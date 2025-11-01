Prima pagină » Actualitate » Motivul pentru care o familie a fost forțată să achite o taxă de 65 de euro într-un restaurant din Franța. Regula a generat controverse: „Scandalos”

Motivul pentru care o familie a fost forțată să achite o taxă de 65 de euro într-un restaurant din Franța. Regula a generat controverse: „Scandalos”

01 nov. 2025, 14:47, Actualitate
Motivul pentru care o familie a fost forțată să achite o taxă de 65 de euro într-un restaurant din Franța. Regula a generat controverse: „Scandalos”
Motivul pentru care o familie a plătit o taxă de 65 de euro într-un restaurant din Franța / foto: Colaj Shutterstock

O familie a fost nevoită să plătească o taxă de 65 de euro într-un restaurant din Franța pentru un scaun destinat bebelușului lor. Regula introdusă de restaurant este una recentă, scrie presa internațională, și a generat, deja, controverse.

Familia a mers să comande mâncare într-un restaurant din Narbonne, Franța. Cei doi parteneri au mers însoțiți de bebelușul lor în vârstă de 13 luni, în local, fără să se gândească la noua taxă impusă de personal pentru clienți. Aceștia au fost nevoiți să achite aproape 65 de euro pentru un scaun înalt destinat copilului lor. Atunci, a pornit un conflict între tatăl băiețelului și personalul restaurantului.

Taxă de 65 de euro pentru un scaun înalt destinat bebelușului

Tatăl bebelușulul a refuzat, inițial, să plătească taxa de 65 de euro, menționând faptul că micuțul nu va mânca. Însă, personalul restaurantului a insistat ca bebelușul să stea pe scaun, argumentând că este „o ființă umană, nu o jucărie de pluș” și trebuie tratat ca atare. Reacția nu a fost pe gustul bărbatului și a refuzat, în continuare, să plătească taxa.

Noua taxă a fost introdusă, deja, începând cu data de 1 octombrie 2025. Totuși, politica implementată de restaurantul din Narbonne, Franța, a generat o serie de controverse și critici. De pildă, tatăl bebelușului a considerat că această taxă este una de-a dreptul „scandaloasă”. De aceea, bărbatul a ales să îl țină pe micuțul lui în brațe, în restaurant, arată Blich.ch.

Nu este singurul restaurant care a introdus astfel de taxe pentru clienți. De pildă, un restaurant din Berna, Elveția, cere 4,28 de euro (4 franci) pentru fiecare șervet pătat cu sos de curry. Un cuplu plătise 10 franci pentru tacâmuri suplimentare.

