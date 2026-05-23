Strâmtoarea Ormuz, în prim-plan la summitul NATO de la Stockholm. Secretarul general acuză Iranul că folosește Ormuz ca instrument de presiune

Miniștrii de externe ai NATO au încheiat vineri reuniunea de două zile desfășurată în Suedia, unde au stabilit principalele obiective de securitate ale alianței înaintea Summitului de la Ankara, programat pentru luna iulie. Secretarul general Mark Rutte a acuzat Iranul că folosește Strâmtoarea Ormuz ca instrument de presiune asupra economiei globale.

NATO își încheie reuniunea ministerială din Suedia

Deși discuțiile au fost concentrate în special pe extinderea capacității industriale de apărare și pe conturarea unui obiectiv privind alocarea a 5% din PIB pentru cheltuieli militare în rândul statelor membre, situația din Strâmtoarea Ormuz s-a aflat, de asemenea, pe agenda reuniunii.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că Iranul continuă să folosească Strâmtoarea Ormuz ca instrument de presiune asupra economiei globale.

„Iranul continuă să încerce să țină economia globală ostatică prin închiderea Strâmtorii Ormuz.”

El a subliniat, de asemenea, necesitatea unei coordonări între statele membre pentru asigurarea libertății de tranzit în zonă.

„Este important ca statele să se unească în jurul unor planuri care să asigure că Strâmtoarea poate fi deschisă pentru tranzit, inclusiv prin mutarea unor active esențiale în regiune.”

Tensiuni între Statele Unite și aliații europeni

În același context, discuțiile au evidențiat și tensiuni politice între Statele Unite și mai mulți aliați europeni, pe fondul conflictului SUA-Israel cu Iranul.

Secretarul de Stat american Marco Rubio a declarat că, deși există consens în cadrul NATO privind necesitatea împiedicării Iranului de a dezvolta arme nucleare, reacțiile aliaților la solicitările Washingtonului au fost limitate.

„Aliații NATO sunt de acord că Iranul nu trebuie să dezvolte arme nucleare, însă foarte puțini au acționat atunci când administrația Trump a cerut măsuri”, a spus Rubio.

Acesta a criticat și poziția Spaniei, acuzând refuzul de a permite forțelor americane accesul la baze militare naționale pentru operațiuni legate de conflictul din Iran.

Între timp, primul petrolier administrat de Japonia a tranzitat Strâmtoarea Ormuz

Primul petrolier operat de o companie japoneză care a reușit să traverseze Strâmtoarea Ormuz în contextul restricțiilor recente este așteptat să ajungă în portul de destinație în zilele următoare, potrivit postului NHK.

Nava Idemitsu Maru, sub pavilion panamez, urmează să acosteze luni la o rafinărie din prefectura Aichi, Japonia. Vasul transportă aproximativ 2 milioane de barili de țiței saudit, conform aceleiași surse. Autoritățile au precizat că cei trei membri japonezi ai echipajului se află în stare bună de sănătate.

