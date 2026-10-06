Comisia de Constituţionalitate, convocată de 5 ori, fără niciun rezultat. Ilie Bolojan şi Simina Tănăsescu au refuzat să se prezinte la audieri. Comisia cere o ultimă prelungire de 30 de zile

Comisia senatorială care anchetează întâlnirea de taină dintre premierul demis Ilie Bolojan şi şefa Curţii Constituţionale, Simina Tănăsescu, care a avut lo înainte de votul Legii ANI, precum şi zborul spre Mykonos în care s-a aflat un judecător CCR, Cristian Deliorga, alături de alţi oameni politici este pe cale să se încheie fără nicio sancţiune.

Convocată pentru a cincea oară, marţi, preşedinta Cosmina Cerva a cerut membrilor să mai voteze încă o prelungire de 30 de zile, care să fie votată în Parlament, pentru a le da ocazia celor invitaţi să se prezinte.

Liberalul Cristian Ţâgîrlaş este unul dintre aceia care s-a opus acestei prelungiri, pe motiv că, fără nişte sancţiuni şi reglementări clare, care să fie aplicate tuturor, această comisie nu va putea să-şi ducă la bun sfârşit obiectivul pentru care a fost constituită.

Au fost retrimise invitaţii către cei implicaţi în ambele anchete şi s-a votat încă o prelungire de 30 de zile pentru ambele anchete.

Două anchete senatoriale bat pasul pe loc

Ilie Bolojan și Elena-Simina Tănăsescu s-au întâlnit pe 14 august, în biroul lui Mircea Abrudean. Întrevederea a stârnit controverse în special din cauza momentului în care a avut loc.

La doar câteva zile distanță, Curtea Constituțională urma să reia dezbaterile în mai multe dosare cu miză instituțională, inclusiv cele referitoare la Legea integrității. Atât Bolojan, cât și Tănăsescu au respins acuzațiile potrivit cărora în cadrul întâlnirii ar fi fost discutate dosare aflate pe rolul CCR.

USR și PNL au anunțat că vor sesiza Curtea Constituțională (CCR) și a Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) în cazul deplasării de lux în Mykonos la care au participat judecătorul Cristian Deliorga și președintele Tribunalului Constanța, Marius Cătălin Croitoru.

Cele două partide cer verificarea deplasării, a sursei de finanțare și a eventualelor efecte pe care relațiile cu politicieni și oameni de afaceri le-ar putea avea asupra imparțialității și independenței celor doi magistrați. Deplasarea face obiectul celei de-a doua anchete a comisiei senatoriale.