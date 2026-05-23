Fabuloasa colecție de bijuterii a fostei soții românce a împăratului canibal Bokassa este scoasă la licitație. În ianuarie, Gabriela Drâmbă a fost jefuită

Galerie Foto 16
Fabuloasa colecție de bijuterii a fostei soții românce a împăratului canibal Bokassa, Gabriela Drâmbă, este scoasă la licitație. Gândul a relatat că, în luna ianuarie a acestui an, aceasta a fost jefuită de persoane necunoscute, furându-i-se o sumă uriașă, în euro, din casă. La câteva luni de la acest incident, mai multe obiecte ale sale, primite în consignație de Artmark, sunt scoase la licitație.

Licitația va avea loc în data de 4 iunie 2026, între orele 10:00 – 18:00, la Palatul Cesianu-Racoviță din București. Printre obiectele scoase la licitație se află pandantive, bijuterii din argint, aur și platină. Vor fi licitați și butoni din aur, ornați cu smarald, precum și ceasuri de lux.

Colecția fabuloasă de bijuterii poate fi observată și în cadrul unei expoziții, până pe 3 iunie 2026, urmând ca pe 4 iunie să aibă loc licitația propriu-zisă. Colecția poate fi văzută și în galeria foto a acestui material.

Hoții au furat o sumă uriașă, în euro, din palatul de la Snagov

Gabriela Drâmbă a fost căsătorită cu împăratul canibal Jean-Bedel Bokassa, care, în anii ’70, a condus Africa Centrală cu o mână de fier În luna ianuarie a acestui an, aceasta a fost prădată de hoți. Persoane necunoscute au pătruns în palatul femeii de la Snagov și i-au furat o sună considerabilă, în euro. I-au furat 150.000 de euro.

Gabriela Drâmbă a fost „cumpărată” cu diamante, pe timpul lui Nicolae Ceaușescu. Jean-Bedel Bokassa sosise la București pe 28 iulie 1973. Într-o întâlnire cu Nicolae Ceaușescu, el i-a spus fostului dictator că dacă i-o dă de soție pe traducătoarea de franceză, este dispus să cedeze României 10% din producția de diamante a țării sale. În acest mod, femeia a fost forțată să accepte mariajul cu el. Apoi, a plecat la Bangui. În 1975 a avut loc nunta, ea devenind cea de-a 12-a soție a dictatorului centrafican. Despre el se spunea că ar fi fost canibal, obișnuind să-și mănânce dușmanii.

Sursă foto: Artmark

