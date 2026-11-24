Autobuzul lui Moș Crăciun a fost depistat în traficul din Slatina fără ITP și asigurare valabilă. În acest sens, oamenii legii l-au sancționat pe șofer. Incidentul a avut loc în cursul zilei de marți, 24 noiembrie 2026.

Azi, în jurul orei 09:00, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Slatina au oprit pentru control un autobuz destinat transportului public de persoane, condus de un bărbat, în vârstă de 34 de ani, din aceeași localitate.

Sondaj Gândul Crezi că a procedat corect Ilie Bolojan când și-a trimis mașina SPP pentru a prelua de la aeroport invitații la nunta fiicei sale? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

„La data de 24 noiembrie 2026, în jurul orei 09:00, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Slatina, în timp ce desfășurau activități specifice pe strada Artileriei, din municipiul Slatina, au oprit pentru control un autobuz destinat transportului public de persoane, condus de un bărbat, în vârstă de 34 de ani, din aceeași localitate.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat faptul că autovehiculul avea inspecția tehnică periodică expirată și nu deținea o poliță de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto (RCA) valabilă.

Pentru neregulile constatate, conducătorul auto a fost sancționat contravențional cu avertisment, iar ca măsură complementară, polițiștii au dispus reținerea certificatului de înmatriculare și a plăcuțelor cu numărul de înmatriculare”, spun polițiștii.

Polițiștii rutieri recomandă tuturor participanților la trafic să verifice periodic valabilitatea documentelor autovehiculelor, pentru a circula în condiții de legalitate și siguranță pe drumurile publice.

Explicația directorului Loctrans

Directorul Loctrans, Florin Duca, precizează că autobuzul nu transporta copii, ci se deplasa pentru efectuarea ITP-ului. Polița RCA a fost încheiată și urma să intre în vigoare pe 24 sau 25 noiembrie 2026, arată Adevarul.ro. Autobuzul este folosit doar în perioada sărbătorilor de iarnă. Anul acesta, Loctrans pregătește trei astfel de vehicule, unul fiind utilizat și de Halloween. Unui alt autobuz urmează să îi fie efectuat ITP-ul.