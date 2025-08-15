Accidente în lanț de Sfânta Maria, pe Autostrada Soarelui și pe A3. Trafic restricționat spre litoral și munte

Accidente în lanț de Sfânta Maria, pe Autostrada Soarelui și pe A3. Pe drumul spre mare, traficul este restricționat, după ce a avut loc un accident cu 5 mașini. Un alt incident rutier a avut loc la Ștefăneștii de Jos, pe A3 București-Ploiești, la kilometrul 14.

Accidente în lanț au avut loc, până la această oră, de Sfânta Maria. Incidentele rutiere au avut loc pe Autostrada Soarelui și pe A3, drumul spre munte.

Potrivit datelor, un accident rutier cu 5 mașini implicate a avut loc, în această dimineață, pe Autostrada A2 București-Constanța, la kilometrul 21. Incidentul a avut loc pe sensul de mers spre litoral. Evenimentul rutier s-a soldat cu pagube materiale. Traficul este restricționat la această oră. Incidentul a avut loc în jurul orei 07:00.

„Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe autostrada A2 București-Constanța, la kilometrul 121, pe sensul de mers spre litoral, în zona localității Borcea, județul Călărași, a avut loc un eveniment rutier soldat doar cu pagube materiale în care au fost implicate cinci autovehicule. Traficul rutier este restricționat pe prima bandă, circulându-se îngreunat pe banda de urgență și banda nr. 2. Se estimează reluarea normală a circulației în 30 de minute.

Valorile de trafic sunt ridicate pe sensul de deplasare spre Constanța și, de asemenea, aglomerație este semnalată și pe autostrada A0 Centura București, pe breteaua de urcare către A2 București-Constanța, fiind coloană în mișcare de la km. 57. Astfel, le recomandăm conducătorilor auto, pentru evitarea producerii evenimentelor rutiere:

– să nu depășească limitele legale de viteză stabilite pentru fiecare șosea;

– să evite depășirile periculoase și orice comportament agresiv în trafic;

– să se asigure constant, înainte de fiecare manevră și să semnalizeze din timp schimbarea benzii de circulație sau a direcției;

– să nu aibă preocupări la volan de natură a le distrage atenția de la condus;

– să adopte o conduită preventivă, păstrând o atitudine calmă și responsabilă pe toată durata deplasării;

– să nu urce la volan obosiți sau dacă au consumat alcool ori substanțe interzise!”, transmite Infotrafic.

Accident pe A3, în drum spre munte

Un accident a avut loc și pe A3, București-Ploiești, la kilometrul 14.

În jurul orei 08:40, Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov, a avut loc un incident rutier în urma căruia a fost rănită o persoană. Traficul spre Ploiești a fost oprit și, conform Centrului Infotrafic al Poliției Române, circulația va fi reluată după ora 09:00. În accident au fost implicate 3 autovehicule.

„Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe autostrada A3 București-Ploiești, la kilometrul 14, pe sensul de mers spre Ploiești, în zona localității Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov, a avut loc un accident rutier între trei autovehicule, soldat cu rănirea unei persoane. Traficul rutier este oprit pe sensul de mers spre Ploiești și se estimează reluarea normală a circulației după ora 09:00”, transmite Infotrafic.

