A fost CANONIZAT cuviosul Gherasim Iscu, ultimul stareț al mănăstirii Tismana. La slujba de sfințire au venit credincioși din toată țara

Biserica Ortodoxă Română (BOR) l-a canonizat, duminică, pe cuviosului Gherasim Iscu, ultimul stareț al mănăstirii Tismana, devenind sfânt. El va fi prăznuit de Crăciun, pe 25 decembrie. La slujba de sfințire au venit credincioși din toată țara, care au putut să se închine la moaștele Sfântului Nicodim, ctitorul mănăstirii Tismana.

Osemintele sfântului Gherasim nu au fost descoperite deocamdată. El și-a găsit sfârșitul în temnițele comuniste, în 1951, iar trupul său a fost dus, cel mai probabil, la o groapă comună de lângă penitenciarul Târgu Ocna.

Fostul stareț Gherasim Iscu a condus mănăstirea Tismana până a fost arestat de comuniști, ulterior lăcașul devenind unul de maici. La închisoarea Târgu Ocna, l-a întâlnit pe unul dintre torționarii săi, care i s-a spovedit. Ambii au murit în noaptea de 25 spre 26 decembrie, de tuberculoză. Starețul avea 39 de ani.

„Sfântul Cuvios Mărturisitor Gherasim Iscu nu a trăit foarte mult. El l-a mărturisit pe Cristos, a primit moartea unui mărturisitor pentru credință, pentru adevăr, într-o perioadă destul de tulbure pentru țara noastră”, a precizat pentru Știrile Pro TV Marius Răsceanu, consilier eparhial la Mitropolia Olteniei.

În acest an, când Patriarhia sărbătorește 100 de ani de la înființare, BOR a canonizat 16 sfinți, potrivit sursei citate.