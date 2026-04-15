A fost cutremur în Vrancea, miercuri dimineață. Datele oficiale ale INCDFP

A fost cutremur în România, în cursul dimineții de miercuri, 15 aprilie 2026. Potrivit INCDFP, seismul a avut loc în zona Vrancea, la o adâncime de 125.4 kilometri. Datele oficiale se află mai jos, în articol.

Potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), un seism a avut loc în cursul dimineții de miercuri, 15 aprilie 2026. Cutremurul a avut loc la ora 05:53 și s-a produs în zona seismică Vrancea. Cutremurul a avut 3.3 grade pe scara Richter, la o adâncime de 125.4 kilometri.

„În ziua de 15 Aprilie 2026, la ora 05:53:20 (ora locală a României), s-a produs în zona seismică Vrancea, Vrancea un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.3, la adâncimea de 125.4 km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 48km S de Focșani, 61km S de Buzău, 64km E de Sfântu-Gheorghe, 74km E de Brașov, 90km NE de Ploiești”, transmite INCDFP.

Un alt cutremur s-a produs în zona seismică Vrancea pe 13 aprilie 2026, la ora 09:56. Seismul a avut 2.5 grade pe scara Richter și s-a produs la o adâncime de 139.9 kilometri. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 38km S de Focșani, 57km S de Buzău, 75km E de Sfântu-Gheorghe, 85km E de Brașov, 94km NE de Ploiești, 98km S de Bârlad.

Seismologul Gheorghe Mărmureanu a făcut precizări referitoare la un viitor mare cutremur

„Trebuie să ne fie clar că nu vom scăpa de un viitor mare cutremur. Noi avem o hartă a cutremurelor puternice de pământ și istoria lor din ultimii 300 de ani, pe teritoriul României, în baza căreia analizăm date despre acest tip de amenințări. Potrivit cercetărilor noastre, următorul cutremur foarte puternic ne-ar putea lovi în jurul anilor 2039-2040”, a precizat Gheorghe Mărmureanu. Citește AICI continuarea.

Sursă foto: Infp.ro, Shutterstock

