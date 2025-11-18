Prima pagină » Actualitate » Internetul este căzut în toată lumea. Cauza: defecțiuni majore la Cloudflare, care oferă servicii pentru 20% din internet. Mai multe publicații și platforme online nu funcționează

Internetul este căzut în toată lumea. Cauza: defecțiuni majore la Cloudflare, care oferă servicii pentru 20% din internet. Mai multe publicații și platforme online nu funcționează

18 nov. 2025, 14:19, Actualitate
Internetul este căzut în toată lumea. Cauza: defecțiuni majore la Cloudflare, care oferă servicii pentru 20% din internet. Mai multe publicații și platforme online nu funcționează
14:57

UPDATE. Reacția companiei Cloudflare: „Suntem conștienți de problemă. Detalii vor veni pe măsură ce apar informații noi”

„Cloudflare este conștientă de problemă, care potențial afectează mai mulți clienți, și o investighează. Detalii vor fi furnizate pe măsură ce vor apărea informații noi”, au declarat reprezentanții companiei.

O defecțiune globală a perturbat funcționarea rețelelor sociale și siteurilor din întreaga lume.

A avut loc o defecțiune globală în funcționarea Cloudflare — unul dintre cei mai mari furnizori de hosting.

Utilizatorii se plâng că nu se deschid X, Spotify, ChatGPT și multe alte site-uri care depind de infrastructura companiei.

De asemenea, funcționarea Downdetector — serviciul care monitorizează disponibilitatea site-urilor — este afectată.

Multe platforme online au picat marți din cauza unor probleme tehnice ale Cloudfare – compania americană folosită de 20% din internetul global pentru mai multe servicii online.

Pe lângă site-urile de presă, inclusiv cele din România, și alte platforme nu funcționează, precum X, Spotify, Truth Social.

Cloudflare a suferit o întrerupere majoră, relatează agențiile internaționale.

Drept urmare, multe site-uri web din întreaga lume au fost blocate, inclusiv rețeaua socială X și Spotify. ChatGPT se confruntă, de asemenea, cu întreruperi.

Conform Downdetector, întreruperile au început să fie înregistrate după ora 14.00.

Cel mai mare număr de reclamații au provenit din Marea Britanie (8.700), SUA (4.900), Japonia (4.100), Germania (2.700), Spania (1.700), Franța (de asemenea, în jur de 1.700) și Italia (1.400).

Cloudflare este o companie americană fondată în 2009. Aceasta oferă servicii CDN (rețea de livrare a datelor), protecție DDoS, acces securizat la resurse și servere DNS.

Știre în curs de actualizare

