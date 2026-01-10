Un autocar în care se aflau 47 de persoane a luat foc, sâmbătă, pe o şosea din judeţul Mureş. În urma incidentului, nu s-au înregistrat victime, toți pasagerii fiind transferaţi cu ajutorul autorităţilor sosite de urgență la fața locului.

Evenimentul s-a produs sâmbătă, în jurul orelor prânzului, pe raza localităţii Soromiclea, din judeţul Mureş.

Şoferul şi pasagerii s-au evacuat în siguranţă, iar pompierii militari din cadrul Detaşamentului Sighişoara au intervenit imediat pentru stingerea flăcărilor puternice care au cuprins autovehiculul.

Potrivit salvatorilor, niciun pasager nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

„Un microbuz din cadrul Detaşamentului de Pompieri Sighişoara, cu sprijinul autorităţilor locale, care vor pune la dispoziţie, de asemenea, un microbuz, va asigura transportul persoanelor la o şcoală generală, unde acestea vor fi adăpostite temporar până la sosirea unui nou autocar din partea firmei de transport”, a transmis ISU Mureş.

În urma incendiului, circulaţia rutieră a fost blocată pe ambele sensuri de mers.

Autorul mai recomandă:

Accident cu 3 victime pe DN1 Braşov-Sibiu. Circulaţia este întreruptă

Tragedie în Ajunul Crăciunului. Un motociclist fără permis s-a izbit de un stâlp de beton, în Iași

Momentul impactului. Imagini incredibile cu accidentul celui care a creat jocul Call of Duty. A murit pe loc