală uriașă descoperită de ANAF. Firmele de ride-sharing au FENTAT statul cu sute de milioane de lei
16:53
Evaziune fiscală uriașă descoperită de ANAF. Firmele de ride-sharing au FENTAT statul cu sute de milioane de lei
TRAGEDIE O prezentatoare TV a MURIT într-un accident aviatic, în timpul unei lecţii de pilotaj. Ea se afla la bordul unui avion Cessna, alături de instructor
16:45
O prezentatoare TV a MURIT într-un accident aviatic, în timpul unei lecţii de pilotaj. Ea se afla la bordul unui avion Cessna, alături de instructor
POLITICĂ SCANDAL de pomină în miezul nopții. Președintele UDMR Brașov a fost scos în cătușe de oamenii legii
16:44
SCANDAL de pomină în miezul nopții. Președintele UDMR Brașov a fost scos în cătușe de oamenii legii
Mediafax
Germania se pregătește de un conflict între NATO și Rusia. Forțele armate planifică modul în care vor trata până la 1.000 de soldați răniți pe zi
Digi24
Angelina Jolie, replică dură despre ceea ce se întâmplă în acest moment în SUA
Cancan.ro
Geanina Tinca, o româncă de 26 de ani, a dispărut la Napoli. Unde a fost văzută ultima dată
Prosport.ro
FOTO. Aryna Sabalenka, imagini indecente cu sora ei!
Adevarul
Profesor sau covrigar? Dezbatere aprinsă în online generată de anunțul unei simigerii care oferă salarii de 4.500 de lei net
Mediafax
Ajutoarele de energie pot fi folosite de mâine pentru plata facturilor de către aproximativ jumătate din beneficiarii verificați. Câți români au mers la poștă pentru depunerea cererii
Click
Irina Fodor reacționează după ce Calina și Catinca au criticat echipa de producție de la „Asia Express”: „A fost șocant, nu ne așteptam!”
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
O prezentatoare TV a murit după ce s-a prăbușit cu avionul în timpul primei ei lecții de zbor
Digi24
Ce s-a întâmplat cu un copil de 11 ani care a vrut să-și facă toate temele de vacanță într-o singură zi
Cancan.ro
Vă mai amintiți de Lavinia Miloșovici? Cu ce se ocupă acum gimnasta care a pozat în reviste pentru bărbați
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră! Nu o să ghiciți cine este
observatornews.ro
Un botoșănean a tocat 870.000 de lei în 5 zile la păcănele. Susţine că aparatele au fost măsluite 
StirileKanalD
Viteza i-a curmat viața. Un tânăr de 29 de ani a murit la volanul mașinii, după un accident teribil, în Tecuci
KanalD
Un bărbat din Suceava a murit după o banală durere de burtă! Ionuț era tatăl a trei copii și o simplă greșeală i-a adus sfârșitul
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Experiența unui proprietar de Dacia Bigster Hybrid pe un drum de 2.000 km până în Grecia și înapoi
Descopera.ro
De ce unele WC-uri au 2 butoane de tras apa?
Capital.ro
Doliu în televiziune! O celebră prezentatoare TV a murit: Zeița Multimedia, unică și frumoasă, cu un zâmbet contagios
Evz.ro
Actori care nu se uită la filmele în care joacă. Vizionarea le provoacă stres
A1
Monica și Ramona Gabor, revedere emoționantă în Dubai. Cum arată fosta soție a lui Irinel Columbeanu
Stirile Kanal D
Iulia a murit la 20 de ani, după câteva zile de la decesul surorii sale, proaspăt măritată. Un accident teribil le-a adus sfârșitul
Kfetele
Gabriela Cristea a ajuns cu fiica ei la spital, chiar din timpul petrecerii de aniversare a celei mici. A lăsat invitații și a plecat de urgență. “Recuperarea este de lungă durată.”
RadioImpuls
Ce s-a întâmplat cu bărbatul care a căzut dintr-un balon cu aer cald? Tragedia a paralizat întreaga zonă, iar DUREREA celor care l-au privit neputincioși va rămâne pentru totdeauna: "Suntem profund întristați"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă pune un detectiv pe urmele Bubulinei: - A plecat cu șeful ei!
Descopera.ro
Un posibil leac pentru „sindromul inimii frânte”: Terapia și exercițiile fizice