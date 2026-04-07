A scăpat cu viață, în noaptea de Revelion, când a ieșit din casă să se uite după artificii. Șoferul vinovat va merge la închisoare

Un șofer care a provocat un accident în noaptea de Revelion din 2025 va merge la închisoare. Potrivit Ziarul de Iași, el nu va beneficia de suspendarea executării dintr-un motiv incredibil.

La proces, judecătorii au apreciat că bărbatul și-a bătut joc de lege și nu poate beneficia de clemență.

Cum s-a produs accidentul

Adrian Gaman a provocat un accident în noaptea de Revelion 2025. În comuna Mogoșești, Costică M., un sătean, a ieșit la poartă împreună cu familia ca să privească artificiile. Nu s-a bucurat prea mult de priveliște fiindcă a fost lovit în plin de autoturismul Hyundai condus de Gaman, care gonea spre Iași.

Luat pe capotă și aruncat, apoi, pe carosabil, săteanul a rămas întins la pământ. Șoferul nici măcar nu a încetinit și și-a continuat drumul.

Polițiștii l-au găsit pe Gaman la o oră după producerea accidentului. Era acasă, într-o stare avansată de ebrietate. Vorbea împleticit și abia își putea ține echilibrul. Bărbatul a refuzat prelevarea probelor biologice, insistând că băuse doar după ce a ajuns acasă.

Când a fost întrebat de ce nu a oprit, a spus că nu și-a dat seama că a lovit pe cineva. A crezut că sătenii ieșiți la marginea drumului au aruncat cu obiecte în mașina lui. Totuși, avariile suferite de autoturism – capota îndoită, farul dreapta spart, spoilerul și aripa dreaptă deformate, precum și parbrizul fisurat – indicau în mod clar că șoferul lovise un om. Daunele erau prea mari pentru a fi provocate de un obiect aruncat.

