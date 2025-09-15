Fiul fostului internațional român Ilie Dumitrescu, actorul Toto Dumitrescu, a fost implicat într-un accident rutier duminică, 14 septembrie, în București, părăsind locul incidentului, potrivit unor surse judiciare. El este căutat în prezent de oamenii legii.

Potrivit oamenilor legii, Toto Dumitrescu conducea mașina pe bd. Mircea Eliade din nordul Capitalei, moment în care vehiculul său a fost lovit de o altă mașină condusă de o tânără, care venea dinspre bd. Primăverii. Cele două autoturisme implicate sunt un SUV Mercedes (înmatriculat în Argeș) și un Audi A6 (înmatriculat în București).

Toto Dumitrescu conducea cu o viteză excesivă

Fiul lui Ilie Dumitrescu ar fi condus cu viteză extrem de mare. Află mai multe detalii despre accidentul de duminică din articolul Gândul.

„La data de 14 septembrie a.c., în jurul orei 13:05, Brigada Rutieră a fost sesizată prin intermediul SNUAU 112 cu privire la producerea unui accident de circulație care a avut loc la intersecția dintre bd. Mircea Eliade și bd. Primăverii, din Sectorul 1. Din informațiile existente la acest moment, conducătoarea unui autovehicul în vârstă de 23 de ani, care se deplasa pe bd. Primăverii a intrat în coliziune cu un autovehicul, care se deplasa pe bd. Mircea Eliade, iar din impact primul autovehicul a avariat un alt autovehicul care circula în spatele acestuia”, a transmis Brigada Rutieră București.

Accidentul a avut ca efect rănirea șoferiței, care a fost transportată la Spitalul Floreasca pentru a primi îngrijiri medicale, după ce a fost scoasă de echipajele de la descarcerare. Tot ca rezultat al accidentului, un număr de 3 mașini au fost avariate.

Fiul lui Ilie Dumitrescu și-a abandonat mașina la locul accidentului

Polițiștii au demarat căutările pentru identificarea și reținerea lui Toto Dumitrescu, care și-a abandonat mașina la momentul venirii primilor polițiști la locul accidentului.

„Cercetările sunt continuate de polițiștii Biroului de accidente cu autori necunoscuți, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1”, a precizat instituția.

