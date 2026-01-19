Jurnalista Monica Tripon, cu o carieră de peste 30 de ani, a încetat din viață. Anunțul trist a fost făcut de colegii săi de la ziarul „Făclia” din orașul Cluj-Napoca, unde și-a desfășurat activitatea în ultimii ani, potrivit Cancan. De altfel, a iubit această profesie și a făcut-o cu multă dăruire până la final.

„Dispariția ei lasă un gol profund în sufletul celor care au cunoscut-o și i-au apreciat munca. Monica Tripon a pășit în lumea presei la ziarul Adevărul din Cluj și primele ei materiale au fost despre Revoluția din decembrie 1989. De-a lungul celor 34 de ani de activitate, Monica a publicat interviuri, reportaje și anchete, cu mare impact la public. A realizate materiale atât în România, cât și în străinătate. Monica Tripon s-a ocupat și de pagina de Religie la ziarul unde activa. Ba mai mult, s-a numărat printre fondatorii Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Ea a scris volumele… «Belișul de sub Ape», «Săpător în piața… discordiei» și «Povestiri din Beliș»”, au scris aceștia.

Vestea morții sale i-a determinat pe colegii, prietenii și cititorii săi să transmită un val de mesaje emoționante pe rețele de socializare: