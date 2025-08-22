Prima pagină » Actualitate » A început culesul strugurilor în mai multe podgorii din România. Recolta se anunță mai mare decât anul trecut

22 aug. 2025, 13:35, Actualitate
A început culesul strugurilor în mai multe podgorii din țară, iar recolta se anunță mai mare decât anul trecut. Sauvignon Blanc, Chardonnay sau Fetească Regală sunt doar câteva dintre soiurile care s-au copt deja și așteaptă să fie culese.

S-a mai copt și Feteasca Albă, soiurile albe, de obicei, sunt coapte la ora aceasta. De luni noi începem recoltatul în plin. Recolta de anul acesta este mult mai bună, în special la soiurile roșii, unde producția este foarte bună, soiurile albe, spre exemplu, Chardonnay-ul sau Feteasca Albă, au suferit din cauza înghețului din aprilie anul acesta. Din punctul de vedere al calității, este o producție bună, va fi deosebită, pentru că perioada de ploi din luna mai a culminat cu perioada de soare, din iunie-iulie, unde strugurii au acumulat zahăr destul, bobul a crescut și deci și aroma și calitatea e deosebită.

În perioada 21-28 septembrie organizăm o clacă, să culegem strugurii și să degustăm mustul”, a declarat Dumitru Oproescu, inginer horticol, pentru Știrile Kanal D.

