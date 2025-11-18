Internetul este căzut în toată lumea. Cauza: defecțiuni majore la Cloudflare, care oferă servicii pentru 20% din internet. Mai multe publicații și platforme online nu funcționează

14:57

„Cloudflare este conștientă de problemă, care potențial afectează mai mulți clienți, și o investighează. Detalii vor fi furnizate pe măsură ce vor apărea informații noi”, au declarat reprezentanții companiei.

O defecțiune globală a perturbat funcționarea rețelelor sociale și siteurilor din întreaga lume.

A avut loc o defecțiune globală în funcționarea Cloudflare — unul dintre cei mai mari furnizori de hosting.

Utilizatorii se plâng că nu se deschid X, Spotify, ChatGPT și multe alte site-uri care depind de infrastructura companiei.

De asemenea, funcționarea Downdetector — serviciul care monitorizează disponibilitatea site-urilor — este afectată.