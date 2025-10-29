Prima pagină » Actualitate » A început vânătoarea de fier vechi. Cum poți să scapi de plata poliței RCA pentru rabla abandonată pe trotuar

29 oct. 2025, 16:48, Actualitate
Radierea mașinii este singura soluție legală pentru a scăpa de obligația plății poliței RCA. Această regulă se aplică chiar și vehiculelor care nu mai circulă. Parcările și străzile din tot mai multe orașe sunt pline de mașini abandonate. Proprietarii lor riscă sancțiuni serioase și amenzi consistente pentru neglijență. Legea este clară și prevede că orice autoturism înmatriculat trebuie să aibă o asigurare RCA valabilă, indiferent de starea sau utilizarea sa, publică B1.

Tot mai multe orașe din țară sunt afectate de mașinile abandonate, care ocupă locuri de parcare și poluează mediul. Pentru a combate acest fenomen, Ministerul Economiei a relansat în 2025 campania națională „Îndepărtarea vehiculelor abandonate pe domeniul public”.

Scopul principal este curățarea spațiilor urbane și reciclarea responsabilă a autoturismelor care nu mai pot fi folosite. Legea prevede că fiecare vehicul înmatriculat trebuie să aibă o poliță RCA activă, chiar dacă nu mai circulă.

Cum se aplică legea în cazul mașinilor neutilizate

Legea nu lasă loc de interpretări și obligă fiecare proprietar să mențină polița RCA activă, chiar dacă vehiculul nu circulă. Asigurarea acoperă eventualele daune produse altora, oferind protecție financiară în caz de accident.

Cei care ignoră această obligație riscă amenzi usturătoare, dar și reținerea certificatului și a numerelor de înmatriculare. Autoritățile locale pot merge mai departe, dispunând ridicarea mașinilor abandonate și trimiterea lor către centrele de colectare.

Dacă un vehicul nu mai este folosit sau se află într-o stare irecuperabilă, radierea devine cea mai potrivită soluție. Procedura presupune depunerea unei cereri la serviciul de înmatriculări, împreună cu documentele care confirmă scoaterea din uz. Este necesară și dovada predării mașinii la un centru autorizat de dezmembrări, unde aceasta este casată conform legii.

După radiere, autoturismul este eliminat din evidențele Registrului Auto Român, iar obligația de a deține RCA dispare. Radierea este importantă și după vânzarea mașinii, pentru a evita amenzi sau răspunderi legale pentru un vehicul înstrăinat.

