Abatere gravă la TV. Subtitrare cu expresii vulgare și înjurături la un film de Oscar, difuzat pe AXN

Telespectatorii români care au vizionat filmul „Eu, Tonya”, laureat al premiilor Oscar, pe postul AXN luni, 19 ianuarie, au avut neplăcuta surpriză să fie asaltați de o mulțime de expresii licențioase, în subtitrare.

Publicul român a fost nerăbdător să vizioneze pelicula „Eu, Tonya”, ce aduce în prim plan povestea controversatei patinatoare Tonya Harding, în interpretarea actriței Margot Robbie. În film joacă și actorul de origine română Sebastian Stan

Producția a fost nominalizată la trei premii Oscar în 2018 și a câștigat unul la categoria „Cea mai bună actriță în rol secundar”.

Telespectatorii aveau, așadar, toate motivele să se aștepte la o seară relaxantă cu un film bun. Din păcate, subtitrarea a inclus înjurături și expresii licențioase, fără a fi cenzurate, relatează Pagina de Media.

Subtitrare vulgară necenzurată la un film de Oscar

Subtitrările cu limbaj suburban explicit nu s-au strecurat doar în câteva secvențe, ci s-au derulat pe toată durata filmului. Mai mult, postul AXN nu a notat programul cu 18+.

Telespectatorii au fost asaltați de înjurături necenzurate în subtitrare, cum ar fi: „Mă doare-n c*ur”, „Îmi sugi ****” sau „F***** morţii mă-tii”, potrivit monitorizării realizate de sursa menționată. De asemenea cuvinte de argou precum: „că**t” au apărut de nenumărate ori

