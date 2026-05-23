Pompierii intervin sâmbătă pentriu stingerea unui incendiu izbucnit în incinta CET Vest, în Sectorul 6 al Capitalei. Sunt degajări mari de fum, avertizează ISU București – Ilfov.

UPDATE 13.46: Se lucrează pentru localizare și răcirea transformatorului. Nu sunt victime. Incendiul a afectat și o hală aflată în imediata apropiere. Transformatorul se află în apropierea celor afectate de incendiul din 20 aprilie, anunță ISU București – Ilfov.

UPDATE 13.36: La intervenția de la CET Vest a fost emis mesaj RO ALERT pe o rază de aprox. 3000 m în jurul focarului.

Știrea inițială

Pompierii ISU B-IF au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu produs la un transformator din incinta CET Vest, de pe Bld. Timișoara, sector 6, București.

Din primele informații, incendiul se manifestă cu degajări mari de fum. Din acest motiv, urmează să fie transmis un mesaj RoAlert pentru informarea și avertizarea populației.

Pentru gestionarea situației de urgență au fost alertate opt autospeciale de stingere, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori, autospeciala de transport roboți și două ambulanțe SMURD.

La ora transmiterii știrii, a fost realizat un dispozitiv de intervenție, având în vedere faptul că reprezentanții obiectivului au întrerupt alimentarea cu energie electrică.