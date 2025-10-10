Acces interzis pentru proprietarii de apartamente. Ce nu pot solicita locatarii, potrivit Codului Civil

Proprietarii de apartamente nu pot soliita anumite drepturi, potrivit Codului Civil, atunci când vine vorba despre accesul în toate spațiile comune din bloc. Chiar dacă locatarii dețin o cotă-parte indiviză din aceste părți comune ale blocului, nu au accesul nelimitat la ele. Vezi mai jos informațiile.

Locatarii care dețin o cotă-parte indiviză din părțile comune nu pot solicita cheile pentru a pătrunde în toate spațiile comune dintr-un bloc. Un astfel de aspect ar putea fi permis doar în anumite situații stipulate prin lege. Printre spații se numără sediul administrativ, subsolul, camera liftului sau terasa blocului.

Accesul nelimitat este restricționat, în acest sens, iar spațiile comune pot fi utilizate de proprietar doar prin administrator și doar dacă respectă legea.

Proprietarii de apartamente nu pot accesa toate spațiile comune

Viața la bloc implică, automat, o serie de reguli care trebuie să fie respectate de locatari. De altfel, Codul Civil stipulează clar modul în care pot fi accesate spațiile comune ale blocului, dar și care sunt acestea.

„Sunt considerate părţi comune, în măsura în care prin lege ori prin act juridic nu se prevede altfel: fundaţia, curtea interioară, structura, structura de rezistenţă, pereţii perimetrali şi despărţitori dintre proprietăţi şi/sau spaţiile comune, acoperişul, terasele, scările şi casa scărilor, holurile, pivniţele şi subsolurile necompartimentate, rezervoarele de apă, centralele termice proprii şi ascensoarele”, se arată în Codul Civil, notează BZI.

De menționat faptul că anumite zone din bloc și de pe casa scării trebuie să rămână libere. De altfel, locatarii nu pot utiliza astfel de spații comune drept zonă de depozitare a lucrurilor personale (scări, holuri, subsol, poduri), mai ales dacă blochează căile de evacuare / acces. În acest caz, se aplică amenzi de la 2.500 la 5.000 de lei.

Autorul recomandă:

Cum pot fi penalizați locatarii de la bloc, acum, în 2025. Plata obligatorie pe care NU trebuie să o ignore

Un internaut care stă cu chirie de 16 ani l-a întrebat pe un avocat dacă are „DREPT” la casă. Răspunsul avocatului a strâns reacții

Ce trebuie să VERIFICE viitorii proprietari, când cumpără un apartament într-un bloc vechi. Consecințele problemelor descoperite după achiziționare

Amendă de 1.500 lei dacă folosești aceste 5 electrocasnice după ora 22:00. Ce zice legea din România

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