A unsprezecea noapte de proteste în fața Arestului Central, unde este închis Călin Georgescu. Ce scandează acum cele 200 de persoane

Azi, 9 octombrie 2026, este a unsprezecea noapte de proteste în fața Arestului Central, acolo unde este închis Călin Georgescu. Aici, s-au strâns circa 200 de persoane care scandează: „Călin Georgescu este președinte” și „Cristela este Prima Doamnă”.

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Tot astăzi, procurorii DIICOT au continuat și perchezițiile informatice în dosarul în care Călin Georgescu este cercetat pentru o presupusă înșelăciune de 1,1 milioane de euro. Fostul candidat la alegerile prezidențiale este în arest preventiv pentru 30 de zile, în urma unei decizii pronunțate pe 29 septembrie de Curtea de Apel București.

Călin Georgescu a ajuns la DIICOT în jurul orei 8.40 și a plecat din sediul central după alte opt ore de percheziții informatice.

DEe altfel, în ultimele trei zile, Călin Georgescu a fost scos din arestul central și adus la sediul DIICOT unde anchetatorii clonează toate datele ce se regăsesc pe mediile optice de stocare din aparatura electronică ridicată la percheziții, precum, telefoane, laptop-uri, calculatoare sau tablete.

Procurorii au ridicat 27 de dispozitive (stick-uri, telefoane, laptopuri etc) din casa soților Georgescu din Mogoșoaia.

Amintim că, fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, a fost arestat preventiv marți, 29 septembrie, pentru o perioadă de 30 de zile în dosarul DIICOT în care este acuzat de constituire a unui grup infracțional organizat și de înșelăciune cu consecințe extrem de grave în formă continuată.