Țările care se împrumută de la Fondul Monetar Internațional (FMI) sunt obligate să aplice tăieri bugetare de patru ori mai mari decât în trecut, arată o analiză publicată de organizația Oxfam. Specialiștii se tem că, în aceste condiții, va avea loc o revenire la ajustările fiscale din anii 1980, care au agravat sărăcia.

„FMI a impus țărilor care se împrumută să-și cvadrupleze amploarea măsurilor de austeritate în ultimul deceniu. (…) Aceste reduceri subminează cheltuielile vitale pentru serviciile publice – de la sănătate la educație și locuințe – care protejează comunitățile cu venituri reduse.“, se arată în analiza Oxfam.

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Potrivit sursei citate, obiectivele de reducere a cheltuielilor cerute de FMI au crescut de la 0,21% din PIB în perioada 2012-2017 la 0,85% din PIB în perioada 2018-2025, ceea ce reprezintă o creștere de patru ori.

„Între 2018 și 2025, FMI a cerut ca jumătate dintre țări (25 din 54) să reducă cheltuielile publice cu peste 2% din PIB pe durata programului lor, comparativ cu doar o treime (12 din 42) între 2012 și 2017. Țările cu venituri reduse cheltuiesc, în medie, 0,8% din PIB pentru protecția socială, în timp ce cheltuielile pentru educație rămân sub 4% din PIB.“, se arată în raportul Oxfam.

Organizația este îngrijorată, în primul rând, că FMI va merge mai departe, impunând, încă din prima fază a programelor sale, o „ajustare fiscală concentrată“ care ar necesita un efort imediat din partea țărilor aflate în dificultate.

Oxfam vede în asta „o revenire la abordarea nefericită de tip „terapie de șoc“ din anii 1980“, care a impus reduceri de cheltuieli mai drastice, limitând în același timp capacitatea cetățenilor de a evalua efectele politicilor economice implementate pe durata ciclului unui program de împrumut.

„Aplicarea măsurilor de austeritate încă de la început este ca și cum le-am cere țărilor să înghită o sticlă întreagă de otravă, despre care știm deja că este dăunătoare chiar și în doze mici – pentru ca apoi să facă față următorului șoc cu mai puțini medici, mai puțini profesori și o plasă de siguranță mai slabă. Nu poți construi reziliența economică prin demontarea chiar a structurilor care conferă societăților această reziliență.”, a declarat Nabil Abdo, consilier pe probleme de politică al Oxfam International.

Oxfam face apel la Consiliul Director al FMI, în perspectiva ședinței sale din 14 septembrie, să respingă revenirea la ajustările structurale sub pretextul „ajustării fiscale concentrate la începutul perioadei” și să se asigure că programele sale nu agravează inegalitatea.

„FMI ar trebui să acorde prioritate alternativelor la măsurile de austeritate, inclusiv politicilor fiscale progresive, cum ar fi impozitele aplicate persoanelor fizice cu venituri mari și profiturilor excepționale ale companiilor, pentru a asigura venituri sustenabile fără a împinge alte milioane de oameni în sărăcie.“, a transmis Oxfam.

Oxfam este o rețea globală de organizații neguvernamentale care luptă împotriva sărăciei, a foametei și a inegalităților din întreaga lume.