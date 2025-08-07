Prima pagină » Actualitate » A murit presedintele interimar al Myanmarului. Myint Swe suferea de tulburări neurologice și neuropatie periferică

A murit presedintele interimar al Myanmarului. Myint Swe suferea de tulburări neurologice și neuropatie periferică

07 aug. 2025, 11:00, Actualitate
A murit presedintele interimar al Myanmarului. Myint Swe suferea de tulburări neurologice și neuropatie periferică
sursa foto: X

Myint Swe, cel care a devenit președinte interimar al Myanmarului în circumstanțe controversate, după ce armata a preluat puterea de la guvernul ales al lui Aung San Suu Kyi în urmă cu mai bine de patru ani, a murit joi, a anunțat armata, conform AP. Acesta avea vârsta de 74 de ani.

Myint Swe a murit joi dimineață într-un spital militar din capitala Naypyitaw, conform unui comunicat al biroului de informații al armatei din Myanmar.

Moartea lui Myint Swe a survenit la mai mult de un an după ce a încetat să-și mai exercite activ funcțiile prezidențiale, după ce a fost anunțat public este bolnav.

Funeraliile sale vor avea loc la nivel de stat, însă data nu se cunoaște, conform unui comunicat separat al biroului de informații militare.

Presa de stat a raportat marți că se afla în stare critică și primea îngrijiri intensive din data de 24 iulie, la un spital militar din Naypyitaw.

În iulie anul trecut, presa de stat a anunțat că Myiny Swe suferea de tulburări neurologice și neuropatie periferică, ce îl împiedicau să desfășoare activități zilnice normale, chiar și să mănânce. La câteva zile, acesta l-a autorizat pe generalul Min Aung Hlaing, șeful guvernului militar, să-i preia atribuțiile prezidențiale în timp ce se afla în concediu medical, potrivit rapoartelor.

Myint Swe a devenit președinte interimar la 1 februarie 2021, după ce armata l-a arestat pe fostul președinte Win Myint împreună cu liderul suprem al Myanmarului, Aung San Suu Kyi, atunci când armata a preluat puterea.

