Prima pagină » Actualitate » Maia Sandu comentează dezastrul lăsat în urmă de ploile torențiale din ultimele zile: „Au fost distruse drumuri, blocate trenuri”

Maia Sandu comentează dezastrul lăsat în urmă de ploile torențiale din ultimele zile: „Au fost distruse drumuri, blocate trenuri”

Maia Sandu comentează dezastrul lăsat în urmă de ploile torențiale din ultimele zile: „Au fost distruse drumuri, blocate trenuri”
Galerie Foto 4
Maia Sandu comentează dezastrul lăsat în urmă de ploile torențiale / Sursa FOTO: Facebook
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Maia Sandu a reacționat după dezastrul lăsat în urmă de ploile torențiale care în ultimele zile au lovit și Republica Moldova. Președintele de la Chișinău a cerut Guvernului să acorde sprijin populației afectate.

Într-o postare pe Facebook, Maia Sandu spune că „situația rămâne complicată”. Ea se declară solidară cu „familiile care trec prin acest necaz”.

Sandu: „Ultimele 24 de ore au fost foarte complicate”

Ultimele 24 de ore au fost foarte complicate pentru țara noastră. Ploile torențiale au afectat grav zeci de localități, în special în raioanele Călărași și Ungheni. Au fost distruse drumuri, blocate trenuri, sunt inundate gospodăriile oamenilor. Digul din Hîrjauca s-a rupt sub presiunea apei și a inundat localitățile învecinate. Trei trenuri au fost oprite temporar, însă autoritățile au reușit să reia circulația și toți pasagerii să ajungă în siguranță. Mai multe localități au rămas fără energie electrică și se lucrează continuu pentru a stabiliza sistemul.

Suntem alături de comunitățile care au avut de suferit, toate instituțiile s-au mobilizat pentru a lichida consecințele calamităților și a acorda ajutorul necesar. Le mulțumesc tuturor celor care au muncit toată noaptea și continuă să ofere sprijin – salvatori și pompieri IGSU, polițiști, drumari, angajați ai CFM, medici, energeticieni. Îi mulțumesc fiecărui om care sare la nevoie.

Situația rămâne complicată și e nevoie de intervenții continue pentru a proteja viața oamenilor și a readuce siguranța și normalitatea în localitățile afectate. Solicit Guvernului și ministerelor responsabile să ia toate măsurile necesare, să evalueze pagubele și să vină cu sprijin acolo unde situația este gravă.

Suntem alături de familiile care trec prin acest necaz. Cu solidaritate, intervenții rapide și măsuri de sprijin, vom trece împreună de acest moment dificil. Dragi cetățeni, să avem grijă de copii, de vârstnici, de cei mai vulnerabili, să ne asigurăm că cei din jurul nostru sunt la adăpost și în siguranță”, a scris Maia Sandu pe Facebook.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ce a răspuns Maia Sandu, întrebată dacă unirea cu România reprezintă „un plan B pentru integrarea în UE”

Maia Sandu, întrebată dacă poate deveni într-o zi președinta României: „Vom face totul pentru a ne păstra oamenii în siguranță”

Recomandarea video

Citește și

EVENIMENT Belgrad sub asediu. Autoritățile au suspendat total circulația feroviară pe tot teritoriul Serbiei. Motivul, protestele devastatoare ale studenților
14:27
Belgrad sub asediu. Autoritățile au suspendat total circulația feroviară pe tot teritoriul Serbiei. Motivul, protestele devastatoare ale studenților
EVENIMENT Mii de fani din Moldova, Ucraina și Belarus vin prin vama Albița pentru concertul Max Korzh de la București
14:11
Mii de fani din Moldova, Ucraina și Belarus vin prin vama Albița pentru concertul Max Korzh de la București
ALERTĂ Incendiu cu degajări mari de fum la CET Vest din Capitală. A fost emis un mesaj RO-Alert, pe o rază de 3 km. Este al doilea incendiu la CET Vest în interval de o lună
13:37
Incendiu cu degajări mari de fum la CET Vest din Capitală. A fost emis un mesaj RO-Alert, pe o rază de 3 km. Este al doilea incendiu la CET Vest în interval de o lună
FLASH NEWS PNL Vâlcea vrea congres extraordinar „pentru clarificarea direcţiilor strategice de acţiune ale partidului”: „Susţinere deplină faţă de Ilie Bolojan”
13:14
PNL Vâlcea vrea congres extraordinar „pentru clarificarea direcţiilor strategice de acţiune ale partidului”: „Susţinere deplină faţă de Ilie Bolojan”
FLASH NEWS Aflat în Lituania, Miruţă propune teme pentru Summitul de la Ankara, la care e posibil să nu mai participe. Interimatul său la Ministerul Apărării expiră până atunci
13:05
Aflat în Lituania, Miruţă propune teme pentru Summitul de la Ankara, la care e posibil să nu mai participe. Interimatul său la Ministerul Apărării expiră până atunci
UPDATE Alertă în Bucegi. 15 oameni au avut nevoie de intervenția salvatorilor montani, la ultramaratonul „Transilvania 100”. În zonă a fost semnalat și un urs
12:30
Alertă în Bucegi. 15 oameni au avut nevoie de intervenția salvatorilor montani, la ultramaratonul „Transilvania 100”. În zonă a fost semnalat și un urs
Mediafax
Ce nu ți se spune despre cutremure. Experții vorbesc despre un fenomen puțin cunoscut
Digi24
Toți oamenii ayatollahului: aliații Iranului învață să se descurce singuri
Cancan.ro
A dat lovitura după Survivor! Gabi Tamaș a semnat. Pe ce post TV va putea fi văzut
Prosport.ro
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Adevarul
Care este cu adevărat situația financiară a Rusiei și cum ar putea evolua războiul din Ucraina: „Aceasta nu este o economie care se prăbușește”
Mediafax
Crama de pe Autostrada Soarelui care a dus vinul dobrogean în lume
Click
Turiști din întreaga lume vin în România pentru a vedea locul unde au fost executați soții Ceausescu. „Totul este refăcut”
Digi24
EXCLUSIV „Orașul-fantomă” unde Legiunea Străină se pregătește pentru războaie. Digi24, imagini în premieră din Franța
Cancan.ro
Ultimele imagini cu Amiana Păștină înainte să își ia viața. Ce s-a aflat despre femeia care și-a omorât mama pentru avere
Ce se întâmplă doctore
Ce arată primele rezultate ale necropsiei lui Robert, elevul din Bacău mort după ce s-ar fi înecat cu un sandwich
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Performanță spectaculoasă pentru un român în Formula 4. Pleacă din pole position
Descopera.ro
De ce dinozaurii carnivori aveau brațe așa mici?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
Descopera.ro
Iată cum activitățile casnice ar putea fi benefice pentru sănătatea mintală!

Cele mai noi

Trimite acest link pe