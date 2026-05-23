Prima pagină » Actualitate » Incendiu cu degajări mari de fum la CET Vest din Capitală. A fost emis un mesaj RO-Alert, pe o rază de 3 km. Este al doilea incendiu la CET Vest în interval de o lună

Incendiu cu degajări mari de fum la CET Vest din Capitală. A fost emis un mesaj RO-Alert, pe o rază de 3 km. Este al doilea incendiu la CET Vest în interval de o lună

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Pompierii intervin sâmbătă pentriu stingerea unui incendiu izbucnit în incinta CET Vest, în Sectorul 6 al Capitalei. Sunt degajări mari de fum, avertizează ISU București – Ilfov.

Vezi galeria foto
6 poze

UPDATE 13.46: Se lucrează pentru localizare și răcirea transformatorului. Nu sunt victime. Incendiul a afectat și o hală aflată în imediata apropiere. Transformatorul se află în apropierea celor afectate de incendiul din 20 aprilie, anunță ISU București – Ilfov.

UPDATE 13.36: La intervenția de la CET Vest a fost emis mesaj RO ALERT pe o rază de aprox. 3000 m în jurul focarului.

Știrea inițială

Pompierii ISU B-IF au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu produs la un transformator din incinta CET Vest, de pe Bld. Timișoara, sector 6, București.

Din primele informații, incendiul se manifestă cu degajări mari de fum. Din acest motiv, urmează să fie transmis un mesaj RoAlert pentru informarea și avertizarea populației.

Pentru gestionarea situației de urgență au fost alertate opt autospeciale de stingere, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori, autospeciala de transport roboți și două ambulanțe SMURD.

La ora transmiterii știrii, a fost realizat un dispozitiv de intervenție, având în vedere faptul că reprezentanții obiectivului au întrerupt alimentarea cu energie electrică.

Recomandarea video

Citește și

EVENIMENT Belgrad sub asediu. Autoritățile au suspendat total circulația feroviară pe tot teritoriul Serbiei. Motivul, protestele devastatoare ale studenților
14:27
Belgrad sub asediu. Autoritățile au suspendat total circulația feroviară pe tot teritoriul Serbiei. Motivul, protestele devastatoare ale studenților
EVENIMENT Mii de fani din Moldova, Ucraina și Belarus vin prin vama Albița pentru concertul Max Korzh de la București
14:11
Mii de fani din Moldova, Ucraina și Belarus vin prin vama Albița pentru concertul Max Korzh de la București
GALERIE FOTO Maia Sandu comentează dezastrul lăsat în urmă de ploile torențiale din ultimele zile: „Au fost distruse drumuri, blocate trenuri”
13:20
Maia Sandu comentează dezastrul lăsat în urmă de ploile torențiale din ultimele zile: „Au fost distruse drumuri, blocate trenuri”
FLASH NEWS PNL Vâlcea vrea congres extraordinar „pentru clarificarea direcţiilor strategice de acţiune ale partidului”: „Susţinere deplină faţă de Ilie Bolojan”
13:14
PNL Vâlcea vrea congres extraordinar „pentru clarificarea direcţiilor strategice de acţiune ale partidului”: „Susţinere deplină faţă de Ilie Bolojan”
FLASH NEWS Aflat în Lituania, Miruţă propune teme pentru Summitul de la Ankara, la care e posibil să nu mai participe. Interimatul său la Ministerul Apărării expiră până atunci
13:05
Aflat în Lituania, Miruţă propune teme pentru Summitul de la Ankara, la care e posibil să nu mai participe. Interimatul său la Ministerul Apărării expiră până atunci
UPDATE Alertă în Bucegi. 15 oameni au avut nevoie de intervenția salvatorilor montani, la ultramaratonul „Transilvania 100”. În zonă a fost semnalat și un urs
12:30
Alertă în Bucegi. 15 oameni au avut nevoie de intervenția salvatorilor montani, la ultramaratonul „Transilvania 100”. În zonă a fost semnalat și un urs
Mediafax
Ce nu ți se spune despre cutremure. Experții vorbesc despre un fenomen puțin cunoscut
Digi24
Toți oamenii ayatollahului: aliații Iranului învață să se descurce singuri
Cancan.ro
A dat lovitura după Survivor! Gabi Tamaș a semnat. Pe ce post TV va putea fi văzut
Prosport.ro
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Adevarul
Care este cu adevărat situația financiară a Rusiei și cum ar putea evolua războiul din Ucraina: „Aceasta nu este o economie care se prăbușește”
Mediafax
Crama de pe Autostrada Soarelui care a dus vinul dobrogean în lume
Click
Turiști din întreaga lume vin în România pentru a vedea locul unde au fost executați soții Ceausescu. „Totul este refăcut”
Digi24
EXCLUSIV „Orașul-fantomă” unde Legiunea Străină se pregătește pentru războaie. Digi24, imagini în premieră din Franța
Cancan.ro
Ultimele imagini cu Amiana Păștină înainte să își ia viața. Ce s-a aflat despre femeia care și-a omorât mama pentru avere
Ce se întâmplă doctore
Ce arată primele rezultate ale necropsiei lui Robert, elevul din Bacău mort după ce s-ar fi înecat cu un sandwich
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Performanță spectaculoasă pentru un român în Formula 4. Pleacă din pole position
Descopera.ro
De ce dinozaurii carnivori aveau brațe așa mici?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
Descopera.ro
Iată cum activitățile casnice ar putea fi benefice pentru sănătatea mintală!

Cele mai noi

Trimite acest link pe