Doi băieței, abandonați de mamă pe marginea unui drum. Au fost găsiți plângând și fără acte asupra lor

Doi băieței, abandonați de mamă pe marginea unui drum
O adevărată dramă a ieșit la iveală după ce doi băieți francezi, de 3, respectiv 5 anișori, au fost găsiți singuri și plângând pe marginea unui drum din sudul Portugaliei. Ulterior, scrie Mediafax, o femeie și un bărbat, despre care presa locală afirmă că sunt părinții micuților, au fost arestați.

Cei doi copii au fost găsiți de un șofer în apropierea orașului Alcácer do Sal, în sudul Portugaliei. Ei aveau asupra lor doar rucsacuri cu mâncare și apă, fără niciun fel de act de identitate.

Copiii, dați dispăruți de tatăl biologic

Anterior, la 11 mai, tatăl lor biologic, din localitatea Colmar, le raportase dispariția. Imediat, s-a dat alerta  la nivel european pentru găsirea băieților.

Deocamdată, atât autoritățile franceze, cât și de cele portugheze au deschis anchete, dar nicio concluzie oficială nu a fost dată publicității.

Cei doi suspecți au fost localizați și arestați în zona orașului Fátima, la aproximativ 180-200 km de locul unde au fost găsiți copiii. Garda Națională Republicană a confirmat reținerea unei femei de 41 de ani și a unui bărbat de 55 de ani. Ei sunt cercetați pentru violență domestică, expunere la pericol și abandon.

Franceinfo scrie că frații, pe numele lor Zacharie și Barthélémy, au fost găsiți pe marginea drumului de un brutar. Băiețeii plângeau și erau murdari. Au fost luați și duși temporar în locuința brutarului, care le-a oferit mâncare și apă până la sosirea autorităților.

Aceeași sursă prezintă și varianta povestită de fratele mai mare, în vârstă de 5 ani. El ar fi relatat că se jucau cu mama lor, care i-a legat la ochi și lăsat singuri într-o pădure.

Acum, copiii sunt îngrijiți de serviciile sociale portugheze. Ei vor fi evaluați și protejați până la o eventuală repatriere în Franța.

