Prima pagină » Știri externe » Organizația umanitară Oxfam acuză FMI că obligă țările să aplice tăieri bugetare de patru ori mai mari decât în trecut. „E ca și cum le-am cere țărilor să înghită o sticlă întreagă de otravă“

Organizația umanitară Oxfam acuză FMI că obligă țările să aplice tăieri bugetare de patru ori mai mari decât în trecut. „E ca și cum le-am cere țărilor să înghită o sticlă întreagă de otravă“

Melania Agiu
Organizația umanitară Oxfam acuză FMI că obligă țările să aplice tăieri bugetare de patru ori mai mari decât în trecut. „E ca și cum le-am cere țărilor să înghită o sticlă întreagă de otravă“
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Țările care se împrumută de la Fondul Monetar Internațional (FMI) sunt obligate să aplice tăieri bugetare de patru ori mai mari decât în trecut, arată o analiză publicată de organizația Oxfam. Specialiștii se tem că, în aceste condiții, va avea loc o revenire la ajustările fiscale din anii 1980, care au agravat sărăcia.

Recomandările experților FMI, veniți la București: creșteri de taxe și impozite!

„FMI a impus țărilor care se împrumută să-și cvadrupleze amploarea măsurilor de austeritate în ultimul deceniu. (…) Aceste reduceri subminează cheltuielile vitale pentru serviciile publice – de la sănătate la educație și locuințe – care protejează comunitățile cu venituri reduse.“, se arată în analiza Oxfam.

Sondaj Gândul

După victoria AfD din Germania, crezi că va lovi valul suveranist și în Franța, la alegerile prezidențiale?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Potrivit sursei citate, obiectivele de reducere a cheltuielilor cerute de FMI au crescut de la 0,21% din PIB în perioada 2012-2017 la 0,85% din PIB în perioada 2018-2025, ceea ce reprezintă o creștere de patru ori.

„Între 2018 și 2025, FMI a cerut ca jumătate dintre țări (25 din 54) să reducă cheltuielile publice cu peste 2% din PIB pe durata programului lor, comparativ cu doar o treime (12 din 42) între 2012 și 2017. Țările cu venituri reduse cheltuiesc, în medie, 0,8% din PIB pentru protecția socială, în timp ce cheltuielile pentru educație rămân sub 4% din PIB.“, se arată în raportul Oxfam.

Organizația este îngrijorată, în primul rând, că FMI va merge mai departe, impunând, încă din prima fază a programelor sale, o „ajustare fiscală concentrată“ care ar necesita un efort imediat din partea țărilor aflate în dificultate.

Oxfam vede în asta „o revenire la abordarea nefericită de tip „terapie de șoc“ din anii 1980“, care a impus reduceri de cheltuieli mai drastice, limitând în același timp capacitatea cetățenilor de a evalua efectele politicilor economice implementate pe durata ciclului unui program de împrumut.

„Aplicarea măsurilor de austeritate încă de la început este ca și cum le-am cere țărilor să înghită o sticlă întreagă de otravă, despre care știm deja că este dăunătoare chiar și în doze mici – pentru ca apoi să facă față următorului șoc cu mai puțini medici, mai puțini profesori și o plasă de siguranță mai slabă. Nu poți construi reziliența economică prin demontarea chiar a structurilor care conferă societăților această reziliență.”, a declarat Nabil Abdo, consilier pe probleme de politică al Oxfam International.

Oxfam face apel la Consiliul Director al FMI, în perspectiva ședinței sale din 14 septembrie, să respingă revenirea la ajustările structurale sub pretextul „ajustării fiscale concentrate la începutul perioadei” și să se asigure că programele sale nu agravează inegalitatea.

„FMI ar trebui să acorde prioritate alternativelor la măsurile de austeritate, inclusiv politicilor fiscale progresive, cum ar fi impozitele aplicate persoanelor fizice cu venituri mari și profiturilor excepționale ale companiilor, pentru a asigura venituri sustenabile fără a împinge alte milioane de oameni în sărăcie.“, a transmis Oxfam.

