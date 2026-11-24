Fluidizarea traficului, modernizarea infrastructurii, atragerea fondurilor europene și creșterea calității vieții locuitorilor s-au numărat printre principalele teme abordate de Florin Covaci, primarul comunei Mogoșoaia, în cadrul primului panel al conferinței ILFOVISION, ce se desfășoară la această oră la Mogoșoaia.

Una dintre principalele provocări ale administrației locale rămâne traficul aglomerat. Edilul a prezentat o serie de soluții care vizează lărgirea DN1A la patru benzi, realizarea unui nod intermodal la gară, amenajarea de locuri de parcare și modernizarea stațiilor de autobuz.

Dezvoltarea transportului public prin introducerea autobuzelor electrice, implementarea sistemelor electronice de informare a călătorilor, amenajarea trotuarelor și a pistelor pentru biciclete, precum și iluminarea inteligentă a trecerilor de pietoni completează strategia de mobilitate a comunei.

Investiții în infrastructură și fonduri europene

Extinderea rețelelor de apă, canalizare, gaze și energie electrică, dezvoltarea sistemului de canalizare pluvială și creșterea siguranței publice prin supraveghere video și utilizarea dronelor pentru depistarea depozitării ilegale de deșeuri sunt alte priorități prezentate de primarul Florin Covaci. Totodată, amenajarea unei piețe agroalimentare urmărește sprijinirea producătorilor locali.

Fondurile europene ocupă un loc important în strategia administrației, fiind direcționate către infrastructura de utilități, transportul verde, parcuri fotovoltaice, servicii de îngrijire la domiciliu, dotarea unităților de învățământ și achiziția de utilaje.

Educație, sport și dezvoltare urbanistică

Actualizarea Planului Urbanistic General, investițiile în școală și grădiniță, dezvoltarea infrastructurii culturale și sportive, precum și modernizarea spațiilor de recreere se înscriu în viziunea de dezvoltare a localității.

Reamenajarea parcului, modernizarea locurilor de joacă și amenajarea unei promenade sunt proiecte menite să ofere locuitorilor mai multe oportunități de petrecere a timpului liber.

Administrație și mediul de afaceri – parteneriate pentru dezvoltarea comunității

În cel de-al doilea panel, programat a se desfășura de la ora 12.00, se va pune în prim-plan colaborarea dintre administrația publică și mediul privat, ca factor esențial pentru atragerea investițiilor și susținerea dezvoltării economice locale.

Reprezentanții administrației și ai companiilor vor discuta despre oportunitățile de investiții în comuna Mogoșoaia, dezvoltarea infrastructurii necesare activităților economice și identificarea unor soluții pentru îmbunătățirea mobilității angajaților.

Pe agenda dezbaterilor se vor regăsi și parteneriatele public-private, colaborarea dintre companii și instituțiile de învățământ, precum și implicarea mediului de afaceri în proiecte educaționale și inițiative dedicate comunității.

Conferința își propune să consolideze dialogul dintre autoritățile publice și sectorul privat, să identifice priorități comune și să încurajeze dezvoltarea unor proiecte concrete, cu impact asupra economiei locale și a calității vieții locuitorilor.

Prin această întâlnire, ILFOVISION continuă să promoveze o abordare integrată a dezvoltării comunităților din județul Ilfov, bazată pe investiții, conectivitate, colaborare instituțională și parteneriate pentru viitor.