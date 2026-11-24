Tragedie în localitatea Rogojeni, județul Galați: doi soți imobilizați la pat au fost uciși de propriul fiu, printr-o metodă înfiorătoare.

Surse din anchetă arată că cei doi soți, în vârstă de 74 și 77 de ani, ambii imobilizați la pat, și-au pierdut viața în urma unui incident violent provocat de fiul lor , un bărbat de 54 de ani, cunoscut cu probleme de alcoolism.

Din primele date obținute pe surse, bărbatul și-ar fi strâns mama de gât, iar tatăl, martor la scena violentă, a suferit un infarct. Deși fapta s-a petrecut acum câteva zile, abia acum a ieșit la iveală faptul că este vorba despre o crimă.

Dosarul este instrumentat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi

Bărbatul, care se pare se afla sub influența alcoolului, va fi dus marți în fața unui judecător de drepturi și libertăți, cu propunere de arestare preventivă.

Dosarul este instrumentat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi, cu sprijinul polițiștilor de Investigații Criminale de la IPJ Galați.