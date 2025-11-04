Prima pagină » Actualitate » A fost ELIBERAT șoferul din Mangalia care, în luna martie, a produs un accident mortal în fața hotelului Malibu din Mamaia

04 nov. 2025, 18:45, Actualitate
Sebastian Moisei, tânărul de 21 de ani din Mangalia care a provocat un accident mortal, în luna martie, în fața hotelului Malibu din Mamaia, a scapat de arestul la domiciliu. Judecătoria Constanța a decis că înlocuiește măsura arestului la domiciliu, cu măsura controlului judiciar, pentru o perioadă de 60 de zile.

În dimineața zilei de luni, 10 martie, bărbatul a pierdut controlul autoturismului pe care îl conducea, lovind stâlpii ornamentali de pe marginea drumului. După impact, autoturismul s-a rupt în două, iar pasagerii, au fost proiectați pe carosabil. În urma tragicului accident, unul dintre pasageri, Alex M., de 21 de ani, a fost declarat decedat la spital.

Cea de-a doua victimă, Amalia Andronache, a supraviețuit și medicii au încercat să îi salveze viața, timp de trei săptămâni, fiind internată la Spitalul Județean Constanța, la secția Terapie Intensivă.

Sebastian Moisei, aproape de comă alcoolică în momentul producerii accidentului

Șoferul acuzat de producerea accidentului rutier din Mamaia, soldat cu decesul a doi tineri și rănirea gravă a altora, avea o concentrație de alcool pur în sânge de 1,88 gr/l, la prima probă și, respectiv, 1,71 gr/l, la cea de-a doua probă, potrivit procurorilor. Mai mult, acesta circula pe carosabil cu o viteză de peste 140 km/h, într-o porțiune limita era de 50 km/h.

FOTO – Replica Online

