A furat tacâmuri de argint în valoare de 40.000 de euro de la Palatul Élysée, iar apoi a vrut să le vândă online. Pe cine bănuiesc polițiștii francezi

Un angajat al Palatului Élysée a fost arestat, fiind suspectat că a furat tacâmuri de argint în valoare de 40.000 de euro din reședința președintelui Franței. Ulterior, el a încercat să vândă „marfa” pe platforma online Vinted.

Autoritățile din Paris s-au sesizat din oficiu după ce pe Internet au apărut la vânzare obiecte care păreau neobișnuite pentru piața liberă.

Ce s-a „șparlit” de la Élysée

Printre obiectele comercializate pe Vinted se regăseau servicii de porțelan produse de renumita manufactură din Sèvres și alte articole utilizate în cadrul banchetelor prezidențiale pe care le-a dat Emmanuel Macron în cinstea oaspeților săi, potrivit publicației Il Messaggero.

Ulterior, oamenii legii au aflat că obiectele respective, care în mod normal nu sunt accesibile publicului, dispăruseră treptat din depozitele Palatului Élysée. Pentru o perioadă, lipsurile nu au fost observate, suspectul reușind să mascheze diferențele din registrele de inventar.

Continuând ancheta, polițiștii au aflat că hoțul avea un cont pe Vinted, unde postase spre vânzare mai multe dintre obiectele sustrase, inclusiv farfurii și scrumiere marcate cu însemnele specifice reședinței prezidențiale.

În urma perchezițiilor, poliția a recuperat aproximativ 100 de obiecte. Pe lângă tacâmuri și piese din porțelan, au fost confiscate pocale din cristal Baccarat, vase din cupru și o statuie semnată René Lalique. Valoarea totală a bunurilor recuperate este estimată la aproximativ 40.000 de euro.

În dosar sunt cercetați trei bărbați, care au fost prezentați, deja, unui judecător și acuzați de furt calificat de bunuri aparținând patrimoniului cultural național. Procesul este programat pentru luna februarie.

Plasați sub control judiciar până la începerea procesului, suspecții au primit interzis să participe la licitații și să aibă orice contact între ei. De asemenea, toate activitățile lor profesionale au fost suspendate, mai notează sursa citată.

