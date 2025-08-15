Un tren din Danemarca a deraiat, provocând „răniri multiple” în timp ce se îndrepta spre Sonderborg din Copenhaga, via Fredericia, a dezvăluit poliția, în timp ce localnicii au raportat zgomote puternice și mirosuri ciudate.

Mai multe persoane sunt grav rănite în urma deraierii unui tren de pasageri în Danemarca.

„Suntem prezenți la un accident feroviar cu mai multe persoane rănite lângă Tinglev”, a declarat poliția din regiunea Iutlanda de Sud a țării. „Avem nevoie de liniște și pace la fața locului, iar persoanele neautorizate trebuie să stea departe de locul accidentului. Vom anunța informații suplimentare prin comunicate de presă cât mai curând posibil”, a adăugat acesta.

Trenul călătorise spre Sonderborg din Copenhaga. Traversa Fredericia și se spunea că serviciul va fi aglomerat înainte de weekend. Trenul a deraiat de pe șine pe porțiunea dintre Tinglev și Kliplev, spun oficialii, potrivit mirror.co.uk.

Un locuitor din apropierea locului accidentului a vorbit despre momentul în care trenul a derapat de pe șine.

Johnny Balling Nielsen, care se afla în apropiere când a avut loc incidentul, a declarat pentru site-ul de știri BT:

„Am auzit o bubuitură. La scurt timp după aceea, am simțit un miros ciudat, metalic. Auzim toate sirenele și ce se întâmplă”.

Poliția investighează în prezent motivul pentru care trenul a deraiat. Încă nu este clar câte persoane au fost rănite și cum a deraiat trenul. Poliția a adus câini și drone în încercarea de a reconstitui ce s-a întâmplat.

Poliția din Danemarca a confirmat că au existat mai mulți răniți după accident. Încă nu este clar dacă au existat decese.

Poliția din regiunea Iutlanda de Sud din Danemarca a declarat la X: „Suntem prezenți la un accident feroviar cu mai multe persoane rănite lângă Tinglev.

Avem nevoie de liniște și pace la fața locului, iar persoanele neautorizate trebuie să stea departe de locul accidentului. Vom anunța informații suplimentare prin comunicate de presă cât mai curând posibil.”

