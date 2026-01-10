Prima pagină » Actualitate » Un autocar cu aproape de 50 de pasageri la bord a luat foc pe o şosea din judeţul Mureş. Pompierii din Sighișoara au intervenit de urgență

10 ian. 2026, 15:26, Actualitate
Un autocar cu aproape de 50 de pasageri la bord a luat foc pe o şosea din judeţul Mureş. Pompierii din Sighișoara au intervenit de urgență
FOTO - ISU Mureş

Un autocar în care se aflau 47 de persoane a luat foc, sâmbătă, pe o şosea din judeţul Mureş. În urma incidentului, nu s-au înregistrat victime, toți pasagerii fiind transferaţi cu ajutorul autorităţilor sosite de urgență la fața locului.

Evenimentul s-a produs sâmbătă, în jurul orelor prânzului, pe raza localităţii Soromiclea, din judeţul Mureş.

Şoferul şi pasagerii s-au evacuat în siguranţă, iar pompierii militari din cadrul Detaşamentului Sighişoara au intervenit imediat pentru stingerea flăcărilor puternice care au cuprins autovehiculul.

Potrivit salvatorilor, niciun pasager nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

„Un microbuz din cadrul Detaşamentului de Pompieri Sighişoara, cu sprijinul autorităţilor locale, care vor pune la dispoziţie, de asemenea, un microbuz, va asigura transportul persoanelor la o şcoală generală, unde acestea vor fi adăpostite temporar până la sosirea unui nou autocar din partea firmei de transport”, a transmis ISU Mureş.

FOTO - ISU Mureş

FOTO – ISU Mureş

În urma incendiului, circulaţia rutieră a fost blocată pe ambele sensuri de mers.

