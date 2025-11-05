Prima pagină » Actualitate » A scăzut numărul turiștilor în România, față de anul trecut. Germanii, israelienii și italienii au vizitat cel mai des țara noastră. Trei orașe în TOPUL preferințelor

A scăzut numărul turiștilor în România, față de anul trecut. Germanii, israelienii și italienii au vizitat cel mai des țara noastră. Trei orașe în TOPUL preferințelor

Mara Răducanu
05 nov. 2025, 11:34, Actualitate
A scăzut numărul turiștilor în România, față de anul trecut. Germanii, israelienii și italienii au vizitat cel mai des țara noastră. Trei orașe în TOPUL preferințelor
Câți turiști a pierdut România în 2025. Germanii, israelienii și italienii au vizitat cel mai des țara noastră. Trei orașe în TOPUL preferințelor

Numărul turiștilor cazați în unitățile din România a scăzut în primele nouă luni ale anului, arată datele publicate miercuri de Institutul Național de Statistică. Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică – inclusiv apartamente și camere de închiriat –  în primele nouă luni ale anului, au însumat 10.952.100 persoane, în scădere cu 1,8% faţă de perioada similară din 2024.

În luna septembrie, sosirile înregistrate în structurile de primire turistică, inclusiv apartamente și camere de închiriat, au însumat 1.261.500 persoane, în scădere cu 4% faţă de luna similară din 2024. Înnoptările au însumat 2.709.800, în scădere cu 2,4% faţă de cele din luna septembrie 2024.

Castelul Bran / Sursa foto: Profimedia

Eşantionul structurilor de cazare a fost constituit pornind de la lista structurilor de cazare autorizate/clasificate, descărcată de pe website-ul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului – Departamentul pentru turism, la data de 11 iulie 2025.

Lista cuprindea 15552 structuri cu peste 10 locuri pat, din care: 9394 structuri de cazare
şi 6158 apartamente şi camere de închiriat.  În luna septembrie 2025, din totalul structurilor de cazare, 3405 unități erau în reparaţii capitale şi 1809 nu au completat chestionarul din alte cauze.

Orașul Constanța s-a numărat în 2025 printre preferințele turiștilor

Procentul de turiști străini care au vizitat România

Din numărul total de sosiri, sosirile turiştilor români au reprezentat 82,2%, în timp ce sosirile turiştilor străini au reprezentat 17,8%. Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică au însumat 23.875.300, în scădere cu 0,9% faţă de primele nouîă luni din 2024.

  • Din numărul total de înnoptări, înnoptările turiştilor români au reprezentat 83,3%, în timp ce înnoptările turiştilor străini au reprezentat 16,7%.
  • Durata medie a şederii a fost de 2,2 zile la turiştii români și de 2 zile la turiştii străini
  • Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică în perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2025 a fost de 30,8% pe total structuri de cazare turistică, în scădere cu 1% faţă de perioada similară din 2024.

Pe judeţe, numărul de sosiri ale turiştilor în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare a înregistrat valori mai mari în:

  • Constanța (1745,0 mii persoane)
  • Bucureşti (1488,7 mii persoane)
  • Braşov (1045,5 mii persoane)

Înnoptările turiştilor au înregistrat valori mai mari în:

  • Constanța (5386,5 mii persoane)
  • Bucureşti (2984,1 mii persoane)
  • Braşov (1983,7 mii persoane)

Pe țări, cele mai multe sosiri ale turiştilor străini cazaţi au provenit din:

  • Germania (194,8 mii persoane)
  • Italia (162,2 mii persoane)
  • Israel (124,1 mii persoane)

Sursa foto: Shutterstock

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

ULTIMA ORĂ A murit marele Emerich IENEI! Legenda Stelei s-a stins din viață la 88 de ani, acasă, la Oradea
11:31
A murit marele Emerich IENEI! Legenda Stelei s-a stins din viață la 88 de ani, acasă, la Oradea
MĂRTURII O femeie din Iași se judecă cu Poliția Locală pentru o amendă din pandemie: „Am făcut și un preinfarct de la atâta supărare”
11:27
O femeie din Iași se judecă cu Poliția Locală pentru o amendă din pandemie: „Am făcut și un preinfarct de la atâta supărare”
POLITICĂ Adrian Năstase PARTICIPĂ la Congresul PSD: „Un partid care vorbește despre o Românie respectată în Europa și în lume”
11:25
Adrian Năstase PARTICIPĂ la Congresul PSD: „Un partid care vorbește despre o Românie respectată în Europa și în lume”
SPORT Reacția soției lui Zanetti după ce l-a văzut pe CHIVU bucurându-se la golul victoriei cu Verona: „E nepublicabil ce s-a întâmplat la noi acasă”
11:21
Reacția soției lui Zanetti după ce l-a văzut pe CHIVU bucurându-se la golul victoriei cu Verona: „E nepublicabil ce s-a întâmplat la noi acasă”
Mediafax
A murit Emeric Ienei. Legendarul antrenor avea 88 de ani
Digi24
Emeric Ienei a murit la vârsta de 88 de ani
Cancan.ro
Cum s-a aprins scânteia dintre Denise Rifai și Dan Alexa. După '40 de întrebări', acțiunea s-a mutat la...
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Adevarul
Retragerea militarilor americani din România, dar nu și din Polonia, explicată de un analist polonez: „E vorba de bani”
Mediafax
Cea mai mare colonie cu pânză de păianjeni din lume, analizată de un profesor de la Universitatea Sapientia din Transilvania
Click
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Digi24
La Moscova s-a înregistrat noaptea trecută o temperatură record pentru această perioadă a anului
Cancan.ro
L-am găsit pe Mario Iorgulescu! Unde trăiește de fapt fiul șefului FRF: s-a retras prin azile de bătrâni și locuințe sociale
Ce se întâmplă doctore
Anda Adam, replică ACIDĂ pentru cei care au criticat-o că s-a îngrășat: „Știu foarte bine cum arăt”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și normele de aplicare
Descopera.ro
Poți fi alergic FĂRĂ SĂ ȘTII la alți oameni! Cum îți dai seama?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Hai, mă, te zgârcești la o coastă?
Descopera.ro
Test de cultură generală. Oamenii visează color sau alb-negru?