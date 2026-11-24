Oana Gheorghiu, fost vicepremier în Guvernul Bolojan, cere schimbarea proiectului de lege promovat de PSD prin care companiile care au datorii la stat pot preda active.

Oana Gheorghiu critică un proiect de lege care ar permite firmelor cu credite garantate de stat neachitate să-și stingă datoriile prin cedarea unor active către stat. Fostul vicepremier în Guvernul Bolojan avertizează că mecanismul ar putea afecta bugetul public și invocă datoria de aproape 1,4 miliarde de lei a combinatului siderurgic din Galați.

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„Datorii la stat plătite cu fabrici pe care nu le vrea nimeni.

Un proiect de lege PSD le permite companiilor private care au luat credite garantate de stat și nu le-au plătit să scape de datorii predând statului fabrici și alte active. Când vor ele și la o valoare pe care nu o verifică nimeni independent.

Sunt bani publici. Doar combinatul de la Galați are o datorie de aproape 1,4 miliarde de lei, prin Exim, garantată de stat.

Consiliul Fiscal a refuzat să avizeze unul dintre proiecte, pentru că nu arată cât costă bugetul. Consiliul Concurenței a criticat prevederile despre ștergerea ipotecilor. Ar trebui să fie un semnal de alarmă.

Ce s-a întâmplat la Galați cu marele nostru combinat siderurgic trebuie să fie o lecție de AȘA NU!

Mecanismul există din 2019 pentru datoriile fiscale. Acum ar fi extins și la creditele date prin Exim în numele statului”, a notat Oana Gheorghiu pe Facebook.

Oana Gheorghiu: „Inițiativa trebuie corectată de urgență”

Oana Gheorghiu susține că proiectul PSD permite firmelor datoare să inițieze procedura fără acordul statului și fără evaluări independente ale activelor. Totodată, atrage atenția și asupra lipsei protecției pentru ceilalți creditori și a unei estimări a impactului bugetar. În acest context, a oferit exemplul combinatului Liberty Galați. Totodată, Oana Gheorghiu susține că inițiativa trebuie să fie corectată de urgență.

„Soluția propusă de PSD vrea să fie o salvare, dar face mai mult rău:

procedura pornește când vrea compania datoare, nu când decide statul că are sens;

Guvernul nu își asumă nicio decizie pentru operațiuni de sute de milioane de euro;

nu se cere o evaluare independentă;

când compania e în concordat sau în afara oricărei proceduri, nicio regulă nu îi protejează pe ceilalți creditori;

legea se aplică și procedurilor deja în curs, iar impactul asupra bugetului nu este calculat.

Cel mai clar exemplu este Liberty Galați. Combinatul este în concordat, sub controlul instanței. La două licitații nu s-a prezentat niciun cumpărător.

Cu legea asta, compania ar putea preda statului combinatul în afara procedurii, fără votul celorlalți creditori. Statul ar primi active pe care piața nu le-a cumpărat, plus costurile lor. Iar transferul ar putea fi anulat mai târziu în instanță sau considerat ajutor de stat ilegal la Bruxelles.

Inițiativa trebuie corectată de urgență:

statul decide dacă preia, pe baza unei analize cost-beneficiu, prin hotărâre de Guvern;

evaluare independentă și testul creditorului privat prudent, înainte de orice decizie;

pentru companiile în concordat sau insolvență, doar prin planul votat de creditori și aprobat de instanță;

doar pentru active cu adevărat strategice;

activele preluate se vând sau se concesionează competitiv, la valoarea de piață, fără vânzări forțate;

legea nu se aplică procedurilor în curs până nu există aceste garanții, iar impactul bugetar se publică înainte de vot.

Statul trebuie să poată interveni, dar ca un proprietar care ține la banii oamenilor, nu ca o gaură neagră pentru datorii acumulate.

Oamenii din Galați care nu și-au primit salariile la timp au nevoie de o soluție corectă pe termen lung, nu de una care mută datoriile în spatele contribuabililor”, a mai scris Oana Gheorghiu.

Sursă foto: Facebook, Mediafax Foto