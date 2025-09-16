Prima pagină » Actualitate » Toto Dumitrescu a fost dus în cătușe la INML. Fiul lui Ilie Dumitrescu fugise de la locul accidentului și a fost căutat două zile de polițiști

Toto Dumitrescu a fost dus în cătușe la INML. Fiul lui Ilie Dumitrescu fugise de la locul accidentului și a fost căutat două zile de polițiști

16 sept. 2025, 14:42, Actualitate
Toto Dumitrescu a fost dus în cătușe la INML. Fiul lui Ilie Dumitrescu fugise de la locul accidentului și a fost căutat două zile de polițiști

Actorul Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, a fost prins marți dimineața de polițiștii Brigăzii Rutiere. Actorul este autorul accidentului din week-end-ul trecut de pe Bulevardul Primăverii și a părăsit rapid locul accidentului. Toto a mai fost prins drogat la volan în 2021.

UPDATE ORA 15.40. Tânărul a ieșit de la audieri și este dus la INML.

În urma activităților procedurale desfășurate de polițiștii Brigăzii Rutiere, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, bărbatul în vârstă de 28 de ani a fost depistat și se află în custodia polițiștilor din cadrul Brigăzii Rutiere.

Tânărul de 28 de ani se află în custodia polițiștilor

Fiul lui Ilie Dumitrescu a fost prins de forțele de ordine. Acesta era căutat după ce a fost implicat într-un accident grav în cartierul Primăverii din Capitală, pe 14 septembrie, şi ar fi fugit ulterior de la fața locului.

CITEȘTE mai multe detalii despre accidentul provocat de fiul fostului jucător al Naționalei, accident relatat în premieră de Gândul.

Accident Toto Dumitrescu

„În urma activităților procedurale desfășurate de polițiștii Brigăzii Rutiere, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, bărbatul în vârstă de 28 de ani a fost depistat și se afla în custodia polițiștilor din cadrul Brigăzii Rutiere”, transmite Brigada Rutieră.

Toto Dumitrescu a fost identificat de martori

Este vorba despre fiul lui Ilie Dumitrescu, actorul Toto Dumitrescu. Acesta ar fi fost implicat într-un accident grav în cartierul Primăverii din Capitală şi ar fi fugit apoi. Poliţiştii nu l-au găsit la locul accidentului, însă a fost identificat de martori şi, potrivit unor surse, poliţiştii au stabilit că el a fost la volanul maşinii.

O femeie a ajuns la spital în urma accidentului. De asemenea, trei maşini au fost avariate.

Cum comentează Ilie Dumitrescu transferul „petrolistului” Mihnea RĂDULESCU la Universitatea Craiova. „Mister” a remarcat un aspect esențial

