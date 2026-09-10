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Ciment în valoare de 15 milioane de lei, nedeclarat la Suceava. Ce prejudiciu au stabilit inspectorii ANAF

Elena Popescu
Ciment în valoare de 15 milioane de lei, nedeclarat la Suceava. Ce prejudiciu au stabilit inspectorii ANAF
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Inspectorii Antifraudă au descoperit, în județul Suceava, o societate din industria betonului care ar fi produs și comercializat, timp de doi ani și jumătate, nu mai puțin de 36.350 de metri cubi de beton fără ca veniturile aferente să fie înregistrate și declarate fiscal.

ANAF estimează veniturile nedeclarate la peste 15,33 milioane de lei, iar prejudiciul adus bugetului de stat la 6,44 milioane de lei. Potrivit ANAF, inspectorii au stabilit că, în perioada ianuarie 2024 – mai 2026, firma ar fi comercializat cantități importante de beton fără să înregistreze și să declare fiscal veniturile obținute.

Cantitatea de 36.350 mc de beton produsă și comercializată nefiscalizat echivalează cu aproximativ 4.000 de transporturi cu betoniere, la o capacitate medie de circa 9 mc/transport.

”Analiza a indicat un comportament fiscal atipic, respectiv transportul de agregate minerale fără declararea lor în aplicația RO e-Transport, declararea incompletă în deconturile de TVA și posibile nereguli la aplicarea scutirii de impozit pentru profitul reinvestit, configurând astfel suspiciunea rezonabilă privind comercializarea nefiscalizată de beton., se arată în comunicatul transmis de ANAF.

Cum au ajuns inspectorii ANAF la societatea din Suceava

Verificările antifraudă au fost inițiate în urma unei analize de risc realizată la nivelul Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF, pe baza informațiilor disponibile.

”Rapoartele utilajelor automatizate de producție au indicat o cantitate totală de peste 26,36 mii tone de ciment, în valoare de 14,44 milioane de lei, utilizată pentru producerea a 81.420 mc de beton.  În același timp, documentele financiar-contabile ale societății indicau pentru producție o cantitate de 36,73 mii tone de ciment, în valoare de peste 20,21 milioane de lei.

Diferența dintre cantitățile rezultate din cele două surse de informații, respectiv 10,37 mii tone de ciment, a fost asociată producției de beton care nu a fost înregistrată și declarată fiscal”, se mai arată în comunicat.

Inspectorii au identificat 6.000 de lei în numerar pentru care nu existau documente justificative, suma fiind asociată unor vânzări nefiscalizate de beton.
De asemenea, reprezentanții societății au recunoscut că, ocazional, au comercializat beton către persoane fizice fără înregistrarea și declararea veniturilor obținute.

Mai mult, reprezentanții societății ar fi recunoscut în fața inspectorilor că au existat situații în care betonul a fost comercializat către persoane fizice fără ca veniturile obținute să fie înregistrate și declarate.

Prejudiciu estimat la 6,44 milioane de lei

În urma verificărilor, ANAF a concluzionat că, pe parcursul celor aproximativ doi ani și jumătate analizați, societatea ar fi produs și comercializat nefiscalizat 36.350 mc de beton. Veniturile nedeclarate rezultate din aceste operațiuni sunt estimate la peste 15,33 milioane de lei, în timp ce prejudiciul produs bugetului de stat a fost calculat la aproximativ 6,44 milioane de lei.

Pentru recuperarea banilor, ANAF anunță că vor fi inițiate demersurile necesare pentru sesizarea organelor specializate de urmărire penală.

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