Prima pagină » Actualitate » Fiul lui Ilie Dumitrescu e căutat de polițiști după ce a rănit o femeie. Actorul a fugit de la locul accidentului relatat în premieră de Gândul

Fiul lui Ilie Dumitrescu e căutat de polițiști după ce a rănit o femeie. Actorul a fugit de la locul accidentului relatat în premieră de Gândul

15 sept. 2025, 15:40, Actualitate
Fiul lui Ilie Dumitrescu e căutat de polițiști după ce a rănit o femeie. Actorul a fugit de la locul accidentului relatat în premieră de Gândul

Fiul fostului internațional român Ilie Dumitrescu, actorul Toto Dumitrescu, a fost implicat într-un accident rutier duminică, 14 septembrie, în București, părăsind locul incidentului, potrivit unor surse judiciare. El este căutat în prezent de oamenii legii.

Potrivit oamenilor legii, Toto Dumitrescu conducea mașina pe bd. Mircea Eliade din nordul Capitalei, moment în care vehiculul său a fost lovit de o altă mașină condusă de o tânără, care venea dinspre bd. Primăverii. Cele două autoturisme implicate sunt un SUV Mercedes (înmatriculat în Argeș) și un Audi A6 (înmatriculat în București).

Toto Dumitrescu conducea cu o viteză excesivă

Fiul lui Ilie Dumitrescu ar fi condus cu viteză extrem de mare. Află mai multe detalii despre accidentul de duminică din articolul Gândul.

„La data de 14 septembrie a.c., în jurul orei 13:05, Brigada Rutieră a fost sesizată prin intermediul SNUAU 112 cu privire la producerea unui accident de circulație care a avut loc la intersecția dintre bd. Mircea Eliade și bd. Primăverii, din Sectorul 1. Din informațiile existente la acest moment, conducătoarea unui autovehicul în vârstă de 23 de ani, care se deplasa pe bd. Primăverii a intrat în coliziune cu un autovehicul, care se deplasa pe bd. Mircea Eliade, iar din impact primul autovehicul a avariat un alt autovehicul care circula în spatele acestuia”, a transmis Brigada Rutieră București.

Accidentul a avut ca efect rănirea șoferiței, care a fost transportată la Spitalul Floreasca pentru a primi îngrijiri medicale, după ce a fost scoasă de echipajele de la descarcerare. Tot ca rezultat al accidentului, un număr de 3 mașini au fost avariate.

Fiul lui Ilie Dumitrescu și-a abandonat mașina la locul accidentului

Polițiștii au demarat căutările pentru identificarea și reținerea lui Toto Dumitrescu, care și-a abandonat mașina la momentul venirii primilor polițiști la locul accidentului.

„Cercetările sunt continuate de polițiștii Biroului de accidente cu autori necunoscuți, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1”, a precizat instituția.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Fiul cel mic al lui Ilie Dumitrescu, trimis în judecată după ce a fost prins drogat la volan. Cum a încercat Toto să scape de acuzații

Mario Iorgulescu, aproape de o victorie în instanță. Decizia CAB privind SENTINȚA de 8 ani și 8 luni / Termen pentru judecarea contestației în anulare

Mediafax
Oana Țoiu: Cu siguranță rușii nu au nevoie de noi să le spunem că drona lor este a lor
Digi24
Șapte oameni s-au luat la bătaie într-un avion, înainte de aterizarea pe Otopeni. De la ce a pornit scandalul
Cancan.ro
Nașul lui Irinel Columbeanu rupe tăcerea! De ce l-a lăsat pe fostul milionar de la Izvorani în azil fix în ziua debutului Irinei pe podium: 'E o
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Adevarul
Scenariu de coșmar - Dronele din Polonia, doar o diversiune, România ar fi ținta reală. Șeful generalilor: „Acțiunea rușilor a fost deliberată”
Mediafax
Rusia avertizează Europa: Vom ataca orice stat care ne ia bunurile
Click
Țara surprinzătoare din Europa care a înregistrat o creștere record a numărului de turiști în 2025. A depășit cu mult țările în care românii adoră să meargă în concedii
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Ororile din spatele strălucirii Dubaiului. Ce se întâmplă de fapt cu femeile atrase aici de o viață de lux - Anchetă BBC
Digi24
Premieră. Trump afirmă că „Rusia este stat agresor” în războiul din Ucraina
Cancan.ro
BREAKING | Doliu în mass-media! Unul dintre foștii profesioniști de elită ai TVR-ului a murit la 68 de ani
Ce se întâmplă doctore
Andreea Bănică, în costum de baie la 46 de ani: „Nu am intervenții chirurgicale, silicoane sau alte proceduri” – Cum reușește să arate atât de bine
observatornews.ro
Un tată a trei copii din Constanța a rămas fără un picior, după ce un șofer băut a intrat cu viteză în el
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Horia Brenciu este în doliu! Mesajul cutremurător postat de cântăreț: „A murit”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Incident cu o Mazda pe Autobahn. Airbag-urile au sărit din senin
Descopera.ro
Specie ADORABILĂ, descoperită la 3.268 metri adâncime
Evz.ro
Dan Alexa și Gabi Tamaș, la un nou nivel: Ești mai frumos ca Ragnar
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
Kfetele
Ce decizie a luat Cătălin Scărlătescu după despărțirea de Doina Teodoru: „Pentru mine nu mai e.”
RadioImpuls
Ucigașul tinerei refugiate din Ucraina, Iryna Zarutska, provine dintr-o familie cu un dosar penal cât un roman
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
Descopera.ro
Viața extraterestră ar putea fi greu de găsit din cauza acestor planete