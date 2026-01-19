Codul Rutier 2026 | Greșeala banală care poate aduce o amendă de peste 1.600 de lei. E lege

Codul Rutier 2026. O greșeală banală din trafic ar putea să aducă șoferului nu doar o amendă de peste 1.600 de lei, ci ar putea provoca și incidente. Totul este legat, însă, de modul în care șoferii se comportă atunci când semaforul este verde intermitent la dreapta.

Nu toți șoferii cunosc sau aplică regulile, atunci când se află într-o intersecție cu semaforul verde intermitent la dreapta pornit. Așa cum arată Codul Rutier, rolul semaforului este stabilit legislativ (permiterea virajului la dreapta / stânga, chiar dacă semaforul principal are culoarea roșie), dar nu toți participanții la trafic respectă drepturile și obligațiile.

„Când un semafor cu trei culori are o lumină verde intermitentă suplimentară, montată la același nivel cu lumina verde normală a semaforului, sub forma unei săgeți verzi pe fond negru, cu vârful spre dreapta, aprinderea acesteia semnifică permisiunea pentru vehicule de a-și continua drumul în direcția indicată de săgeată, indiferent de culoarea semaforului electric, cu condiția acordării priorității de trecere vehiculelor și pietonilor care au drept de circulație”, se precizează în Art. 59 (4) din legea circulației, notează ProMotor.ro.

Se oferă prioritate, mai întâi

În momentul în care un șofer pătrunde în intersecția în care se află semaforul verde intermitent pornit, continuă deplasarea în direcția indicată de semafor. Însă, trebuie să acorde, înainte, prioritate pietonilor și vehiculelor care circulă regulamentar. Așa cum arată Codul Rutier 2026, intersecția nu trebuie să fie traversată „în forță”, ci se oferă prioritate, mai întâi.

Legislația rutieră prevede și o serie de sancțiuni pentru nerespectarea regulilor privind schimbarea benzii sau direcția de mers, precum și pentru cei care nu acordă prioritate. În acest sens, avem următoarele sancțiuni:

Nerespectarea regulilor privind schimbarea benzii / direcției de mers: 405 lei – 2 puncte de amendă;

Neacordarea de prioritate pietonilor sau vehiculelor: amendă de peste 1.600 de lei, reținerea carnetului auto.

