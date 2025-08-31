Accident feroviar în EGIPT: trei morți și peste 100 de răniți după ce un tren a deraiat de pe șine!

Un tren care se îndrepta spre Cairo a deraiat, sâmbătă după-amiază, 30 august, provocând moartea a trei persoane și rănirea a peste 100, potrivit Ministerului Sănătății din Egipt.

Accidentul s-a produs în jurul orei locale 15:30, între stațiile Fouka și Jalal, la est de orașul Marsa Matruh, situat pe coasta Mării Mediterane.

Șapte vagoane au sărit de pe șine

Conform BBC, trenul plecase din Marsa Matruh și avea ca destinație Cairo.

Șapte vagoane au sărit de pe șine, iar două dintre acestea s-au răsturnat, au precizat oficialii.

Toți răniții au fost transportați de urgență la două spitale din zonă, în timp ce echipele de intervenție au fost mobilizate la fața locului pentru a elibera șinele și a relua circulația feroviară.

Ministrul Sănătății, Khaled Abdul Ghaffar, a transmis condoleanțe familiilor victimelor și a vizitat atât locul accidentului, cât și spitalele unde au fost internați răniții.

Ministerul Transporturilor și Autoritatea Națională a Căilor Ferate au anunțat deschiderea unei anchete pentru a stabili cauza accidentului, precizând că cei găsiți responsabili vor fi trași la răspundere.

