A murit jurnalista Monica Tripon, care avea o carieră de peste 30 de ani. Primele sale materiale au fost despre Revoluția din decembrie 1989

19 ian. 2026, 19:05, Actualitate
Jurnalista Monica Tripon / FOTO - Facebook

Jurnalista Monica Tripon, cu o carieră de peste 30 de ani, a încetat din viață. Anunțul trist a fost făcut de colegii săi de la ziarul „Făclia” din orașul Cluj-Napoca, unde și-a desfășurat activitatea în ultimii ani, potrivit Cancan. De altfel, a iubit această profesie și a făcut-o cu multă dăruire până la final.

„Dispariția ei lasă un gol profund în sufletul celor care au cunoscut-o și i-au apreciat munca. Monica Tripon a pășit în lumea presei la ziarul Adevărul din Cluj și primele ei materiale au fost despre Revoluția din decembrie 1989. De-a lungul celor 34 de ani de activitate, Monica a publicat interviuri, reportaje și anchete, cu mare impact la public. A realizate materiale atât în România, cât și în străinătate. Monica Tripon s-a ocupat și de pagina de Religie la ziarul unde activa. Ba mai mult, s-a numărat printre fondatorii Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Ea a scris volumele… «Belișul de sub Ape», «Săpător în piața… discordiei» și «Povestiri din Beliș»”, au scris aceștia.

Fotografie realizată de Monica Tripon / FOTO – Facebook

Vestea morții sale i-a determinat pe colegii, prietenii și cititorii săi să transmită un val de mesaje emoționante pe rețele de socializare:

  • „Dumnezeu sa te aiba in pacea Lui, Monica!”;
  • „Ne vor lipsi postările tale! Dumnezeu să te aibă în pază!”;
  • „Odihnă veșnică!”;
  • „Odihnă veșnică, dragă Monica! În veci pomenirea și prețuirea Ta!”;
  • „Dumnezeu să te odihnească în pace, Monica!”;
  • „Încă o dovadă că nu știm ceasul și nici clipa plecării!… Mai ieri ne încânta cu postările ei pline de farmec, facându-i pe cei plecați departe să se simtă mai acasă și azi… Doamne, dă-i odihnă!”.

