O altă dronă a fost detectată de radarele MApN, la nord de brațul Chilia. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol, iar un mesaj Ro-Alert a fost emis în județul Tulcea.

În cursul zilei de marți, 24 noiembrie, a fost emisă a doua alertă în județul Tulcea. În urmă cu puțin timp, Ministerul Apărării Naționale a precizat că a fost detectată o altă țintă aeriană la nord de brațul Chilia, în spațiul aerian ucrainean. În acest sens, s-a dispus ridicarea de la sol a două avioane F-16 de la Baza 86 Aeriană Fetești. De asemenea, a fost emis la ora 14:37 un mesaj Ro-Alert aferent zonei de nord a județului Tulcea.

Sondaj Gândul Crezi că a procedat corect Ilie Bolojan când și-a trimis mașina SPP pentru a prelua de la aeroport invitații la nunta fiicei sale? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

„În cursul zilei de astăzi, 24 noiembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană la nord de bratul Chilia, în spatiul aerian ucrainean.

Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din zona de nord a județului Tulcea, iar la ora 14.37 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

Vom reveni cu informații suplimentare, în funcție de evoluția situației”, a informat MApN în urmă cu puțin timp.

Țintă aeriană detectată și la nord de Tulcea

Vă reamintim că astăzi a mai fost emis un mesaj Ro-Alert pentru județul Tulcea, după ce radarele MApN au detectat o țintă aeriană la nord de municipiu, în spațiul aerian ucrainean. Două avioane spaniole F-18 au decolat de la Baza 57 Mihail Kogălniceanu. La ora 11:11, a fost emis mesajul de informare către populație. Alerta aeriană a încetat la ora 11:51.

Locuitorii din Tulcea au primit un nou mesaj Ro-Alert în noaptea de sâmbătă spre duminică, la ora 00:46. Mesajul a venit după detectarea unei ținte aeriene la 63 km de Vâlcove, Ucraina. Două avioane F-16 românești au fost ridicate de la sol de la Baza 86 Aeriană Fetești.