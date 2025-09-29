A murit al ȘAPTELEA copil infectat cu o bacterie la Spitalul din Iași. Victima fusese transferată la o instituție medicală din Capitală

Al șaptelea copil infectat de la Spitalul „Sf. Maria” din Iași a murit, după ce a fost transferat la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București. Victima este o fetiță în vârstă de trei luni, primul dintre pacienții infectați cu bacteria nosocomială, la data de 13 septembrie și raportat cu întârziere la DSP.

O fetiță în vârstă de trei luni a decedat, după ce a contractat Serratia Marcescens multi-sensibilă și candida guilliermondii, în timpul internării la Spitalul „Sf. Maria” din Iași. Copilul fusese transferat la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București, la cererea părinților.

Victima a fost depistată pozitiv pentru infecția cu bacterii la data de 13 septembrie, însă cazul a fost raportat către DSP cu întârziere, în data de 19.09.2025, când în spital erau deja 4 pacienți infectați.

Fetița avea o malformație pe esofag și era internată în spital încă de la naștere. Aceasta a fost transferată la București, la Spitalul Grigore Alexandrescu, în secția ATI, la data de 13 septembrie.

„Fetița de 3 luni, care avea malformație de esofag, a stat în spitalul din Iași încă de la naștere. În 13 septembrie, a fost transferată la București, la Spitalul Grigore Alexandrescu, în secția ATI. „Încă de la internare, copilul prezenta stare generală extrem de gravă, cu tablou clinic și paraclinic de disfuncție multiplă de organe, au informat medicii. Rezultatele analizelor de sânge au indicat infectarea cu Serratia Marcescens multi-sensibilă și candida guilliermondii.

Copilul a beneficiat de investigații complexe, imagistice și biologice, și tratament ce a inclus: terapie antiinfecțioasă țintită, conform antibiogramei, transfuzii, măsuri de izolare epidemiologică și precauții universale, la îngrijirea acestuia participând echipa multidisciplinară formată din specialiștii noștri: medici ATI, infecționist, chirurg, cardiolog, radiolog, chirurg cardiovascular, neurolog, oftalmolog. În ciuda eforturilor depuse, din nefericire, în data de 27.09.2025, ora 16:55, a fost înregistrat decesul”, a comunicat spitalul”, a transmis instituția.

Medicii urmează să stabilească dacă moartea fetiței a fost cauzată de infectarea cu bacteria Serratia Marcescens sau de boala gravă de care suferea.

