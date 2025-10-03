ACCIDENT de TREN în Vaslui. Doi copii, în vârstă de cinci și șase ani, au fost transportați de urgență la spital

Un accident feroviar a avut loc Accident feroviar loc în zona satului Dumeștii Vechi, județul, unde un tren, care se deplasa în direcția Roman-Iași a intrat în coliziune cu o autoutilitară. Doi copii, în vârstă de cinci, respectiv, șase ani, au fost transportați la Unitatea de Primiri Urgențe din Huși.

Accidentul a avut loc atunci când autoutilitara a lovit cu forță trenul care se deplasa spre Iași. La fața locului au ajuns o Ambulanță SAJ și un echipaj de prim-ajutor SMURD

În urma accidentului, doi minori în vârstă de cinci și șase ani au fost transportați la Unitatea de Primiri Urgențe din Huși, cu traumatism toracic și atac de panică.

În autoutilitară se aflau două persoane, conștiente, cooperante, care au refuzat examinarea medicală.

Pompierii militari au asigurat măsuri de prevenire și stingere a incendiilor specifice în astfel de cazuri.

Conductorul trenului a confirmat că în tren nu există victime, poate continua deplasarea.

