Maia Sandu comentează dezastrul lăsat în urmă de ploile torențiale din ultimele zile: „Au fost distruse drumuri, blocate trenuri”

Maia Sandu a reacționat după dezastrul lăsat în urmă de ploile torențiale care în ultimele zile au lovit și Republica Moldova. Președintele de la Chișinău a cerut Guvernului să acorde sprijin populației afectate.

Într-o postare pe Facebook, Maia Sandu spune că „situația rămâne complicată”. Ea se declară solidară cu „familiile care trec prin acest necaz”.

Sandu: „Ultimele 24 de ore au fost foarte complicate”

„Ultimele 24 de ore au fost foarte complicate pentru țara noastră. Ploile torențiale au afectat grav zeci de localități, în special în raioanele Călărași și Ungheni. Au fost distruse drumuri, blocate trenuri, sunt inundate gospodăriile oamenilor. Digul din Hîrjauca s-a rupt sub presiunea apei și a inundat localitățile învecinate. Trei trenuri au fost oprite temporar, însă autoritățile au reușit să reia circulația și toți pasagerii să ajungă în siguranță. Mai multe localități au rămas fără energie electrică și se lucrează continuu pentru a stabiliza sistemul.

Suntem alături de comunitățile care au avut de suferit, toate instituțiile s-au mobilizat pentru a lichida consecințele calamităților și a acorda ajutorul necesar. Le mulțumesc tuturor celor care au muncit toată noaptea și continuă să ofere sprijin – salvatori și pompieri IGSU, polițiști, drumari, angajați ai CFM, medici, energeticieni. Îi mulțumesc fiecărui om care sare la nevoie.

Situația rămâne complicată și e nevoie de intervenții continue pentru a proteja viața oamenilor și a readuce siguranța și normalitatea în localitățile afectate. Solicit Guvernului și ministerelor responsabile să ia toate măsurile necesare, să evalueze pagubele și să vină cu sprijin acolo unde situația este gravă.

Suntem alături de familiile care trec prin acest necaz. Cu solidaritate, intervenții rapide și măsuri de sprijin, vom trece împreună de acest moment dificil. Dragi cetățeni, să avem grijă de copii, de vârstnici, de cei mai vulnerabili, să ne asigurăm că cei din jurul nostru sunt la adăpost și în siguranță”, a scris Maia Sandu pe Facebook.

