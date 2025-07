A MURIT legendarul jurnalist Alex Revenco. Mesajul emoționant transmis de Marius Tucă

Alex Revenco, unul dintre cei mai titrați jurnaliști muzicali din România, a încetat din viață la data de 20 iulie. Foștii colegi de breaslă au adus un omagiu apreciatului om de presă. Marius Tucă și-a exprimat, de asemenea, regretul pentru pierderea regretatului jurnalist.

Marius Tucă a publicat un mesaj emoționat pe pagina personală de Facebook, despre trecerea în neființă a jurnalistului Alex Revenco.

Un fost coleg de redacție, Florin Silviu Ivan, a postat un mesaj emoționant pe Facebook, în care își amintește cu profundă durere prima întâlnire cu Alex, petrecută în urmă cu 28 de ani. Atunci, Revenco a venit la redacție însoțit de saxofonistul Eddie Neuman și trupa Blazzaj. De-a lungul anilor, cei doi au devenit nu doar colegi, ci și prieteni apropiați, uniți de dragostea pentru muzica rock, conform Jurnalul.ro.

„Consternat, e puțin spus. Sînt devastat! Fostul meu coleg, Alex Revenco, Alexuțu nostru, nu mai este. Au trecut 28 de ani de la prima noastră întîlnire, de cînd a venit la mine, la birou, cu Eddie Neuman și Blazaj. Am fost colegi de redacție, am fost prieteni și am împărtășit aceeași dragoste pentru muzică. A fost unul dintre cei mai buni ziariști români în domeniu. A fost un om simplu, modest și generos. Am împărțit deseori o pizza, un pahar de bere, de vodcă sau vin. Ultima dată vorbisem înainte de vacanța mea din iunie. I-am spus atunci că sînt pe fugă și că nu ne putem vedea.

Excepțional om! Îngrozitoare pierdere! Pentru prietenii noștri comuni, Alex va fi incinerat mîine la crematoriul Vitan – Bîrzești”, a scris Florin Silviu Ivan.