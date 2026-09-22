Premierul demis Ilie Bolojan a fost invitat, astăzi, să se prezinte în fața Comisiei de constituționalitate din Senat pentru anchetarea întâlnirii dintre acesta și președinta CCR, Simina Tănăsescu. Deși este a treia oară când Ilie Bolojan este chemat să răspundă întrebărilor Comisiei, acesta nu s-a prezentat.

Înainte ca CCR să se pronunțe cu privire la constituționalitatea legii ANI, lege prin care s-a stabilit că mâine mulți funcționari publici, printre care și primarul Timișoarei, Dominic Fritz, nu mai pot continua ocuparea funcției din motive de incompatibilitate, Ilie Bolojan a avut o întâlnire „secretă“ cu președinta CCR în biroul șefului Senatului, Mircea Abrudean.

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Nu doar Ilie Bolojan a fost absent de la ședința Comisiei de constituționalitate, ci și judecătorii CCR Simina Tănăsescu și Cristian Deliorga.

Bolojan, acuzat că sfidează Senatul României

Absența lui Ilie Bolojan a fost sancționată dur de membrii Comisiei de constituționalitate. Senatoarea Nadia Cosmina Cerva a transmis că Ilie Bolojan sfidează Senatul României și sfidează poporul român prin ignorarea solicitărilor Comisiei. Bolojan urmează să fie invitat de încă două ori pentru a se prezenta în fața Comisiei, conform procedurii, a mai spus senatoarea.

Reacții dure din partea Comisiei care urma să-l ancheteze pe Bolojan

Senatorul Cornelius Negru a fost deranjat de faptul că Ilie Bolojan omite să se prezinte în fața Comisiei de constituționalitate pentru a treia oară consecutiv și a transmis pentru publicația Gândul că acesta dă dovadă de o atitudine „ticăloasă”, iar Senatul nu dispune de pârghiile necesare pentru a-l putea sancționa în vreun fel.

„Este inadmisibil cum se raportează Bolojan față de Senat, al cărui membru este. Și cum se raportează toți. Este o reacție pe care eu o consider nu nepotrivită. O reacție nici măcar greșită. Este o reacție ticăloasă, ca să fiu tranșant”, a mai spus Senatorul Cornelius Negru.