Oxfam este o rețea globală de organizații neguvernamentale care luptă împotriva sărăciei, a foametei și a inegalităților din întreaga lume.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS O criptomonedă lansată de Hunter Biden și-a pierdut aproape toată valoarea în primele minute de la lansare. La cât era estimată și ce prag a atins
14:42
O criptomonedă lansată de Hunter Biden și-a pierdut aproape toată valoarea în primele minute de la lansare. La cât era estimată și ce prag a atins
FLASH NEWS Cine sunt cei trei consilieri europeni care au participat la negocierile lui Zelenski cu emisarii lui Trump la Kiev
14:34
Cine sunt cei trei consilieri europeni care au participat la negocierile lui Zelenski cu emisarii lui Trump la Kiev
FLASH NEWS Incendiu violent la bordul unei nave de marfă din China: cel puțin 20 de decese confirmate. Ce anunță președintele Xi Jinping
14:25
Incendiu violent la bordul unei nave de marfă din China: cel puțin 20 de decese confirmate. Ce anunță președintele Xi Jinping
FLASH NEWS Guvernul Moldovei confirmă: Avionul care îl ducea pe Zelenski în Norvegia a decolat cu întârziere din Chișinău din cauza unei alerte cu dronă
14:13
Guvernul Moldovei confirmă: Avionul care îl ducea pe Zelenski în Norvegia a decolat cu întârziere din Chișinău din cauza unei alerte cu dronă
NEWS ALERT Comisia Europeană își redistribuie resursele pentru efortul de aderare al Republicii Moldova la Uniunea Europeană
13:59
Comisia Europeană își redistribuie resursele pentru efortul de aderare al Republicii Moldova la Uniunea Europeană
RĂZBOI Trump spune că războiul cu Iranul se va încheia după alegerile intermediare din SUA și amenință cu atacarea unui sit nuclear subteran
13:17
Trump spune că războiul cu Iranul se va încheia după alegerile intermediare din SUA și amenință cu atacarea unui sit nuclear subteran
Mediafax
Trump aruncă BOMBA: 5.000 de dolari pentru fiecare american! Ce condiție pune
Digi24
Călin Georgescu, după ce Palatul Cotroceni a anunțat că România nu trimite soldați în Ucraina: N. Dan vrea să angajeze țara în război
Cancan.ro
Ce salariu are Radu Vâlcan la Insula Iubirii și cât are Irina Fodor la Asia Express. Cine câștigă mai bine
Prosport.ro
FOTO. „S-a întors REGINA!”. Prezentatoarea TV a stârnit reacțiile fanilor cu apariția ei
Adevarul
„Au drumuri mai proaste decât noi, ceea ce e impresionant”. Ce cred românii despre Bulgaria după vacanțe și călătorii
Mediafax
Pierdem un sfert din deficitul bugetar pe relația cu China. Pentru fiecare euro vândut România cumpără aproape 13
Click
O influenceriță de 24 de ani a murit după ani de mâncat extrem. Ce făcea pentru a putea continua
Digi24
Evadare incredibilă. Cu mâinile legate, un soldat și-a dezarmat paznicul, s-a aruncat în râu și a fugit 4 zile prin munți
Cancan.ro
Armina și Jaguarul s-au SĂRUTAT pasional la Insula iubirii 2026. Toate detaliile unei apropieri incendiare, care a sfârșit în PAT
Ce se întâmplă doctore
Salma Hayek, apariție incendiară la 60 de ani. Fotografia nud care a făcut senzație pe Instagram. „Sunt recunoscătoare”
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
iPhone Duo sau o mașină reală? 5 modele second-hand care pot fi cumpărate la prețul noului iPhone
Descopera.ro
Fenomen astronomic extrem, nemaivăzut până acum!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Descopera.ro
Analizele ADN au rezolvat un mister vechi de 166 de ani al tragediei expediției Franklin
Mediafax Italia
Supermarketurile unde pot fi economisiți cei mai mulți bani. Diferența poate fi de aproape 4.000 euro pe an, în Italia
Mediafax Spania
Localitatea care oferă CHIRIE cu 300 de euro cu SALĂ și PISCINĂ INCLUSE!
JUSTIȚIE Fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu rămâne definitiv cu condamnarea de doi ani cu suspendare, trei ani de încercare și interdicția de a conduce
14:57
Fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu rămâne definitiv cu condamnarea de doi ani cu suspendare, trei ani de încercare și interdicția de a conduce
SURSE Social democraţii îi transmit lui Kelemen Hunor să decidă dacă vrea alegeri anticipate sau să accepte un guvern cu voturi de la S.O.S, UNIT, PACE
14:50
Social democraţii îi transmit lui Kelemen Hunor să decidă dacă vrea alegeri anticipate sau să accepte un guvern cu voturi de la S.O.S, UNIT, PACE
INEDIT Captură uriașă în Delta Dunării. Cum a fost prins un somn de 80 de kilograme de un pescar norocos
14:50
Captură uriașă în Delta Dunării. Cum a fost prins un somn de 80 de kilograme de un pescar norocos
BILANȚ România pierde peste 5.000 de oameni într-o singură lună. Se nasc tot mai puțini copii, sporul natural rămâne negativ
14:35
România pierde peste 5.000 de oameni într-o singură lună. Se nasc tot mai puțini copii, sporul natural rămâne negativ
ALERTĂ Ciment în valoare de 15 milioane de lei, nedeclarat la Suceava. Ce prejudiciu au stabilit inspectorii ANAF
13:47
Ciment în valoare de 15 milioane de lei, nedeclarat la Suceava. Ce prejudiciu au stabilit inspectorii ANAF
ACUZAȚII Claudiu Manda îl acuză pe Ilie Bolojan că l-a minţit pe Nicuşor Dan, dar şi pe ceilalţi lideri de partide „ca să rămână paznic la cămară”
13:36
Claudiu Manda îl acuză pe Ilie Bolojan că l-a minţit pe Nicuşor Dan, dar şi pe ceilalţi lideri de partide „ca să rămână paznic la cămară”

Cele mai noi

Trimite acest link pe