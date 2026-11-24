Premierul Armeniei, Nikol Pașinian, a vorbit despre consolidarea relațiilor bilaterale cu România și despre perspectivele de cooperare în domenii precum energia regenerabilă, apărarea și securitatea cibernetică. Declarațiile au fost făcute marți, la Palatul Cotroceni, după întrevederea cu președintele Nicușor Dan.

Nikol Pașinian a mulțumit pentru primirea de care a avut parte în România și a amintit că cele două state marchează 35 de ani de relații diplomatice.

Șeful Guvernului de la Erevan a precizat că discuțiile au vizat în special dezvoltarea relațiilor economice, comerțul și investițiile, dar și posibilitatea ca România să devină un punct important de acces al Armeniei către piața europeană.

”Este o onoare pentru mine astăzi să mă aflu în România. Aș dori să vă mulțumesc foarte mult pentru primirea călduroasă. Am avut o întâlnire într-o atmosferă de prietenie. Am discutat în detaliu. Marcăm 35 de ani de relații diplomatice. Astăzi am discutat în detaliu relațiile bilaterale și am subliniat importanța comerțului și investițiilor. România devine o poartă de acces către UE. Vedem perspective pozitive de cooperare în domeniul energiei regenerabile”, a transmis acesta.

Apărarea, securitatea cibernetică și schimburile academice, printre temele discutate

Un alt subiect abordat în cadrul întrevederii a fost cooperarea în domeniul apărării și al securității cibernetice. Pașinian a vorbit și despre importanța cercetării științifice, precum și despre schimburile de studenți și profesori între cele două țări.

”Am discutat despre apărare, securitate cibernetică. Am subliniat importanța cercetării științifice, schimbului de studenți și profesori. Aș dori să subliniez potențialul foarte bun de cooperare. Am discutat și despre aspecte de pe agenda regională. Am discutat despre summitul de pace de pe 8 august. Am discutat despre conectivitatea regională în Caucazul de Sud. Aș dori să menționez implementarea proiectului președintelui Trump. Considerăm că se integrează foarte bine cu inițiativa Răscrucea Păcii”, a transmis premierul Armeniei.

Armenia speră să beneficieze de sprijinul României pentru apropierea de UE

La finalul declarației, premierul armean a evidențiat rolul României în relația cu Armenia și a transmis că Erevanul își dorește continuarea sprijinului politic de la București pentru parcursul său european.

”România este un partener important pentru Armenia, inclusiv din punct de vedere al parteneriatului. Apreciem rezultatele și am menționat viitoarele etape în acest sens. Sperăm să ne putem baza pe sprijinul politic de neclintit pe calea Armeniei către familia europeană. Suntem pregătiți să aprofundăm acest parteneriat în beneficiul păcii. Vă mulțumesc pentru primirea călduroasă”, a transmis acesta.